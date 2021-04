Wandertipp Wo St.Gallen wie eine Miniaturstadt erscheint Die knapp zweistündige Wanderung bietet nicht nur eine neue Sichtweise auf die Kantonshauptstadt. Sie zeigt auch auf, wie im Wald Flora und Fauna in Einklang stehen. Und am Wegrand wartet eine Überraschung.

24 Bilder 24 Bilder Raus aus der Zivilisation, rein in den grünen Ring rund um St.Gallen. Bild: Sandro Büchler

St.Gallen Haggen – Menzlen – Solitüde – Riethüsli – Bernegg – St.Gallen Hauptbahnhof Start: St.Gallen Haggen Bahnhof

Ziel: St.Gallen Hauptbahnhof

Strecke: 5,6 Kilometer

Wanderzeit: 1 Stunde 50 Minuten

Aufstieg: 305 m

Abstieg: 310 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk erforderlich, die Wanderung ist nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Hotel und Restaurant Falkenburg. Aktuell Take-away-Angebot. www.falkenburgsg.ch

Parkplätze: Beim Bahnhof Haggen

Öffentlicher Verkehr: Bahnhof Haggen oder Bushaltestelle Haselstrasse

Kartenmaterial: Landeskarte 1:25'000, Blatt 1075 Rorschach, 1095 Gais (sab)

St.Gallen Haggen. Vom Bahnhof Haggen geht es schnurstracks in die Höhe zum Menzlenwald. Schnell hat man das Siedlungsgebiet hinter sich gelassen, der Weg führt an Bauernhöfen vorbei. Nach einer Wegkreuzung, an der man geradeaus geht, ist am Wegrand eine erste Überraschung. Es ist ein Schränkchen, eine Mischung zwischen Vogelhäuschen und Briefkasten. Darauf steht: «Wirf einen Blick hinein, Du wirst überrascht sein.» Was sich darin befindet, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten.

Menzlen. Auf dem Weg Richtung Waldrand – am stürmischen Himmel kreisen Milane – fällt der Blick Richtung Gübsensee und Sitterviadukt zurück. Die Sicht ist ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig. So sieht man den Westen von St.Gallen nur selten. Oben im Wald wartet ein Erlebnispfad. Er bringt die Flora und Fauna näher und zeigt auf, wie Pflanzen und Tiere in Einklang leben: Etwa, weshalb Rehe Feinschmecker sind, welche fast schon innige Beziehung die Eiche und Eichelhäher zueinander pflegen oder wie aus einer Nuss eine 140 Jahre alte Buche wird. Wer will, kann alle zehn Stationen machen. Oder auch nur einen Teil davon.

Solitüde. Durch die aus dem Winterschlaf erwachende Pflanzenwelt geht es bis zum höchsten Punkt der gemütlichen Wanderung: Der Solitüde. Während sich der Säntis hinter Wolken versteckt, erstrahlt St.Gallen auf der anderen Seite im frühlingshaften Sonnenlicht. Nur wenige Geräusche aus der Stadt dringen nach oben. Gerade genug, um das Grundrauschen der Stadt mitzubekommen. Aus dieser Perspektive wirkt die Gallusstadt wie eine Miniaturstadt, als hätte man sie rund um eine Modelleisenbahn gebaut. Da wuseln lautlos orange Männchen auf der Baustelle beim Güterbahnhof umher, die Züge gondeln langsam in die Stadt hinein oder hinaus. Hier liegt einem St.Gallen zu Füssen. Ein schöner Platz für eine Rast. Auch eine gut ausgebaute Grillstelle ist vorhanden.

Riethüsli. Auf dem Grat geht es nun hinab. Durch das Wiesenbord hindurch sind immer wieder felsige Nagelfluh-Partien zu erkennen. Unten im Stadtteil Riethüsli überquert man die Hauptstrasse und steigt sodann erneut empor – zum Berneggwald.

Bernegg. Hier hat man nun die Wahl: Entweder dem Waldrand entlang laufen, mit stetem Blick Richtung Postturm, Kloster und Silberturm. Oder aber, man entscheidet sich für den Waldweg auf der Krete. Obwohl sich das Waldstück nur schmal entlang des Bernegghügels entlang zieht, fühlt man sich doch fernab der Zivilisation. Es ist das Refugium zahlreicher Vögel. Im Frühling übertönt deren Gesang die Geräusche der Stadt bei weitem. Auch hier gibt es Feuerstellen.

St.Gallen Hauptbahnhof. Der Abstieg geht am Restaurant Falkenburg vorbei. Doch statt durch die Mülenenschlucht Richtung Stadtzentrum und Bahnhof zu gehen, kann man abzweigen und den Flugweg nehmen. Die Treppe führt im Zickzack hinab. Zwischendrin ist ein Aussichtspunkt, der den Blick frei gibt zur rauschenden Steinach. Flugs ist man wieder im Tal.