Weiher über der Stadt St.Gallen: Wasserstand tief, aber nicht dramatisch

Trockenheit belastet die Gewässer in der Region zwischen Gossau und Bodensee

In der Region hat es in den letzten drei Monaten teilweise nur halb so viel wie in anderen Jahren geregnet. Obschon der Kanton zum Wassersparen anhält, ist die Situation derzeit nicht prekär. Noch nicht. Der dringend benötigte Dauerregen lässt nämlich weiterhin auf sich warten.