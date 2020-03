Michael Götte: «Spätestens in zwei Wochen dürfte sich auch der Letzte der Ernsthaftigkeit der Lage bewusst sein»

In zivilen und militärischen Organisationen kümmert sich Michael Götte derzeit um den Schutz der Bevölkerung. Politik muss nun aufgrund der Corona-Pandemie hinten anstehen. Daher ist Wahlkampf für den SVP-Kandidaten, der für einen Sitz in der St.Galler Regierung kandidiert, aktuell kein Thema.



Michael Götte vor der Kommandozentrale in St.Gallen. Bild: Rudolf Hirtl

Für die Bewältigung ausserordentlicher Ereignisse gibt es die Regionale Bevölkerungsschutzkommission St.Gallen-Bodensee (RBSK) und den Führungsstab für dasselbe Gebiet. Tübachs Gemeindepräsident Michael Götte hat nicht nur in diesen beiden Gremien eine Führungsposition inne. Er ist in diesen schwierigen Tagen besonders gefordert.

Michael Götte, Sie sind Gemeindepräsident von Tübach, Fraktionschef der SVP im Kantonsrat, Leiter kantonale Politik der Industrie- und Handelskammer, Vizepräsident der RBSK, Oberstleutnant im Militär und nicht zuletzt Kandidat für einen Regierungssitz in St.Gallen. Welches Amt absorbiert Sie momentan am meisten?

Michael Götte: zweifellos die Bevölkerungsschutzkommission. Wir mussten alle wesentlichen Themen aufnehmen und diskutieren, die in Zusammenhang mit den Massnahmen bezüglich der Corona-Pandemie stehen und noch entstehen können. Beispielsweise muss die Frage geklärt werden, wo und wann kommt der Zivilschutz zum Einsatz.

Inwiefern berührt Ihre Funktion im Militär Ihre Aufgaben im RBSK?

Als Oberstleutnant bin ich Mitglied des Kantonalen Territorial Verbindungsstabes. Dieser stellt die Zusammenarbeit zwischen den kantonalen Krisenführungsorganisationen und der Territorialdivision 4 sicher. Bei Ereignissen beraten wir die Kantone bezüglich einer möglichen Unterstützung durch die Armee. Mitte dieser Woche haben wir hier mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen. Auch diese Sitzungen und Rapporte nehmen mich nun in Beschlag.

Wir werden Sie also künftig mehr in Uniform als mit Anzug und Krawatte sehen?

Davon kann man ausgehen.

Wo im Kanton St.Gallen kommt Militär zum Einsatz?

Der Kanton St.Gallen hat bisher noch kein Militär angefordert. Es gibt nun aber erste Überlegungen, wo dies der Fall sein könnte. In den Gesprächen mit den kantonalen Krisenführungsorganisationen zeigen wir auf, was das Militär leisten könnte.

Was tun Sie, damit zivile und militärische Führungsstäbe handlungsfähig bleiben?

Neben den bekannten Hygienevorschriften, die wir rigoros anwenden, haben wir bei der RBSK Vorbereitungen für Telefonkonferenzen getroffen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Beim fünfköpfigen Territorial Verbindungsstab setzen wir auf Halbierung, daher sind wir heute (Donnerstag) das erste und einzige Mal so zusammengekommen. Künftig werden es maximal drei Personen sein.

Sie sind als Mitglied des Führungsstabes St.Gallen-Bodensee auch dann im Einsatz, wenn dieser das Zepter übernimmt und die kantonale Politik nur mehr eine untergeordnete Rolle spielt. Was ist aktuell in den Gemeinden zu tun?

Wir haben dafür zu sorgen, dass die Verwaltung im Gemeindehaus weiterläuft. Die Abteilungen müssen auch bei diesen zweifellos erschwerten Bedingungen zugänglich sein.

Einzelne Gemeinden in der Region Rorschach haben ihre Schalter für den Publikumsverkehr geschlossen, was halten Sie davon?

Der Bundesrat hat klar gesagt, dass Verwaltungen ihren Betrieb aufrechterhalten sollen. Selbstverständlich muss man Vorkehrungen treffen für Besucher und Angestellte. Etwa mit Plexiglasabschrankungen und Zugangsbeschränkungen. Doch eine gänzliche Schliessung entspricht nicht dem Auftrag des Bundesrates.

Neben den bereits erwähnten Aufgaben sind Sie Präsident der Stiftung Mühlhof Tübach und Geschäftsführer der Energieagentur St.Gallen. Bringen Sie das alles unter einen Hut?

Ja, das geht schon, wobei ich nun auch über meine zwanzigjährige Führungserfahrung im Militär zurückgreifen kann. Keine Rolle spielt bei mir allerdings momentan der Wahlkampf.

Dies, obwohl wie vorgesehen am 19.April die letzten beiden Regierungssitze vergeben werden?

Für mich hat das nun keine Priorität. Ich habe den Kopf bei der aktuell schwierigen Situation nicht frei, um schöne Videos zu drehen oder Flyer mit Sprüchli zu kreieren.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation in der Region Rorschach? Die Mahnungen des Bundesrates zeigen kaum Wirkung, insbesondre am Seeufer tummeln sich zahlreiche Passanten, auch viele ältere, die zur Risikogruppe gehören.

Wir bereiten uns in den Stäben mit grossen Aufwand auf fordernde und sehr schwierige Tage und Wochen vor. Wenn ich dann diese Frühlings und Sommerstimmung am See sehe, dann habe ich dafür keinerlei Verständnis. Ich kann auch nicht verstehen, dass nach wie vor Grosseltern, die der Risikogruppe angehören, Kinderhütedienst machen, obwohl wir uns in den Gremien darum bemüht haben, dass Schulen diese Kinderbetreuung übernehmen. Bis jetzt sind wir um eine Ausgangssperre herumgekommen. Wenn sich einzelne aber weiterhin derart verantwortungslos zeigen, befürchte ich, dass der Bundesrat diese Massnahme doch noch einsetzen muss.

Was wären die Konsequenzen?

Dann wäre es wirklich per Notverordnung verboten, das Haus oder die Wohnung ohne driftigen Grund zu verlassen. Zuwiderhandlungen hätten dann auch empfindliche Bussen zur Folge.

Wie wird sich die Situation hier am See in 14 Tagen präsentieren?

Was wir nun vorbereiten, wird dann voll im Gang sein. Unser Gesundheitssystem wird aber trotzdem an seine Grenze stossen. Davon müssen wir heute leider ausgehen.

Haben wir dann auch eine Ausgangssperre?

Ich befürchte schon, wobei sie vermutlich wegen eines kleinen Teils der Bevölkerung angeordnet werden muss.

Auf Pflegepersonal und Ärzte kommen also noch schwierigere Zeiten zu. Vor deren Arbeit kann man nur Respekt haben.

Ja, zweifellos. Ich habe auch grosse Achtung vor den Eltern, die nun zum Teil mehrere Kinder im schulpflichtigen Alter zu Hause haben und dies mit Bravour meistern. Null Verständnis habe ich allerdings für Leute, die sich Gedanken um ihre Sommerferien machen. Jetzt geht es wirklich ums Eingemachte, nur haben dies leider noch immer nicht alle begriffen.

Wie kann man dies ändern?

Irgendwann wir wahrscheinlich beinahe jeder von uns in seinem Umfeld mit Corona-Ansteckungen konfrontiert sein. Dann dürfte sich auch der Letzte der Ernsthaftigkeit der Lage bewusst sein.