WEITERBILDUNG An die HSG, ohne Studentin zu sein: Öffentliche Vorlesungen über St.Gallen, Russlandkritiker oder Selbstbewusstsein A wie Architektur bis Z wie Zukunftsvisionen: Das Frühlingsprogramm für die öffentlichen Vorlesungen an der Universität St.Gallen ist da. Es thematisiert auch die Stadt.

Studieren als Nicht-Student: An den öffentlichen Vorlesungen der HSG ist das möglich. Nun liegt das Programm für diesen Frühling vor. Bild: Ralph Ribi

Florian Wettstein ist gerade hin- und hergerissen. Siebeneinhalb Jahre lang hat er das Programm für die öffentlichen Vorlesungen an der Universität St.Gallen gestaltet. «Eine schöne Aufgabe, wenn man seine Ideen und Interessen in die Gesellschaft einbringen darf», sagt der Professor für Wirtschaftsethik. Aber eben auch viel Arbeit und Organisation. «Hinter einem Semesterprogramm steckt ein Semester Aufwand.»

Florian Wettstein, Professor für Wirtschaftsethik an der Universität St.Gallen. Bild: Hannes Thalmann

In den nächsten sechs Monaten führt Wettstein nun seine Nachfolger, Jörg Metelmann und Daniel Cuonz, ein. Er ist seit diesem Semester Vize-Dekan der School of Humanities and Social Sciences. Auch deshalb sei nun der richtige Zeitpunkt, das Vorlesungsprogramm in neue Hände zu geben. «Ausserdem ist es nach über sieben Jahren Zeit für frische Ideen.»

Schriftstellerinnen und Autoren als Aushängeschild

In der Retrospektive nennt Wettstein die Vorlesungen von Federica de Cesco als Höhepunkt. Sie gastierte 2018 an der Universität St.Gallen. «Sie hätte den Saal dreimal füllen können. Viele kennen ihre Bücher von klein auf, sie ist ein origineller Mensch.» Überhaupt freut sich der Professor, dass die Literaturvorlesungen unterdessen zu einem Aushängeschild geworden sind. «Bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die an zwei oder drei Abenden über ein Thema sprechen und es mit ihren Büchern verbinden können: Dieses Format gibt es schweizweit fast nirgends. Deshalb waren schon viele Autoren mit Rang und Namen bei uns.»

Dieses Jahr reist die Schweizer Buchpreisträgerin Martina Clavadetscher nach St.Gallen, im Herbst die Rorschacherin Anna Stern. Wettstein freut sich schon jetzt: «Sie repräsentieren die neue Generation der Schriftstellerinnen, sind originell, in Form und Inhalt.» Clavadetscher referiert am 13. April über «Märchen, Monster und Motive – Gefässe des Erzählens» und am 20. April über «Widerstand heisst, die Ausgangslage kennen, um sie dann zu drehen – oder: Inhalt und Form sind Ansichtssache».

A wie Architektur bis Z wie Zukunft

Nicht nur Clavadetscher, auch das Programm lote Grenzen aus, schreibt Wettstein im Vorwort der Vorlesungsbroschüre. Er meint damit etwa die Vorträge über Komponist Richard Wagner, der auf seinen Reisen in den Schweizer Bergen Grenzen beschreitet (am 14., 21., 28. März und 11., 18. und 25. April, jeweils 18.15 bis 19.45 Uhr). Oder die russischen Aufklärer, die mit ihrem Schreiben der staatlichen Willkür Grenzen setzen wollten (am 2., 9., 23., 30. März und 6. sowie 13. April, jeweils 18.15 bis 19.45 Uhr).

Trotz breitem Programm – von Betriebswirtschaftslehre über Kunstgeschichte bis zu Psychologie – sind die Besuchszahlen gemäss Wettstein leicht rückläufig. «Seit der Pandemie kommt unser Publikum zögerlich zurück. Umso mehr sind wir bestrebt, den Fokus auch auf die Region St.Gallen zu legen.»

Mehrere Vorlesungen widmen sich der Stadt. Wer mag, kann mit der Architekturhistorikerin Katrin Eberhard von Heinrich Graf entworfene Gebäude besichtigen und dessen St.Galler Nachkriegsarchitektur erleben. Am 9. Mai führt ein Spaziergang zu den Arkaden am Burggraben, die Graf entworfen hat. Am 16. Mai stehen die Wohnhochhäuser Achslen im Mittelpunkt. Am 23. Mai geht es von der Neuapostolischen Kirche an der Dufourstrasse (heute Standort der Neuen Stadtschule) bis zur Kreuzbleiche-Turnhalle, ebenfalls Werke Grafs.

HSG-Jubiläumsreferate: Raum und Mensch

Eine Vorlesungsreihe feiert die Veranstalterin selbst: Die Universität besteht seit 125 Jahren. Anlässlich des Jubiläums ergründen fünf Referate die Wechselbeziehung zwischen Raum und menschlicher Interaktion. Am 23. Februar diskutiert Stadtpräsidentin Maria Pappa mit Bernhard Ehrenzeller, Rektor der Universität, und Christoph Frei, Titularprofessor für Politikwissenschaften und Staatswissenschafter über «Gemeinsam schaffen, für die Zukunft schaffen – T(Räume) menschlicher Begegnungen im offenen Raum». In der Runde sitzt auch Philippe Narval, Intendant Square der Universität St.Gallen.

Jan Henric Bogen, Operndirektor des Theater St.Gallens, tauscht sich am 9. März mit Thomas Telios, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität im Fachbereich Philosophie, über das Thema «Ingenieure der Seele – Begegnungen im Rahmen von Musik und Literatur» aus. Am 11. Mai werfen Professorinnen und Professoren der HSG, Studierende sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft einen Blick in die Zukunft und skizzieren ihre Visionen.

Über 35 Themen, die Qual der Wahl. Wettstein: «Ich würde am liebsten in jede Vorlesung sitzen.»