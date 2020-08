Wechsel an der Spitze der St.Galler Ortsbürger: Katrin Meier soll erste Präsidentin werden Der Bürgerrat, die Exekutive der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, schlägt Katrin Meier als neue und erste Präsidentin vor. Meier soll gemäss Mitteilung vom Montag an der Bürgerversammlung vom 10. Dezember gewählt werden. Sie soll im Mai 2021 die Nachfolge des in den Ruhestand gehenden Arno Noger antreten.

Katrin Meier soll als erste Frau überhaupt die Nachfolge von Arno Noger an der Spitze der Ortsbürgergemeinde St.Gallen antreten. Bild: PD (19.3.2018)

Arno Noger, der heutige Präsident der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, trat sein Amt Anfang 2007 an. Im Mai dieses Jahres kündigte er seinen Rücktritt mit Erreichen des Pensionsalters auf Ende April 2021 an. Für die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin setzte die Ortsbürgergemeinde eine Wahlvorbereitungskommission ein. In den vergangenen Monaten sei ein umfassender Suchprozess durchgeführt worden, dessen Resultat jetzt vorliege, heisst es in einer Mitteilung.

Der Bürgerrat schlägt der Bürgerversammlung am 10. Dezember Katrin Meier als Nachfolgerin für Arno Noger vor. Er tut dies einstimmig und zeigt sich in der Mitteilung überzeugt davon, dass die Kandidatin «die ideale Wahl für diese Aufgabe ist». Sie bringe Führungserfahrung und einen breiten Leistungsausweis mit. Sie habe zudem ein weitverzweigtes Netzwerk in Stadt und Kanton.

Von der Lokremise über die Bibliothek bis zum Theater

Als Chefin des kantonalen Amtes für Kultur habe sie sich in einem anspruchsvollen politischen Umfeld «als lösungsorientierte und integrative Führungskraft etabliert, die es gewohnt ist, sehr unterschiedliche Dossiers vorwärts und über definierte Ziellinien zu bringen», schreibt der Bürgerrat. «Das federführende Mitgestalten gesellschaftlicher Aufgaben» ziehe sich wie ein roter Faden durch ihre Laufbahn.

Katrin Meier leitet seit 13 Jahren das Amt für Kultur des Kantons St.Gallen. Ihm gehören neben der Kulturförderung auch die Archäologie und die Denkmalpflege sowie die Kantonsbibliothek und das Staatsarchiv an. In ihrer Tätigkeit beim Kanton habe Meier massgeblich zur Ausstrahlung der Kulturstadt St.Gallen beigetragen und mitgeholfen, bedeutende Projekte umzusetzen. Dazu zählt der Bürgerrat die Lokremise, die Bibliothek Hauptpost, die Neuregelung der Trägerschaft von Konzert und Theater oder die Erneuerung des Theatergebäudes.

In St.Gallen aufgewachsen

In der Zeit von Katrin Meier als Amtsleiterin sei Kultur als selbstverständliche Staatsaufgabe gesetzlich und strategisch umfassend verankert worden. Zudem habe sie als Gründungspräsidentin des Vereins Weltkulturerbe Stiftsbezirk St.Gallen die Zusammenarbeit in diesem Bereich vorangetrieben.

Vor dem kantonalen Amt für Kultur war Katrin Meier bei der Stiftung Risiko-Dialog, damals an der Universität St.Gallen, tätig und in der Unternehmensberatung. Zuvor arbeitete sie als Journalistin, mehrere Jahre beim «St.Galler Tagblatt». Katrin Meier ist in St.Gallen aufgewachsen, 51jährig und verheiratet.

Ein wichtiger Arbeitgeber für die Stadt

Die Ortsbürgergemeinde (OBG) St.Gallen versteht sich als Nachfolgerin der ehemaligen Reichsstadt und Stadtrepublik. In den vergangenen Jahren schlossen sich ihr auch die Ortsgemeinden Rotmonten und Straubenzell an. Auf Stadtgebiet existiert neben der OBG damit nur noch die Ortsgemeinde Tablat, die sich gegen eine Fusion entschieden hat. Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen zählte Ende 2019 10'169 Bürgerinnen und Bürger.

Die OBG ist heute ein gut funktionierendes Unternehmen, das sich unter anderem im Wohnungsbau, im Bereich Gesundheit und Pflege sowie in Wald- und Landwirtschaft engagiert. Daneben ist die OBG Mitträgerin zentraler Stadtsanktgaller Kulturinstitutionen wie etwa der Museen oder des Stadtarchivs. Sie erzielt einen Jahresumsatz von rund 53 Millionen Franken. Sie zählt 457 Vollzeitstellen, die auf 608 Angestellte aufgeteilt sind.