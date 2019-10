Waschen wie früher: Der Arnegger Sammler Franz Schmid restauriert antike Waschmaschinen Bereits seit 50 Jahren sammelt und restauriert der Arnegger Waschmaschinen. Die älteste ist rund 160 Jahre alt. Alexa Maier

Franz Schmid restauriert Waschmaschinen. (Bild: Alexa Maier)

Die nasse Wäsche wird in einen löchernden Eimer gelegt und mit einem hölzernen Pfahl herunter gepresst. Das ausgedrückte Wasser läuft über eine Bahn in einen anderen Eimer ab. «Diese Waschmaschine ist rund 160 Jahre alt», sagt der Sammler Franz Schmid. Sein jüngste Maschine sei aus dem Jahr 1918. Schmid sammelt und restauriert bereits seit 50 Jahren antike Gegenstände.

Das diesjährige Motto des Altersheims Abendruh lautet «Heim@t». Einerseits lernen die Bewohnerinnen und Bewohner die sozialen Medien kennen. Andererseits sollen die Erinnerungen an ihre Heimat geweckt werden. Daher steht seit Mitte September die Wäscheausstellung «anno dazumal» von Franz Schmid im Altersheim.

Ergänzend dazu führte er am Dienstag seine sechs einmaligen Waschmaschinen und das Waschzubehör, wie alte Waschbretter, vor. Die Seniorinnen und Senioren staunten nicht schlecht im Garten der «Abendruh». Während der Vorstellung wurden Punsch und Muffins serviert.

Kindheitserinnerungen werden geweckt

Die Wäscheausstellung und die Präsentation des Sammlers regen die Bewohner zu Gesprächen an. Einige erinnern sich an ihre Eltern, die damals wirklich so gewaschen haben. Eine Frau erzählt: «Meine Mutter hatte neun Kinder. Sie hat die Wäsche jeweils von Hand gewaschen, das ist unvorstellbar.» Auch Corinne Brülisauer, Leiterin der Abteilung Aktivierung hört gespannt zu.

«Man merkt, dass die Bewohner aufblühen.»

Über tausend Sammelstücke hat Schmid zu Hause in Arnegg, die entweder mit Maschinen oder Werkzeugen zu tun haben. Darunter ist auch der älteste Einachser der Ostschweiz. «Spezialisiert habe ich mich aber vor allem auf Waschmaschinen.» Der Arnegger lacht:

«Das Sammeln ist schon fast eine Sucht.»

Viel Zeit verbringt er in der Werkstatt. Der Aufwand, eine Maschine zu restaurieren, beträgt bis zu 200 Stunden. Dabei müsse man darauf achten, dass die Materialien dem Zeitwert der Waschmaschine entsprechen. «Eine Waschmaschine habe ich mit 100-jährigem Fassholz aufgearbeitet.»

Dieses Holz habe er an Lager zu Hause. Schmid ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. «Daraus habe ich gelernt, aus nichts etwas zu machen.» Pro Jahr stellt er mit zwei Kollegen an rund zehn meist regionalen Ausstellungen aus.