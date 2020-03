Wegen Coronavirus: Flüge von Altenrhein nach Wien werden anpasst

Zutrittsverbote und Spezialreinigungen: So schützen sich Ostschweizer Unternehmen vor dem Corona-Virus

Firmen in der Region verschärfen ihre Schutzmassnahmen gegen das Corona-Virus. Das geht so weit, dass Personen, die jüngst in China oder Italien waren, vor verschlossenen Toren stehen und abgewiesen werden.