WAHLKAMPF Michael Fitzi tritt gegen Matthias Gehring an: Zwei wollen das unruhige Thal präsidieren Wer Gemeindepräsident von Thal werden möchte, konnte seine Kandidatur bis Freitag einreichen. Der Favorit der Findungskommission, Matthias Gehring, bekommt nun doch noch einen Konkurrenten: Michael Fitzi, ein Altbekannter.

Sie wollen Thaler Gemeindepräsident werden: Matthias Gehring (l.) und Michael Fitzi. Bilder: Benjamin Manser/PD

Hoffentlich bleibt der Neue länger als der Alte. Im Februar, nach nicht einmal zwei Jahren im Amt, hatte der Thaler Gemeindepräsident Felix Wüst (FDP) bekanntgegeben, dass er Ende September abtreten wird. Bis Freitag haben an seiner Nachfolge Interessierte ihre Kandidatur einreichen können. Neben dem von der überparteilichen Findungskommission vorgeschlagenen Matthias Gehring (SVP) stellt sich auch der Staader Michael Fitzi (parteilos) für das Amt zur Verfügung.



Zwei politische Kurswechsel und eine Abwahl

Die Findungskommission hatte den bisherigen Gemeindepräsidenten von Hauptwil-Gottshaus, dessen Partnerin in Staad arbeitet, bereits im Juni als Kandidaten vorgestellt. Fitzi hingegen machte seinen Ambitionen erst diese Woche bekannt. Der 50-Jährige hatte bereits 2019 Thaler Gemeindepräsident werden wollen. Der Abtretende Felix Wüst lag allerdings vorne. Mit 780 und damit nur 10 Stimmen mehr als Gemeinrat Werner Reifler. Fitzi erreichte 437 Stimmen. 2020 bewarb er sich um einen Sitz im Gemeinderat. Er scheiterte abermals.

Damals trat Fitzi – er bringt Erfahrungen im Bereich Energie, Investitions- und Finanzplanung, Bau und Ortsplanung mit, wie er zu sagen pflegt – noch für die SVP an. Diesmal versucht er es als Parteiloser. «Ich kann damit unabhängiger agieren und muss dementsprechend keiner Parteirichtlinie folgen», sagte er gegenüber den «Bodensee Nachrichten». Es ist nicht Fitzis erster politischer Kurswechsel: 2015 war er Mitglied der CVP, ehe er zur SVP wechselte. 2016 wurde er deutlich aus dem Schulrat Thal abgewählt. Wohl auch wegen seines Engagements gegen den Lehrplan 21. persönlichen und beruflichen Erfahrungen im Bereich Energie, Investitions- und Finanzplanung, Bau und Ortsplanung einbringen.

Zerstrittener Gemeinderat

Ausdauer hat er. Eine «Auffrischung» will Fitzi nun bringen: «Der Rat und nicht das Präsidium war in der Vergangenheit die Ursache für die Unruhen in der Gemeinde», lässt er sich in den «Bodensee Nachrichten» zitieren. Und greift damit jene Kollegen an, die er ab September führen will. Er spricht die Unstimmigkeiten an, die den Ausschlag gaben für Felix Wüsts frühzeitigen Rücktritt.

Wer wohl als Präsident ins Thaler Rathaus einziehen wird?



Bild: Ralph Ribi

Wüst legte das Amt nieder, weil die Zusammenarbeit im Gemeinderat Thal zunehmend schwieriger geworden sei, wie er gegenüber dieser Zeitung erklärte. Die Meinungen zwischen Wüst und allen übrigen Ratsmitgliedern würden deutlich auseinandergehen, was seine Amtsausführung betreffe, konterte der Gemeinderat daraufhin. Trotz mehrfacher, eingehender Aussprachen habe man die unterschiedlichen Ansichten und Auffassungen nicht beseitigen können.

Sportlicher Politiker mit Sinn für Unternehmertum

Eine Ausgangslage, die manche abschrecken würde. Nicht Matthias Gehring (SVP): «Es ist für mich umso mehr eine spannende Aufgabe, wieder Ruhe in den Gemeinderat und die Verwaltung bringen.» Über zehn weitere Personen hatten sich für das Amt bei der Findungskommission beworben. Diese bestand aus Peter Hensel (FDP), Markus Eigenmann (Die Mitte), Andrea Schöb (SP) und Alex Ziegler (SVP) und liess sich von einem externen Personaldienstleistungsunternehmen unterstützen.

Die Gruppe wählte Gehring einstimmig. Seit 2011 steht er der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus mit 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern vor. Sein Pensum: 75 Prozent. Nebenbei unterrichtet Gehring Allgemeinbildung am BBZ Arenenberg. Der 42-Jährige ist verheiratet. Er absolvierte ursprünglich eine kaufmännische Lehre, war kurz internationaler Radprofi. Danach begleitete er als Studienleiter KV-Lernende und war Lehrgangsleiter an einer Handelsakademie.

Gehring hat selber schon zwei Unternehmen gegründet. Das erste verkaufte er wegen seiner Wahl zum Gemeindepräsidenten in Hauptwil-Gottshaus. Seit 2014 ist er Inhaber einer auf LED-Produkte spezialisierten Firma. Wird er am 26. September gewählt, würde er das Unternehmen laut Findungskommission veräussern. Gehring scheint Abwechslung zu mögen: Er sass rund vier Jahre in der Geschäftsleitung des Walter Zoos. Und in der VOX-Sendung «Die Höhle der Löwen» stellte er einen Softeisroboter vor, konnte die Jury allerdings nicht überzeugen. Ob er die Thalerinnen und Thaler auf seine Seite bringt?