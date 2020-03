Analyse Die Abwahl von Felix Bischofberger ist eine Überraschung In Thal rumorte es eine Woche vor dem Wahlsonntag. Der Vorstand der CVP-Ortspartei gab aufgrund von Unstimmigkeiten mit Felix Bischofberger seinen Rücktritt bekannt. Die Streitereien kamen für den langjährigen CVP-Kantonsrat zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, wie die Abwahl aus dem Kantonsrat nun zeigt.

Seit 2004 gehörte Felix Bischofberger dem Kantonsrat St.Gallen an. Doch nie sass der Altenrheiner CVP-Politiker weiter oben, als am Dienstag, 5. Juni 2012, als er zum Präsidenten des Kantonsparlaments und damit zum höchsten St.Galler gewählt wurde.

Dass frühere Lorbeeren nicht mehr zählen, musste der Dorfpöstler nun am gestrigen Wahlsonntag erfahren, als er den wohl bittersten Moment in seiner Karriere als Politiker erlebte. 2490 Stimmen reichten nicht, um den Sitz im Kantonsrat zu verteidigen.

Enges Rennen hatte sich abgezeichnet

Bereits im Vorfeld der Wahlen hatte sich innerparteilich ein enges Rennen abgezeichnet, da die CVP im Wahlkreis Rorschach durch Dominik Gemperli im Februar 2019 quasi kampflos zu einem dritten Sitz kam. Der heutige Goldacher Gemeindepräsident war 2016 auf der CVP-Lis­te im Wahlkreis St.Gallen auf dem dritten Ersatzplatz gelandet und rutschte dann für den zurückgetretenen Michael Hugentobler nach. Damit schien klar, dass einer der bisherigen CVP-Vertreter im Wahlkreis Rorschach sein Amt verlieren dürfte.

Mit einem Sitzverlust im Wahlkreis Rorschach musste die CVP also rechnen. Überraschend ist aber mit Sicherheit, dass es nun Felix Bischofberger erwischte, der vor vier Jahren mit 4099 Stimmen noch das zweitbeste Wahlergebnis im Wahlkreis Rorschach hinter Michael Götte (4848), SVP, erzielte. Es schien wahrscheinlicher, dass entweder der «zugezogene» Dominik Gemperli (gestern 2775 Stimmen) oder Luzia Krempl-Gnädinger (2578), sie rutschte im April 2019 für Monika Lehmann nach, ausscheiden würden.

Verhalten nicht förderlich für die Partei

Eine knappe Woche vor dem Wahlsonntag (im «Tagblatt» vom 29. Februar) wurde jedoch bekannt, dass der Vorstand der CVP Thal zurücktritt. Auslöser waren die Vorfälle während der Gemeindepräsidiumswahl im vergangenen Herbst. Bischofberger wurde vorgeworfen, dass sein Verhalten nicht förderlich für die Partei gewesen sei. In Thal selbst haben ihm die Querelen nicht geschadet. Im Dorf hat er nämlich deutlich mehr Stimmen (569) erhalten als Gemperli (238) und Krempl (215). In den restlichen neun Gemeinden des Wahlkreises haben sich die Streitereien aber offensichtlich bemerkbar gemacht; auch wenn diese erst kurz vor dem Wahlsonntag publik wurden. Am Schluss fehlen Bischofberger 89 Stimmen, um im Kantonsrat zu verbleiben.

Vor vier Jahren musste die CVP mit 18911 Stimmen zur Kenntnis nehmen, nur noch die vierte Kraft im Wahlkreis Rorschach zu sein. Gestern holte sie zwar noch weniger Stimmen (17533), kletterte aber dennoch hinter der SVP (20597) auf den zweiten Platz. Dahinter folgen die FDP (15315) und die SP mit 13180 Stimmen. Die deutlich tiefere Wahlbeteiligung dürfte dabei eine Rolle gespielt haben.

Beachtlich ist das Resultat der Grünen, die im Gegensatz zu 2016 im Wahlkreis Rorschach diesmal mit einer eigenen Liste antraten.

Lohn für den wohltuend sachlichen Wahlkampf sind nicht nur die 6085 Parteistimmen, sondern auch der erstmalige Einzug einer Grünen-Kandidatin aus dem Wahlkreis Rorschach in den St.Galler Kantonsrat. Die Mörschwilerin Jeanette Losa (928 Stimmen) hat das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler erhalten.

Von der grünen Welle sozusagen überrollt worden ist im Wahlkreis Rorschach die FDP. Robert Raths (3153) und Raphael Frei (2121) konnten ihre Sitze zwar behalten, doch der Sitz von Andreas Hartmann, der nach 20 Jahren im Kantonsrat nicht mehr antrat, war nicht zu verteidigen. Es zeigt sich einmal mehr, dass der Bisherigen-Bonus im Wahlkreis am Bodensee nicht zu unterschätzen ist.

Junge Überfliegerin auf dem Vormarsch

SP-Mann Guido Etterlin (2071) erhielt zwar über 400 Stimmen weniger als noch vor vier Jahren, wurde aber ebenso wie Parteikollegin Andrea Schöb (2243) im Amt bestätigt. Mit grossen Schritten näher kommt die 23-jährige SP-Nachwuchshoffnung Anna Viola Bleichenbacher. Mit 1503 Stimmen erzielte sie ein mehr als nur beachtliches Resultat.

Geografisch betrachtet gehen je zwei Sitze nach Rorschach, Goldach und Rorschacherberg, je einer geht nach Thal, Tübach, Steinach und Mörschwil. Aus dem Wahlkreis Rorschach nicht im Kantonsrat vertreten sind Untereggen und Berg SG. Die Anzahl der Frauen ist zwar von zwei auf drei gestiegen, ist aber nach wie vor zu tief.