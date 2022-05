Waldkircher müssen sich noch gedulden: Das Warten auf den Sportplatz Breiten Der Sportplatz in Waldkirch wird im Herbst in Betrieb genommen. Die Einweihung findet aber erst im Frühling statt.

Im Herbst gab es Probleme mit dem Schüttmaterial. Bild: Pascal Keel

Seit über einem Jahr laufen die Arbeiten auf dem Sportplatz Breiten. Vergangenen Herbst erschwerte das feuchte Wetter die Einbringung des Schüttmaterials. Schliesslich wurde der Unterbau des Spielfeldes erstellt. Der Aufbau und die Verdichtung werden mit regelmässigen Messungen kontrolliert, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Dabei habe sich gezeigt, dass der Unterbau im Nordwesten des künftigen Spielfeldes in Bezug auf die Verdichtung noch nicht den Erwartungen und Vorgaben entspricht. Der Unterbau, die Abdichtungen, die Sickerleitungen sowie der Kieskoffer seien auf rund zwei Dritteln des Spielfeldes erstellt. Derzeit laufen vor allem die Ausbauarbeiten am Garderobengebäude sowie die abschliessenden Schüttarbeiten für das Spielfeld. Nachdem der Gemeinderat die Konzepte für die Fassadengestaltung und die Farbgebung verabschiedet hat, laufen jetzt die Ausschreibungen und Vergaben diverser Arbeiten sowie Beschaffung von Möbeln und Geräten.

Deckbelag wird erst im kommenden Jahr eingebaut

Vorangetrieben werden auch Arbeiten ums Spielfeld. So werden gemäss Mitteilung die Fundamente für die Beleuchtungsmasten, die Pfosten für die Handläufe und das Geflecht für den Ballfang auf der Seite des Holzimprägnierwerks montiert. Schliesslich erfolgen bereits erste Ansaaten im Süden und Südosten sowie beim Retentionsbecken und der Bachableitung. Als Nächstes stehen die Fertigstellung des Unterbaus des Spielfeldes, die weiteren Ausbauarbeiten am Garderobengebäude sowie der Einbau des Kunstrasenfeldes auf dem Programm. Mit dem Einbringen der Beläge für die Zufahrt und die Parkplätze muss bis nach dem Einbau des Drain-Asphalts zugewartet werden. Um allfällige Setzungen ausgleichen zu können, wird der Einbau des definitiven Deckbelages beim Parkplatz auf 2023 eingeplant. Eine Inbetriebnahme des neuen Sportplatzes scheint im Herbst realistisch. Die Umgebungsarbeiten ziehen sich aber bis ins Frühjahr. Der Gemeinderat hat deshalb auf Antrag der Baukommission entschieden, dass das Einweihungsfest erst bei laufendem Betrieb im Frühjahr stattfinden wird. (gk/dh)