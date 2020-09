Wahlen in Gossau: Wieder ein bitterer Tag für die CVP

Interview

«Wir müssen besser vorbereitet sein»: Die beiden Gossauer Schulpräsidiumskandidaten Ruth Lehner und Stefan Rindlisbacher über Visionen, Baustellen und Coronalehren

Am 27. September wählen die Gossauer Stimmberechtigten ihre neue Schulpräsidentin oder ihren neuen Schulpräsidenten. Ruth Lehner (CVP) und Stefan Rindlisbacher (FDP) buhlen um den frei werdenden Stadtratssitz. Im Interview erzählen die beiden, was sie an ihrem Gegenspieler beeindruckt und weshalb sie Respekt vor dem grossen Budget der Schule Gossau haben.