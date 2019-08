Waldkirch: Neuer Standort für den Postbriefkasten In Waldkirch werden Postfächeranlage, Briefkasten und Ortsinformationstafeln verschoben.

Bisher befanden sich die Postfächer im ehemaligen Postgebäude von Waldkirch. (Bild: Benjamin Manser (13. Juni 2017))

(gk/bro) Im Jahr 2017 wurde in Waldkirch die Poststelle aufgehoben und eine Agenturlösung im Volg Waldkirch realisiert. Der Postbriefkasten wurde am Haupteingang des Volgs montiert. Die Fächeranlage hingegen wurde nicht verschoben, da kein geeigneter Standort gefunden werden konnte.

Das Gebäude der ehemaligen Post wurde anschliessend an die Raiffeisenbank Waldkirch verkauft. Die Postfächeranlage konnte jedoch im Einvernehmen mit Raiffeisen provisorisch am alten Standort belassen werden.

Neuer Standort beim Kronenplatz

Zwischenzeitlich konnte beim Kronenplatz im Zentrum des Dorfs das alte Gebäude an der Bernhardzellerstrasse 100 (ehemals Egger) abgebrochen und eine provisorische Parkplatzgestaltung vorgenommen werden. Dies ermöglicht es nun, die Postfächeranlage mit dem Postbriefkasten, die sich aktuellaktuell beim Eingang des Volgs befindet, an diesem neuen Standort zusammenzuführen. Die neue Lösung entschärft zudem die teils problematische verkehrstechnische Situation vor dem Volg respektive der Zufahrtsstrasse zur Oberdorfstrasse, was vor allem für die Fussgänger und Zubringer zum Oberdorf eine bedeutende Entschärfung darstellt.

Ortsinformationstafeln werden verschoben

Mit der Umplatzierung der Postfächeranlage und des Postbriefkastens geht auch die Versetzung der Ortsinformationstafel, auf der unter anderem Informationen zur Gemeinde Waldkirch und zu den Gewerbetreibenden platziert sind, einher. Die Tafel wird am Rande des Kronenplatzes neben der Postfächeranlage montiert.

In Bernhardzell hingegen wird die Ortsinformationstafel vom heutigen Standort beim Dorfbrunnen entfernt und beim Adlerparkplatz auf der Seite zur Raiffeisenbank platziert. Die neuen Standorte sind gemäss Gemeindekanzlei so zugänglicher und gut zu finden.

Die Umplatzierung sämtlicher erwähnten Infrastrukturen Waldkirch ist am Freitag erfolgt.