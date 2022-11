Wahlkampf «Unser Gemeinderat muss die Bürgerinnen und Bürger besser abholen»: Ehemalige Bankerin will in den Waldkircher Gemeinderat Die Waldkircher Finanzfachfrau Brigitte Sommer (Die Mitte) will Gemeinderätin werden. Sie engagiert sich im Familientreff und kennt sich als ehemalige Grundbuchverwalterin mit Gemeindestrukturen aus.

Gemeinderatskandidatin Brigitte Sommer, 39, in ihrem Haus in Waldkirch. Bild: Melissa Müller

Ein Feuer flackert im Schwedenofen in der Stube von Brigitte Sommer. «Das ist die schönste Wärme», sagt die 39-Jährige. Sie wohnt mit ihrem Mann und dem fünfjährigen Sohn im Leimatquartier in Waldkirch, kümmert sich um die Finanzen des Lehrerinnen- und Lehrerverbands - und will Gemeinderätin werden. «Es wäre für mich der ideale Zeitpunkt», sagt sie. «Ich würde mich gern im strategischen Bereich einsetzen, die Vereine stärken und den Kontakt zu den Firmen pflegen.»

Brigitte Sommer liebt Zahlen: Sie hat bei einer Bank Karriere gemacht und war zuvor fünf Jahre Grundbuchverwalterin in Sennwald. Sie begleitete Kauf und Verkauf von Liegenschaften, führte das Amtsregister, stellte öffentliche Beurkundungen aus. «Ich kenne mich mit den Strukturen einer Gemeinde aus und lebe in der Buchhaltung auf», sagt sie.

«Das ist mein Plus.»

In Waldkirch kommt es am 27. November zu einem Dreikampf. Neben der Finanzfachfrau wollen Arbeitsinspektoratsleiter Beat Bachmann und Lebensmittelingenieur Nicolas Weyermann in den Gemeinderat gewählt werden.

Pflichtbewusst, exakt, gradlinig

Die Kandidatin der Mitte charakterisiert sich als pflichtbewusst, exakt und gradlinig. «Ich verfolge meine Wünsche zielstrebig.» Etwa sparte die gebürtige Grabserin schon in jungen Jahren für ein eigenes Haus. Als sie und ihr Mann beschlossen, eine Familie zu gründen, kundschafteten sie mit ihrer Vespa die Region um St.Gallen aus. Sie fuhren über Wittenbach und Bernhardzell nach Waldkirch. Als Brigitte Sommer ihren Helm abzog, dachte sie: «Hier ist es schön.» Sie sah den Bach, die Kirche, den Volg, das Dorfkafi - und hatte ein gutes Bauchgefühl.

Das ist über neun Jahre her. Nach wie vor gefällt es ihr in Waldkirch: «Wir haben ein gutes Angebot - es gibt eine Bäckerei, eine Metzgerei, einen Käseladen, einen Blumenladen.» In ihrer Stube steht sei Kurzem ein Klavier, «ein Riesentraum von mir». Ihr Mann, der ein Sanitärgeschäft betreibt, habe sie damit überrascht.

Ein Ja zum Schulhausverkauf

Das Volk entscheidet kommenden Sonntag auch, ob die Gemeinde das seit drei Jahren leer stehende Schulhaus Steig für 1,4 Millionen Franken an die Adasgo Immobilien AG verkaufen darf. Brigitte Sommer stimmt dafür: «Ein Verkauf ist sinnvoll und passt zur Liegenschaftsstrategie der Gemeinde.» Es sei jedoch noch unklar, zu welchen Konditionen die Gemeinde später benötigte Räume im alten Schulhaus mieten kann. «Das wird so oder so eine Herausforderung für den Gemeinderat werden.»

Brigitte Sommer. Bild: PD

Was sagt die Kandidatin zum Grüngut-Konflikt? Der Gemeinderat schliesst die Sammelstellen für Grüngüt. Dagegen wehrten sich 1024 Personen mit einer Petition. Doch am Entscheid gibt es nichts mehr zu rütteln. Es sei schade, dass die Gemeinde keine einvernehmliche Lösung mit der Bevölkerung gefunden habe: «Der Gemeinderat muss die Bürgerinnen und Bürger besser abholen und einbeziehen.»

Die begeisterte Skifahrerin engagiert sich im Dorf. Im Vorstand des Familientreffs organisiert sie Anlässe für Familien und Kinder mit, wie ein Kasperlitheater oder ein Lamatrekking. Auch ihr Amt als Aktuarin der Genossenschaft Wilen öffne ihr die Tür zu anderen Menschen.

Das Interesse am Gemeinwesen habe sie seit ihrer KV-Lehre nie losgelassen. Es fasziniert sie, dass auf einer Gemeinde alle Fäden zusammenlaufen. «Als Gemeinderätin würde ich mich für attraktiven Wohnraum für alle Generationen einsetzen.»