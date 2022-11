Wahrzeichen Das Kornhaus senkt und verdreht sich: Stadtrat Rorschach lanciert öffentliche Mitwirkung Fachleute gehen davon aus, dass sich das Rorschacher Wahrzeichen etwa einen Millimeter pro Jahr auf der Seeseite und einen halben Millimeter auf der Südseite senkt. Zudem dreht es sich. Eine Stabilisierung würde über 15 Millionen Franken kosten.

Lichtkunst von Gerry Hofstetter: Das Rorschacher Stadtwappen strahlt am Kornhaus. Bild: Christof Sonderegger (Juni 2017)

Umnutzung und Sanierung des Kornhauses sind in Rorschach schon seit Jahrzehnten ein leidenschaftlich diskutiertes Thema. Trotz vieler interessanter Denkanstösse ist es laut Stadtrat bis heute nicht gelungen, ein Projekt zu realisieren, das zu verträglichen Kosten die vielfältigen Bedürfnisse der Bevölkerung und der Tourismusinteressierten überzeugend abdeckt. Diese Leidensgeschichte müsse ein Ende haben, weshalb der Stadtrat mögliche Verbesserungen im Dialog mit der Bürgerschaft ausloten will.

Dank gründlicher Abklärungen, so der Stadtrat, seien nun die Einschränkungen bekannt, die bei einer Umnutzung des Kornhauses zun beachten seien. Mit diesem Erkenntnisstand erarbeitet der Stadtrat Vorschläge und legt sie der Bürgerschaft 2023 zur Begutachtung vor. Um für dieses Vorgehen fundierte Grundlagen zu schaffen, habe der Stadtrat das Kornhaus mit Fachleuten einer bauphysikalischen Analyse unterzogen.

Fundamentboden liegt schon 1,2 Meter tiefer als ursprünglich

Eine Analyse von 2020 zeige, dass sich das Kornhaus zum See hin und gleichzeitig gegen Westen neigt. Es ist also asymmetrisch schief. Insgesamt verdreht sich das Kornhaus leicht. Der Originalboden liegt mittlerweile 1,20 Meter unter Terrain. Fachleute gehen von einer Setzung von einem Millimeter pro Jahr auf der Seeseite und einem halben Millimeter auf der Südseite aus. Um dies zu verhindern, müsste das Gebäude mit einem Aufwand von rund 15 Millionen Franken stabilisiert werden. «Momentan besteht auf Jahre hinaus gesehen keine Gefahr. Ob in 20 oder 30 Jahren eine Stabilisierung nötig ist, wird sich zeigen», sagt Stadtpräsident Röbi Raths. Allerdings dürfe das Kornhaus bei einer Umnutzung keinesfalls an Gebäudegewicht zulegen, ansonsten würde sich die Absenkung gefährlich beschleunigen.

Am Samstag, 21. Januar 2023, lädt der Stadtrat zu einer Mitwirkungsveranstaltung zum Kornhaus ein. Dabei sollen die interessierten Einwohnerinnen und Einwohner zuerst einen Eindruck vom Objekt erhalten. Im Anschluss an die Begehung findet im Stadthof eine Information und Diskussion statt. Danach kann sich die Bevölkerung über E-Mitwirkung dazu äussern.

Pläne von Stararchitekt Santiago Calatrava nicht umgesetzt

Das Kornhaus Rorschach wurde zwischen 1746 und 1748 vom Architekten Johan Casper Bagnato aus Ravensburg für die Fürstabtei St.Gallen errichtet. Es wurde als Umschlagplatz und Lagerhaus für das über den See angelieferte Korn konzipiert. Auch nach der Aufgabe des Korn- und Lagerhausbetriebs 1908 sowie Verkauf an die Stadt, blieb das Gebäude noch Jahrzehnte lang ein Lager. Heute beherbergt das Rorschacher Wahrzeichen das Museum im Kornhaus, das Schifffahrtsamt sowie die Seerettung und -polizei.

Stararchitekt Santiago Calatrava an der Orientierung zum Umbau Kornhaus mit Modell. Bild: Hannes Thalmann (März 2002)

Im 20. Jahrhundert wurde das Kornhaus mehrmals umgebaut und saniert. 1933 erhält es eine Treppenanlage im Inneren des östlichen Teils sowie neue Stützbalken und -pfeiler. 1955 wollte die Rorschacher Bevölkerung das marode Haus nicht abreissen lassen und stimmte für eine Aussenrenovation. 1989 wurde ein Ideenwettbewerb für eine Revitalisierung ausgeschrieben. Das Siegerprojekt Trunk der St.Galler Architekten Kuster & Kuster wurde aber nie realisiert, da zu teuer. Später wurde Stararchitekt Santiago Calatrava gewonnen. Dieser entwickelte im Auftrag des Stadtrates eine Projektstudie für die Seeuferanlage. Der viel gelobte «grosse Wurf» kam allerdings nie zum Fliegen, weil es gegen die Direktaufträge an Calatrava von verschiedenen Seiten Widerstand gab. Anfangs der 2000er-Jahre gab es nochmals Anläufe, die allesamt versandeten.