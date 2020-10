Wegen Corona: Appenzeller Weberei denkt nach 75 Jahren über Schliessung nach – 20 Stellen könnten verloren gehen Die weba Weberei Appenzell AG beschäftigt in Appenzell rund 70 Mitarbeitende. Wegen Corona und weiterer ökonomischer Verwerfungen sieht sich das Unternehmen gezwungen, das Konsultationsverfahren zu eröffnen. Die Firma plant nun, die Produktion ab 2021 vollständig in Ägypten zu konzentrieren.

Blick in die weba Weberei in Appenzell. Bild: pd

Die Appenzeller alba-Gruppe, zu der die weba Weberei Appenzell AG, gehört, sieht sich auf Grund der ökonomischen Verwerfungen gezwungen, ihre Textilaktivitäten neu zu ordnen und hat mit heutigem Datum das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren eröffnet. Das schreibt die Firma am Dienstag in einer Mitteilung. Die Coronapandemie, Wettbewerbsposition, Marktattraktivität und Wertschöpfung in der schweizerischen Textil- und Bekleidungsindustrie hätten sich in den letzten Jahren wegen der Frankenstärke und eines generell hohen Kostenniveaus derart verschlechtert, dass eine Anpassung der Strukturen für die meisten Betriebe unausweichlich geworden sei.

Weiter heisst es in der Mitteilung: «Trotz erfolgreicher Positionierung der weba, als Anbieter von hochwertigen Geweben mit Zusatznutzen, und erfolgreicher Innovationen, wie feinste Merino-Stoffe für Hemden und Blusen, hat sich die Ertragslage aufgrund der Coronapandemie nun derart verschlechtert, dass Massnahmen voraussichtlich erforderlich sind.»

Produktion nach Ägypten verlagern

Umsatzrückgänge von bis zu einem Drittel und ein auch in den kommenden Jahren zu erwartender massiver Druck auf die Herstellkosten hätten das Unternehmen zu den beabsichtigten Massnahmen geführt, die Weberei allenfalls vollständig bei der 100%-igen Tochtergesellschaft in Ägypten zu konzentrieren und die Produktion in Appenzell nach 75 Jahren erfolgreicher Tätigkeit einzustellen. Die weba schreibt:

«Dies wäre für uns alle ein sehr schmerzlicher Schritt.»

Die weba-Gruppe könnte sich damit allerdings eine Kostenbasis schaffen, die eine Weiterentwicklung der eingeschlagenen Strategie mit den Pfeilern Innovation und Nachhaltigkeit ermöglichen würde. Zu diesem Zweck würden die Bereiche Produktentwicklung und Verkauf ausgebaut. «Wir sind überzeugt, dass wir durch innovative Produkte, hervorragendes Design, nachhaltige Materialien und Prozesse sowie ein hohes Mass an Qualität und Service unsere Marktstellung zukünftig wieder erfolgreich ausbauen können», teilt die Firma mit.

Konsultationsverfahren läuft bis Ende Oktober

Falls sich aus dem gesetzlich vorgegebenen Konsultationsverfahren, das bis zum 26. Oktober 2020 dauert, keine anderen Erkenntnisse ergeben, müssten in der Produktion am Standort Appenzell bis zu 20 Stellen abgebaut werden. Zur Milderung der Folgen würde ein freiwilliger Sozialplan ausgearbeitet werden.