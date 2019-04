Wasserrohrbruch legt Verkehr in der Stadt St.Gallen lahm Am Montagmorgen ist es an der Verzweigung Kornhausstrasse / Teufener-Strasse / Davidstrasse / Schochengasse zu einem ein Wasserrohrbruch gekommen. Die Strassen sind zurzeit für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert, der öffentliche Verkehr via Geltenwilenstrasse umgeleitet.

Die Strassen mussten wegen des Wassers gesperrt werden. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen)

(pd/lim) Am Montagmorgen, kurz nach 3 Uhr, brach an der Verzweigung Kornhausstrasse / Teufener Strasse / Davidstrasse / Schochengasse ein Wasserrohr. Es trat Wasser auf die Strassen, weshalb die Kreuzung für den gesamten Verkehr gesperrt werden musste. Die Reparaturarbeiten und Aufgrabungen sind gemäss Medienmitteilung der Stadtpolizei St.Gallen im Gange. Der öffentliche Verkehr fährt aktuell via St.Leonhard-Strasse – Davidstrasse – Geltenwilenstrasse in Richtung Teufener Strasse.

Betriebsmeldung: Update: Infolge Eines Wasserrohrbruches können die Hst. Bleicheli und Oberstrasse stadauswärts nicht bedient werden. — stgallerbus (@stgallerbus) 1. April 2019

Sperrung bis Mittag

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Montagmittag. Ob Sachschaden an umliegenden Liegenschaften entstanden ist, sei zurzeit noch nicht bekannt, heisst es in der Medienmitteilung weiter.