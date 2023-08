Bezüge Warum der oder die neue VR-Präsidentin von Konzert und Theater St.Gallen neu 20'000 Franken erhält An der ausserordentlichen Generalversammlung genehmigten die Genossenschafterinnen und Genossenschafter von Konzert und Theater St.Gallen eine Entschädigung für das Präsidium des Verwaltungsrats. Der oder die neue VR-Präsidentin soll im November gewählt werden.

Der Theatersaal in der Lokremise war in der Farbe der Hoffnung ausgeleuchtet: Laura Bucher führte durch die ausserordentliche Genossenschaftsversammlung Konzert und Theater St.Gallen. Bild: Julia Nehmiz

An der letzten Generalversammlung war es hoch zu- und hergegangen. Es schien, als sei die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen in schwere Schieflage geraten. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter stimmten im November einem Gegenantrag zu: In den Statuten der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen steht auch in Zukunft, wie die Direktion des Theaters organisiert ist. Die Folge: Verwaltungsratspräsident Urs Rüegsegger trat zurück.

Diese Wogen haben sich geglättet. Die ausserordentliche Generalversammlung am Montagabend verlief kurz, nicht mal eine Stunde. Regierungsrätin Laura Bucher führte als Vize-Verwaltungsratspräsidentin straff durch den Abend. Die Versammlung war einberufen worden, um eine Statutenänderung zu diskutieren – und wenn möglich zu genehmigen. Bislang arbeitete der Verwaltungsratspräsident ehrenamtlich. Neu soll er oder sie ein Entgelt von 20’000 Franken pro Jahr erhalten.

Bucher erklärte, die Änderung sei nötig, um den Kreis an Kandidatinnen und Kandidaten für das Präsidium zu erweitern. Denn nicht jede oder jeder könne es sich leisten, ein Präsidium mit einem Arbeitsaufwand von 15 bis 20 Prozent zu stemmen, ohne dafür ein Entgelt zu bekommen. Die weiteren Verwaltungsräte werden wie bisher für ihre Barausgaben entschädigt, also beispielsweise für Bahntickets zur Anreise von Sitzungen.

Statutenänderung sei ein Affront

Die Mehrheit der 64 anwesenden Genossenschaftsmitglieder (insgesamt zählt die Genossenschaft 1095 Mitglieder) stimmte dem Antrag zu. Doch zuvor gab es kritische Voten. Einer bezeichnete die Statutenänderung als Affront gegenüber allen, die dem Theater Geld zukommen liessen. Er habe Zweifel wie man mit 20’000 Franken – im Vergleich zu Verwaltungsratsposten in der freien Wirtschaft wenig – Talente in den Verwaltungsrat locken wolle.

Eine andere Votantin wollte wissen, warum die neuen Statuten dem Verwaltungsrat ermöglichen, die Höhe des Entgelts selber festzulegen. Sollte das nicht besser in der Hand der Genossenschafterinnen und Genossenschafter bleiben?

Laura Bucher antwortete, dass die Verwaltungsratsbezüge für nicht gewinnorientierte Genossenschaften kantonal geregelt und gedeckelt seien. Zudem akzeptiere die Steuerbehörde für nicht gewinnorientierte Genossenschaften nur eine maximale Entschädigung von 20’000 Franken für das Präsidium. Der Verwaltungsrat könne sich also keine höheren Bezüge genehmigen.

Mit nur elf Gegenstimmen und keiner Enthaltung wurde die Statutenänderung angenommen.

63 Kandidatinnen und Kandidaten fürs Präsidium

Laura Bucher gab anschliessend den aktuellen Stand in Sachen Präsidium durch. Auf die öffentliche Ausschreibung hin seien 22 Bewerbungen eingegangen, 41 Namen habe zudem der Verwaltungsrat vorgeschlagen. Von diesen 63 Kandidierenden seien 26 Frauen und 37 Männer, zwei der Bewerbungen waren für ein Co-Präsidium. Zwölf der Bewerbenden hätten einen vertieften Kulturhintergrund.

Das Nominationsgremium, bestehend aus Bucher, Stadtrat Markus Buschor, den Mitgliedern des Verwaltungsratsausschusses Felix Buschor und Olma-Messen-Direktorin Christine Bolt, habe sechs Vorgespräche geführt und daraus drei Top-Bewerbungen herausgefiltert. Eine Bewerberin, ein Bewerber sowie ein Co-Präsidium, bestehend aus einer Frau und einem Mann, seien noch im Rennen. Am 28. September wolle der Verwaltungsrat einen Wahlvorschlag zu Handen der Generalversammlung verabschieden.

Fragen zu den Kandidierenden, etwa ob unter den drei Top-Bewerbungen jemand einen vertieften Kulturhintergrund habe, wollte Bucher aufgrund des Persönlichkeitsschutzes nicht beantworten.