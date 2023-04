«Wasser, Wolken, Wind» «Blind Date» im Forum Würth Rorschach: Ein Blinder führt durch eine Kunstausstellung Der 25-jährige St.Galler David Herzmann ist vor fünf Jahren erblindet. Am Sonntag gibt er trotz seiner Beeinträchtigung im Forum Würth Rorschach eine Kunstführung und beschreibt die Kunstobjekte aus seiner Wahrnehmung.

«Führung mit Herz»: Der Blinde David Herzmann vermittelt, wie er Kunst wahrnimmt. Bild: PD

Schon als David Herzmann noch sehen konnte, war er Kunstliebhaber und verbrachte immer wieder Zeit im Forum Würth Rorschach. Heute als blinder Mensch besucht er nicht nur weiterhin Museen, mittlerweile gibt er sogar Führungen. Am Anlass «Blind Date – Führung mit Herz» sind kunstinteressierte Menschen dazu eingeladen, der Kunst blind zu begegnen und sie so wahrnehmen, wie es David Herzmann tut.

Ana Pajic, Kunstvermittlerin im Forum Würth und zuständig für Führungen und Veranstaltungen, hat das Projekt «Blind Date» ins Leben gerufen, nachdem Herzmann mit der Idee, Kunstführungen geben zu wollen, auf sie zukam. Ein weiteres Herzensprojekt der 50-Jährigen, die auch das Erzähl-Café moderiert. Ihr würden Projekte am Herzen liegen, die inspirieren und zum Nachdenken anregen.

Mit der Augenbinde durch die Kunstausstellung

An diesem Nachmittag findet die Kunstführung in geschlossener Gesellschaft statt. Die heutigen Gäste, sieben Kunstvermittlerinnen aus der Umgebung, warten bereits im oberen Stockwerk auf die etwas andere Führung. Herzmann, der seit seiner Geburt an den Rollstuhl gebunden ist, wird von Ana Pajic und einem Mitarbeiter des Schweizerischen Roten Kreuzes zur Kunstausstellung begleitet. In wenigen Minuten wird Herzmann drei Kunstobjekte beschreiben, die er bereits vor einiger Zeit mit Pajic besprochen hat.

Doch wie lässt sich Kunst beschreiben, wenn einem der dafür vermeintlich wichtigste Sinn fehlt? Wie nimmt ein blinder Mensch Kunst wahr? Um eine Antwort darauf zu finden, können sich interessierte Besucherinnen und Besucher mit einer Augenbinde von einem Blinden durch die Ausstellung führen lassen. Pajic verteilt ausserdem Brillen, welche eine starke Sehbeeinträchtigung simulieren. Zwei der sieben Kunstvermittlerinnen entscheiden sich für die komplette Dunkelheit, eine für das eingeschränkte Sehen und die anderen vier gehen normal durch die Ausstellung.

Die Kunst mit den Händen wahrnehmen

Wenn ein Sinn ausfällt, dann hilft ein anderer. Die anderen Wahrnehmungsorgane werden geschärft. Für einen blinden Menschen wird zum Beispiel die Klangwelt vielfältiger, er nimmt Stimmen, Schwingungen und Bewegungen in der Luft viel intensiver wahr. Das bestätigt auch David Herzmann und sagt: «Durch den Schall in einem Raum bekomme ich einen Eindruck davon, wie gross er sein könnte oder wie weit etwas von mir entfernt ist.» Da ein eindimensionales Gemälde, ohne es anschauen zu können, auch mit dem Tastsinn schwierig zu beschreiben ist, haben Pajic und Herzmann gemeinsam drei Skulpturen ausgesucht.

«Bitte nicht berühren» ist eine der häufigsten Sätze in Kunstmuseen auf der Welt. Dieser Satz gilt heute nicht für David Herzmann und auch nicht für die Kunstvermittlerinnen, die der Ausstellung ebenfalls blind begegnen. Sie fassen die ausgewählten Kunstobjekte mit weissen Handschuhen an und hören gleichzeitig die Beschreibung von Herzmann.

Inklusion, Blind Date, Kunst, Führung. Bild: PD

Eines der drei Kunstwerke ist das «Panta Rhei», altgriechisch für «alles fliesst». Herzmann tastet das Objekt ab, lacht und sagt: «Es fühlt sich an wie eine zerquetschte, liegende Null.» Tatsächlich sieht die Skulptur von Klaus Horstmann-Czech aus wie ein Designer-Hocker. «Es ist glatt und kalt», sagt eine der «blinden» Kunstvermittlerinnen. Den zwei Damen fällt es offensichtlich schwer herauszufinden, was das Werk darstellen soll, ohne es zu sehen.

Ein anderes Kunstwerk ist die «Windsbraut» von Dieter Hacker. Die Skulptur ist aus Stahl gefertigt und stellt eine weibliche Figur dar, die von einem heftigen Windstoss erfasst wird. Da sie klare hervorstehende Formen besitzt, eignet sie sich bestens zum Abtasten. «Ich bin gespannt, wie sich das Gesicht für euch anfühlt und ob ihr erkennt, von welchem Kontinent es stammt», sagt Herzmann.

Das Kunstobjekt die «Windsbraut» eignet sich bestens zum Abtasten. Bild: PD

«Afrikanisch» sagt eine der Besucherinnen und die andere bestätigt die Aussage. Das Abtasten der breiten Nase und der Lippen vermittelt auch den nicht Sehenden, wie das Gesicht in etwa aussieht. «Richtig», sagt Herzmann und lacht.

Mehr Integration für beeinträchtigte Menschen

«Wie war das Erlebnis für euch, eine Kunstausstellung zu besuchen, ohne die Kunst sehen zu können?», fragt Pajic in die Runde. Es fallen Wörter wie interessant oder spannend. Die Besucherinnen geben ihre Augenbinden und Brillen wieder ab. Für sie war es lediglich eine Erfahrung. David Herzmann kann das nicht, er bleibt blind. «Ich habe mich eher schwer damit abgefunden, dass ich nie wieder sehen kann, und wünsche mir mehr Unterstützung seitens der Gesellschaft. Beeinträchtigte Menschen müssen viel mehr ans Licht», sagt er. Sie müssten die Möglichkeiten erhalten, all die Dinge tun zu können, die auch nicht beeinträchtigte Menschen tun.

Die Mobilität sei ein zentraler Punkt, so Herzmann. «Mir geht es gut, wenn ich soziale Kontakte habe, und nicht, wenn ich allein zu Hause sitze.» Er wolle genauso am Wochenende in eine Bar, in ein Restaurant oder ins Kino gehen können. Das sei wichtig für die Psyche. «Ich kann mir die Welt zwar malen, wie sie mir gefällt, aber ich bin auch ein Mensch, der wissen möchte, was um mich herum passiert.» Ein Nachmittag, der zum Nachdenken anregt, geht zu Ende. «Mein nächstes Ziel ist es, eine meiner Leidenschaften, wie zum Beispiel die Kunst, zum Beruf zu machen», sagt Herzmann zum Schluss. Ein Anfang ist gemacht.