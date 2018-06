Der St.Galler Klosterplatz unter dem Radar: Was im Boden verborgen liegt

Wenn Archäologen Ausgrabungen machen, sehen sie immer nur einen winzigen Ausschnitt von dem, was im Boden liegt. In den vergangenen Jahren hat sich das aber geändert. Dank neuer Methoden – der so genannten geophysikalischen Prospektion oder virtuellen Archäologie – können die Forscher immer präziser in den Untergrund blicken. Und das ganz ohne Schaufel. Insbesondere das Team um den Rheintaler Archäologen Wolfgang Neubauer hat mit seinen Methoden in der Fachwelt Aufsehen erregt. Neubauer leitet das Ludwig-Boltzmann-Institut in Wien und ist mit grossflächigen Feldstudien weltweit bekannt geworden. Beim berühmten Steinkreis im britischen Stonehenge entdeckte er neue Monumente im Boden. In der römischen Stadt Carnuntum bei Wien fanden die Forscher ein hölzernes Amphitheater sowie einen ganzen Stadtbezirk mit Bäckereien, Tavernen und Geschäften. In ganz Europa ist Neubauers Team im Einsatz, im vergangenen Jahr auch im Kanton St.Gallen, beispielsweise auf dem St.Galler Klosterplatz und am Montlingerberg. Sie arbeiten dabei mit Methoden, die ursprünglich entwickelt wurden, um Rohstoffe zu finden. Sie schicken zum Beispiel Radarwellen in den Boden oder messen mit sensibelsten Geräten das Erdmagnetfeld. Aus diesen Daten entstehen am Computer anschauliche Bilder von dem, was früher war. Es sind Übersichten, die das Ganze zeigen, nicht mehr nur einen winzigen Ausschnitt.