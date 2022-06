Was lange währt... «Wir werden nicht schlafen»: So ist die Stimmung bei den Open-Air-Fans, die bereits im Sittertobel anstehen Seit Dienstagmorgen campieren die ersten Open-Air-Gäste vor dem Eingang zum Festivalareal im Sittertobel. Vorbereitet sind sie auf alles – nur mit den Toiletten hapert es noch. Ein Augenschein.

Mit Sack und Pack marschieren Open-Air-Gänger am Mittwochmorgen den altbekannten Weg von der Zürcherstrasse zum Sittertobel runter. Gitter und Absperrungen entlang des Trottoirs führen einen durch den Wald, und bald hört man leises Stimmengewirr und Musik. Um die nächste Kurve gebogen, erblickt man die ersten Pavillons. Vor dem Eingang zum Open-Air-Gelände hat sich bereits eine lange Schlange von Wartenden gebildet.

Sie waren die ersten: Wer dieses Wochenende ans Open Air geht, läuft diesem «Taxi» vielleicht noch über den Weg.

Zuvorderst hat sich eine Gruppe bereits gemütlich eingerichtet. Die lustige Gesellschaft um einen Herrn mit selbst gebautem Velo, der aber lieber anonym bleiben will, campiert hier schon seit Dienstagmorgen. «Das ziehen wir jetzt schon seit acht Jahren so durch», sagt der Mann auf dem Sattel. «Das Open Air St.Gallen ist für uns das Highlight des Jahres. Hier können wir die Zeit vergessen, das Handy weglegen und mit unseren Freunden zusammen sein.»

Auch ein Trinkspiel ist bereits im Gange: Autos, Lastwagen, Motorräder – alle halten sich daran.

Schon seit 17 Jahren pilgern sie ans Open Air St.Gallen. «Aber ich habe keine einzige Band gesehen», sagt er lachend und immer noch auf dem Velo sitzend. Das flotte Zweirad haben sie am Dienstag im Wald gefunden. Sattel und hinterer Reifen fehlten, aber das hinderte die Open-Air-Truppe nicht daran, selber kreativ zu werden: ein Brett, wo der Sattel war, und ein Campingstuhl statt Gepäckträger, und fertig ist das Velotaxi. Das nächste Projekt der Gruppe ist es nun, ein Toi-Toi-WC zu organisieren. Im Moment hängen sie aber noch in der Telefon-Warteschleife fest.

Für einige ist es das erste Mal

Nebst den eingefleischten Open-Air-Gästen gibt es auch jene, die das Sittertobel-Feeling zum ersten Mal erleben. So etwa Elias Schmid, der zusammen mit Celine Huber am Mittwochmorgen angereist ist. Gegen viertel vor neun stellen sie ihren Campingtisch auf und machen es sich gemütlich. Auf sein erstes Open Air musste Schmid verhältnismässig lange warten: «Wir haben unsere Tickets schon seit 2020, da macht es nichts, wenn wir jetzt noch etwas länger warten müssen», sagt er mit einem Lachen auf die Frage, weshalb sie bereits jetzt anstehen.

Sind fest entschlossen, die Nacht durchzumachen: Elias Schmid und Celine Huber.

Celine Huber ist etwas erfahrener. «Wir sind 2019 auch schon am Mittwoch angereist, da waren wir aber etwas später dran.» Ob sie denn auch auf die Nacht vorbereitet sind? Beide lachen. «Wir werden nicht schlafen, wir haben vor, durchzumachen.» Ein Stück weiter vorne ertönt plötzlich aus einem weiteren Lautsprecher Musik, neben den beiden versammelt sich eine Gruppe junger Männer, die sich laut zuprosten. «Selbst wenn wir wollten, schlafen könnten wir hier sowieso nicht», sagt Huber mit einem Lachen. Die beiden sind offenbar bereits jetzt im Festivalrhythmus. Das einzige, was sie in der Nacht eventuell noch brauchen würden, seien die Schlafsäcke, falls es sehr kalt werde.

Mittlerweile ist es viertel vor zehn. Die Schlange auf dem Trottoir ist noch ein Stück länger geworden, und auf dem Weg zurück kommen einem immer mehr Open-Air-Gäste mit ihren Einkaufs- und Leiterwägeli entgegen. Jeder schleppt seine Kilos Gepäck auf den Schultern mit, und doch sind alle bester Laune: Endlich wieder Open Air!