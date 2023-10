WALDKIRCH Unfallstelle in Bernhardzell wird neu beurteilt: Das Mitwirkungsverfahren bei der Leebrücke läuft Der Kanton hat ein Mitwirkungsverfahren bei der Leebrücke in Waldkirch gestartet. Mit einer Neuorganisation der Grundstückszufahrten und der Bushaltestelle möchte die Stelle sicherer gemacht werden. Das Verfahren läuft noch bis zum 18. Oktober.

Die Leebrücke wurde vor sechs Jahren saniert. Nun soll in der Nähe die Verkehrssicherheit erhöht werden. Bild: Ralph Ribi

In der Gemeinde Waldkirch soll beim Gewerbegebiet Lee, westlich der Sitterbrücke, soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. Dazu sind vor allen die Verbesserung der Sichtverhältnisse bei den Ein-und Ausfahrten zur Strasse, sowie eine Anpassung der Parkiermöglichkeiten geplant. Die Neugestaltung der Bushaltestelle Lee in Bernhardzell gehört auch zum Projekt. Sie soll hindernisfrei zugänglich werden. Zudem soll sie einen gesicherten Ausstiegsbereich mit Querungsmöglichkeit für zu Fussgehende erhalten.

Aus diesem Grund hat der Kanton St.Gallen ein Mitwirkungsverfahren gestartet. Dieses läuft vom 18. September bis zum 18. Oktober, wie die Behörden auf ihrer Website mitteilen. Titus Tobler, Strassenkreisinspektor vom Tiefbauamt St.Gallen sagt: «Im Zusammenhang mit den Massnahmen werden auch alle anderen sicherheitsrelevanten Anlagen der Strasse wie die Höchstgeschwindigkeit, Strassenbeleuchtung und Markierung überprüft.»

Schwerer Unfall vor einem Jahr

Vor einem Jahr machte dieser Ort Schlagzeilen, als fünf junge Männer in der Nacht auf Pfingstmontag an besagter Stelle verunfallten. Nach der Leebrücke, wie die Sitterbrücke auch genannt wird, verlor der Fahrer damals gemäss Polizeimeldung die Kontrolle über das Auto. In der Folge kam es von der Strasse ab, prallte in zwei parkierte Autos und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Durch den Unfall wurden zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren lebensgefährlich und drei Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren schwer verletzt. Der Schock war gross, sodass nach dem Unfall Stimmen laut wurden, die Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 auf 50 Stundenkilometer zu reduzieren. Titus Tobler sagt: «Wegen eines Unfalles wurde durch Anwohner eine Petition eingereicht. Die Strasse selbst ist aber in einem guten Zustand und ohne Mängel.» Aufgrund der Stimmen aus der Bevölkerung sei es aber nun Zeit zu handeln: «Die Petition hat uns dazu bewogen, den Abschnitt in der Priorisierung hinsichtlich Verkehrssicherheit vorzuziehen.»

An dieser Stelle geschah am 5. Juni 2022 der Selbstunfall, der fünf Schwerverletzte forderte. Bild: BRK News

Anregungen können per Formular eingereicht werden

Stellungnahmen und Anregungen zum Projekt können mit einem Formular auf der Website des Kanton St.Gallen eingereicht werden. Zur Einsicht und Teilnahme seien alle eingeladen, die sich für das Projekt interessieren und gerne zur Entwicklung einer optimalen Lösung beitragen möchten, wie der Kanton schreibt.