Wechsel «Arena» statt «Piazza d’Arena»: Das neue Restaurant in der Shopping-Arena hat eröffnet – Anlässe mit dem FCSG sind angedacht Über das Wochenende hat das Restaurant Arena in der Shopping-Arena Neueröffnung gefeiert. Gastronom Oliver Scheuber ist zufrieden. Das Restaurant möchte auch Sportsbar sein, samt Kinderspielecke.

Oliver Scheuber ist der neue Inhaber des Restaurants in der Shopping-Arena. Bild: Michel Canonica

Oliver Scheubers Erwartungen haben sich erfüllt: Die Eröffnung des Restaurants Arena in der Shopping-Arena am Wochenende mit Bratwürsten, Bier, Weisswein und Party ist geglückt, obwohl noch gar nicht das volle Programm geboten werden konnte. Die Pizzen mussten von der Speisekarte gestrichen werden: «Der Pizzaofen war auf dem Weg nach St.Gallen unterwegs stecken geblieben», erklärt der neue «Arena»-Pächter. «Er ist zwar jetzt da, aber wir machen zuerst Testläufe. Wenn die Qualität stimmt, werden die Pizzen auf der Karte sein.»

Geplant war zudem, die «Arena» Ende Oktober zu eröffnen. Es gab Verzögerungen. Jetzt hat die Eröffnung gleichzeitig mit dem letzten Heimspiel des FC St.Gallen stattgefunden – und der FCSG hat gegen GC gewonnen. «Das war gleich schon die Hauptprobe für uns», sagt Scheuber und lacht.

Im Gespräch mit dem FCSG

Die ehemalige Pizzeria, die «Piazza d’Arena», ist nicht mehr zu erkennen, das Restaurant Arena ist hell gestaltet mit beigen Holztischen, gepolsterten beigen Stühlen und beigen Wandsofas. Eine grosse Bar ist eingerichtet. Die Barhocker sind grün. «Es ist nicht ganz das gleiche Grün, wie es der FCSG im Logo führt», sagt Oliver Scheuber. Die «Arena» und die Event AG des FCSG stünden aber in engem Kontakt und betreffend zukünftigen Events sei man im Gespräch.

Blick ins hell gestaltete Restaurant Arena. Bild: Michel Canonica

Das Lokal ist lichtdurchflutet, von den Decken hängen viele Lampen und gestalterische Elemente, die schalldämmend wirken. «Die Decken sind hoch und ich wollte keine Bahnhofhallen-Atmosphäre», sagt Scheuber. An den Wänden hängen verteilt sechs grosse Bildschirme, auf denen die Spiele des FCSG und weitere Sportveranstaltungen übertragen werden, auch alle WM-Fussballspiele.

Das Restaurant ist auch eine Sportsbar. Bild: Michel Canonica

«Die Plätze für die Schweizer Spiele an der WM sind schon fast alle reserviert», freut sich Scheuber, der selber sportbegeistert ist. Die «Arena» soll nicht nur ein Restaurant, sondern laut Scheuber eine Sportsbar mit qualitativ gutem Essen sein. Noch nicht ganz fertig ist die Kinderspielecke.

70 Aussen- und rund 160 Innenplätze

Die Innengestaltung hat der Gastronom gemeinsam mit dem Uzwiler Innenarchitekt Silvan Derungs vom Unternehmen 85d gemacht. Die «Arena»-Fläche beträgt 350 Quadratmeter. Wenn vollständig gestuhlt ist, hat es etwa 70 Aussen- und zwischen 140 und 160 Innenplätze.

Scheuber beschäftigt im «Arena» 18 Mitarbeitende. Die Rekrutierung des Personals habe sehr gut geklappt. «Ich musste sogar einigen Bewerberinnen und Bewerbern absagen», erklärt der Pächter. Er kennt auch den Grund für die vielen Bewerbungen. «Es ist natürlich Luxus in der Gastronomie, in einem Tagesbetrieb zu arbeiten.»

18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der «Arena» beschäftigt. Bild: Michel Canonica

Montag bis Mittwoch ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet, am Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr und am Sonntag ist geschlossen. Das komme nicht nur dem Personal entgegen, sondern auch ihm selber: Er ist vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Vater geworden.

Scheuber führt drei unterschiedliche Betriebe

Das Restaurant Arena ist das dritte von Oliver Scheuber. Alle Lokale seien unterschiedlich. Im Mai 2019 hat er das Restaurant Dreilinden übernommen. Das Restaurant direkt bei den Drei Weieren verfügt über 70 Innen- und 200 Aussenplätze. «Dreilinden» sei ein Ausflugsrestaurant mit saisonalen Spezialitäten aus der Region. Der junge Gastronom muss das Restaurant voraussichtlich Mitte 2024 dem Besitzer abgeben.

Seit Frühjahr 2021 führt Scheuber ausserdem die Vorstadtbeiz im Osten von St.Gallen mit 70 Innen- und 45 Aussenplätzen. «Eine Beiz für Arbeiter, die ein gutes Mittagessen zu fairen Preisen schätzen.» In beiden Betrieben habe er die Geschäftsführung kompetenten Mitarbeiter übergeben können.

Und jetzt noch die «Arena». Nachdem der Vertrag mit den langjährigen Pächtern der «Piazza d’Arena» nicht verlängert worden war, sei er angefragt worden, erzählt Scheuber. Er habe sich beworben und mit seinem Gastrokonzept überzeugen können, was ihn sehr gefreut habe.

Die «Piazza d‘Arena» ist jetzt zur «Arena» geworden und die Speisekarte wurde neu aufgesetzt: Auf die Teller kommen nebst Striploin-Steak, Burger, Cordon bleu, Pizzen aber auch Nachos und Tacos, Blumenkohlcurry, Lachs und mehr. In der Küche steht Scheuber selber: Er ist Chefkoch mit Fachausweis. «Ich habe schon Reservationen für Weihnachtsessen und Anfragen für Caterings», sagt der 33-Jährige.

Er plane auch Events und wolle am Freitag und Samstag neben dem Abendservice gelegentlich einen Barbetrieb mit DJs führen. So wie an der Eröffnung an diesem Wochenende, da hat Johnny Lopez aufgelegt.