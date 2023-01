Wahrzeichen «Das Kornhaus müssen wir bewahren»: Auf Führung durchs Kornhaus mit dem Rorschacher Stadtrat Der Sanierungsbedarf des Rorschacher Kornhauses ist augenfällig. Der Stadtrat informierte am Samstag an einer gut besuchten Führung über den Zustand des Gebäudes und die Finanzierung: Rund 40 Millionen Franken soll der Umbau kosten.

Volles Haus: Stadtpräsident Röbi Raths (hinten Mitte) führte am Samstag durchs Kornhaus. Arthur Gamsa

Bitterkalt ist es am Samstagmorgen, als Stadtpräsident Robert Raths die etwa 80 interessierten Rorschacherinnen und Rorschacher vor dem Kornhaus empfängt. Schon bei der Begrüssung weist er auf das Kosten- Nutzenverhältnis der notwendigen Sanierung hin, bei der die Steuerbelastung im Auge behalten werden müsse. Der nicht allzu grosse Spielraum zwischen dem erheblichen Investitionsbedarf und einem gleichbleibenden Steuerfuss zieht sich wie ein roter Faden durch die rund dreistündige Veranstaltung.

Bei einem Rundgang durch das altehrwürdige Gebäude können sich die Teilnehmenden, aufgeteilt in drei Gruppen, ein Bild vom baulichen Zustand des Kornhauses machen. Dabei wird schnell klar, dass die vergangenen 270 Jahre seit der Erbauung (1746-1748) unter dem St.Galler Fürstabt Cölestin Gugger nicht spurlos an der Bausubstanz vorbeigegangen sind.

Instabiles Fundament, fehlende Haustechnik: Das 300-jährige Kornhaus ist dringend sanierungsbedürftig. Bild: Arthur Gamsa

Morsche Holzböden, wenig Licht, alter Lift

Der Leiter Bau- und Stadtentwicklung, Ronny Ambauen, weist während dem Rundgang auf die verschiedenen Problemzonen des Kornhauses hin. Angefangen vom instabilen Fundament über die weitgehend fehlende Haustechnik bis hin zum altertümlichen Lift, der ersetzt werden müsse. Ausser einem Elektroanschluss sei keine weitere Haustechnik vorhanden. Auch die langsame Absenkung des Gebäudes um jährlich etwa 1,5 Millimeter müsse gestoppt werden. Dabei müssen sowohl die aktuell gültigen baurechtlichen Vorgaben wie auch die Vorgaben des eidgenössischen Denkmalschutzes eingehalten werden, was eine grosse Herausforderung für ein fast 300-jähriges Gebäude darstelle. Im Durchschnitt müsse zudem im Erdgeschoss alle zwei Jahre mit einem Hochwasser gerechnet werden.

Während der Liftfahrt in das Dachgeschoss beschleicht wohl einige ein mulmiges Gefühl im altertümlichen Gefährt. Im Dachstock findet man sich in einem riesigen, fast dunklen Raum wieder mit wenigen kleinen Fenstern, der früher als Kornspeicher gedient hatte. Die Holzböden wirken teilweise morsch und ausgetreten. Im Ostteil sind aktuell die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft und das Strassenverkehrs-und Schifffahrtsamt eingemietet. Ebenfalls im Ostteil befindet sich das Museum der Ortsbürger, welches nur während der Sommermonate geöffnet ist.

Auf der Führung ging es im Kornhaus auch an Orte, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Bild: Arthur Gamsa

Weitere Informationen im Stadthof

Nach dem Kornhaus-Rundgang geht die Veranstaltung im Stadthofsaal weiter, wo zunächst wieder der Stadtpräsident das Wort ergreift. Er spricht von einem insgesamt attraktiven Leistungsangebot der Stadt Rorschach und einer angestrebten massvollen Verschuldung im Hinblick auf vier grössere Projekte, welche in den kommenden fünf Jahren realisiert werden sollen. Neben der Sanierung des Kornhauses seien dies die Neugestaltung des Hafenplatzes und des Hafengebäudes, die Gesamterneuerung des Strandbades und der Neubau der Doppelturnhalle Pestalozzi.

Das Publikum wird anschliessend von Philipp Gemperle, Kommunikationsberater und Romanshorner Stadtrat, in drei Gruppen aufgeteilt, welche sich in einem Cirquit-Parcours an drei Posten informieren lassen können: baulicher Zustand, finanzielle Rahmenbedingungen und Mitwirkung an der Nutzung der Fläche im Erdgeschoss.

Sanieren, ohne den Steuerfuss zu erhöhen

Der Bauingenieur Enrico Romano informiert über den baulichen Zustand des Kornhauses. In einem kurzen historischen Abriss schaut er zurück auf vergangene Ausbauetappen. Nach ersten nicht realisierten Umbauprojekten (1925-1927) werden die Obergeschosse verstärkt (1942-1944), gefolgt von einer Aufschüttung gegen den See hin (1956-1958). Er spricht auch von der Absenkung des Kornhauses zwischen insgesamt 23 und 54 Zentimetern, welche seit 1994 gemessen wird. Trotz der Absenkung weise das Gebäude fast keine Risse auf. Für die Erneuerung des Fundaments wird von Ronny Ambauen ein Betrag von 15 Millionen genannt.

Nach der Führung wurde das Publikum im Stadthof über Umfang und Kosten der Sanierung informiert. Bild: Arthur Gamsa

Der Finanzverwalter der Stadt Rorschach, Reto Stuppan, informiert über die finanziellen Rahmenbedingungen. Den Investitionsbedarf für die Sanierung des Kornhauses beziffert er mit insgesamt 40 Millionen, welche auf dem Kapitalmarkt beschafft werden müssten mit einer Abschreibungsdauer von 35 Jahren. Die Sanierung soll ohne Erhöhung des Steuerfusses realisiert werden.

Von den Besucherinnen und Besuchern der Info-Veranstaltung werden verschiedene Vorschläge für die Nutzung der 330 Quadratmeter grossen Fläche im Westteil des Kornhauses gemacht, vom Einbau eines Restaurants bis zur Eröffnung einer Skulpturen-Ausstellung. Weitere Vorschläge können von der Bevölkerung anlässlich der E-Mitwirkung vom 9. Februar bis zum 5. März 2023 eingebracht werden.