Wahlkampf Vier Männer buhlen am 18. Juni um den freien Stadtratssitz in Gossau Nun ist es definitiv: Es bleibt bei den vier Kandidaturen von SP, FDP, Mitte und SVP für den Gossauer Stadtrat. Überraschungskandidaturen sind keine eingegangen. Dass auch die FDP kandidiert, stösst bei einigen Parteien auf Unverständnis.

Wollen alle in den Gossauer Stadtrat: Florin Scherrer (Mitte), Sandro Contratto (FDP), Florian Kobler (SP) und Benno Koller (SVP) (von links oben im Uhrzeigersinn). Bild: Michel Canonica / PD / Benjamin Manser / PD

«Es ist Zeit für jemand Neues», sagte Gaby Krapf Mitte Januar, als sie ihren Rücktritt aus dem Gossauer Stadtrat per Ende August bekannt gab. Mit dem Rücktritt der FDP-Politikerin wird ein Sitz im fünfköpfigen Stadtrat frei. Am Mittwochnachmittag ist nun die Einreichfrist für Wahlvorschläge für die Ersatzwahl abgelaufen.

Damit ist die Ausgangslage jetzt klar, es kommt zum Vierkampf zwischen vier Männern: Wie bereits bekannt, kandidieren Florian Kobler (SP), Florin Scherrer (Mitte), Benno Koller (SVP) und Sandro Contratto (FDP) für den Stadtrat. Weitere Kandidaturen sind keine eingegangen, wie die Stadtkanzlei am Mittwochnachmittag auf Anfrage bestätigt. Der erste Wahlgang findet am 18. Juni statt, ein allfälliger zweiter am 27. August.

Vier bekannte Politgesichter

Wer die Wahl gewinnen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen. Klar ist aber jetzt schon, dass die Männer im Gossauer Stadtrat künftig wieder in der Mehrheit sein werden. Aktuell setzt sich das Gremium aus Stadtpräsident Wolfgang Giella (FDP), Gaby Krapf (FDP), Helen Alder Frey (Mitte), Claudia Martin (SVP) und Stefan Rindlisbacher (FDP) zusammen.

Klar ist auch, dass der Stadt ein spannender Wahlkampf bevorsteht. Wird Florian Kobler der erste linke Stadtrat in der Geschichte Gossaus? Holen Florin Scherrer oder Benno Koller den zweiten Stadtratssitz für ihre Partei? Oder schafft es Sandro Contratto, den FDP-Sitz zu verteidigen?

Die Gossauerinnen und Gossauer haben die Wahl zwischen vier valablen Kandidaten. Alle vier sind bestens vernetzt und bekannt in Gossau und schon lange in der Politik aktiv.

Der Gossauer Stadtrat von links nach rechts: Gaby Krapf (FDP), Stadtpräsident Wolfgang Giella (FDP), Helen Alder Frey (Mitte), Stefan Rindlisbacher (FDP) und Claudia Martin (SVP). Bild: PD

«FDP hat kein Anrecht auf dritten Sitz»

Während SP, SVP, Mitte und FDP natürlich ihre eigenen Kandidaten unterstützen, empfiehlt die Flig, die selber keine Kandidatin oder Kandidaten finden konnte, Florian Kobler zur Wahl. Das hat die Partei kürzlich an ihrer Hauptversammlung entschieden. Dass die FDP «als Kleinpartei» einen dritten Sitz anstrebe, sei auf wenig Verständnis gestossen, schreibt die Flig in einer Mitteilung: «Denn auch die anderen Parteien sollen und wollen in der Exekutive Verantwortung übernehmen.»

Dass die Freisinnigen aktuell drei von fünf Sitzen im Stadtrat innehaben und damit übervertreten sind, wurde bereits in den vergangenen Monaten thematisiert. Auch die SP sieht die Kandidatur kritisch. «Wir sind erstaunt, aber nicht sonderlich überrascht, dass die FDP eine Kandidatur stellt», teilt SP-Parteipräsident Ruedi Blumer mit.

«Im Sinne eines ausgewogen zusammengesetzten Stadtrates wäre es fair gewesen, wenn die FDP auf eine Kandidatur verzichtet hätte.»

Aus Sicht der SP sei es für die Weiterentwicklung Gossaus entscheidend, dass im Stadtrat eine Vielfalt von Werthaltungen vertreten sei. Dass die Flig ihre Kandidatur unterstützt, freue die SP.

Grundsätzlich könne jede und jeder für den Stadtrat kandidieren, wenn mindestens 15 Personen mit ihrer Unterschrift zustimmen, diese Person zu wählen, teilt derweil Mitte-Parteipräsidentin Ruth Lehner mit. Auch sie sagt aber: «Aus der Sicht der Mitte hat die FDP kein Anrecht auf einen dritten Sitz im Stadtrat.» Und SVP-Parteipräsident Andreas Oberholzer stellt klar: «Jede Partei hat das Recht auf eine Kandidatur und belebt somit den Wahlkampf. So einfach ist es.»