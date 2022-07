Babyfreude Zwillinge für Elvis und Viktoria: Zwei seltene Äffchen sind auf dem Erlebnisbauernhof in Waldkirch auf die Welt gekommen Sie sind extem selten, stammen aus dem kolumbianischen Regenwald und sind vom Aussterben bedroht: zwei Lisztäffchen haben auf dem Erlebnisbauernhof Wannenwis in Waldkirch das Licht der Welt erblickt. Ihr Vater Elvis kümmert sich rührend um die Kleinen - und lässt niemanden an sie heran.

Die neugeborenen Lisztäffchen sind auf dem Rücken von Papa Elvis gut aufgehoben. Bild: Rita Bolt

Vater Elvis trägt seine beiden neugeborenen Lisztaffen auf dem Rücken. «Er ist ein liebevoller und stolzer Vater», sagt Orlando Schrofer vom Erlebnisbauernhof Wannenwis in Waldkirch. Um Elvis anzulocken, damit er die Zwillinge zeigt, wedelt Schrofer mit einer lebendigen Heuschrecke. Nicht einmal dieser Leckerbissen bringt Elvis dazu, seinen sicheren Platz zu verlassen. Skeptisch hockt er auf einem Baumstamm. Mutter Viktoria ist es recht, wenn die kleinen Lisztaffen beim Vater gut aufgehoben sind. Sie stillt sie jeweils, gibt sie dann etwas ruppig gleich wieder dem Vater zurück.

Lisztaffen gehören zu den seltenen Affenarten. Sie sind vom Aussterben bedroht. Man sieht sie nicht oft in Schweizer Zoos. «Der Genfer Zoo hat von uns ein Männchen und das Paar hat ebenfalls Junge bekommen», sagt Schrofer. Lisztaffen gebe es zudem noch in Toni’s Zoo in Rothenburg. Weitere Tierparks, in denen diese Primaten leben, seien ihm nicht bekannt.

Als Labortiere in die USA exportiert

Die Zucht von Lisztaffen sei wichtig für die Aufklärung, sagen Petra und Orlando Schrofer.

Schrofers halten auf ihrem Biohof viele exotische Tiere. Bild: Benjamin Manser

Sie sind Mitglied im «Proyecto Titi». Die Fundation wurde 1985 gegründet, um Informationen zur Erhaltung des Lisztaffen und seinen Lebensraum in den tropischen Wäldern Kolumbiens zu unterstützen. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurden Tausende Tiere gefangen und als Labortiere in die USA exportiert.

Im Wannenwis-Kleinzoo haben die fünf Lisztaffen ein friedliches Leben; Sie bewohnen ein Innen- und ein Aussengehege und können selber entscheiden, wo sie sich aufhalten wollen. Bei schlechtem Wetter sind sie meist drinnen, bei schönem Wetter zieht es sie nach draussen. Einen grossen Teil ihres Tages widmen sie sich der gegenseitigen Fellpflege – auch am Kopf.

Eine Frisur wie Komponist Franz Liszt

Unverkennbar sind die längeren weissen Haare von ausgewachsenen Männchen und Weibchen. Man sagt, dass sie ihren Namen wegen der Ähnlichkeit mit der Haartracht des österreichisch-ungarischen Komponisten Franz Liszt erhalten haben. Die Affen ernähren sich vorwiegend von Insekten, Obst und Gemüse – ein besonderes Leckerli sind eben Heuschrecken.

Babyboom in der Wannenwis

Nachwuchs hat es auch bei den nachtaktiven Sugar Glidern (Kurzkopfgleitbeutler) gegeben. Diese kleinen Beuteltiere sehen den Chinchillas ähnlich: Sie haben reisige Kulleraugen und einen langen, buschigen Schwanz. Dank einer Flugmembran können sie von Baum zu Baum weit springen.

Auch bei den Vögeln hat es Zuwachs gegeben: zwei Lachender Hans sind geschlüpft. Die Jungvögel müssen jedoch von Hand aufgezogen werden, weil die Mutter sie nicht annimmt.

Dazu gesellen sich Meerschweinchen, Tauben und neun junge Katzen; es seien alle schon vergeben, sagt Schrofer. Vermutlich sei auch ein Zwergseidenäffchen schwanger. Wie die Lisztaffen gehören sie zu den Krallenaffen und tragen 140 Tage; etwa 14 Tage weniger als die Lisztaffen. Es wären die ersten Zwergseidenaffen, die in Waldkirch das Licht der Welt erblicken.