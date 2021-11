Wahlen «Ich bin mehr der stille Schaffer im Hintergrund»: Warum Dominik Aliesch (SVP) in den Steinacher Gemeinderat will Steinach wählt am 28. November ein neues Mitglied für den Gemeinderat. Einer der drei Kandidaten ist der 38-jährige SVP-Politiker Dominik Aliesch. Er ist ein Vereinsmensch, der die Dinge im Gemeinderat von Anfang an kritisch hinterfragen würde.

Gemeinderatskandidat Dominik Aliesch am Bodensee, auf dem er gerne Zeit verbringt. Bild: Michel Burtscher

Er will es nochmals wissen: Dominik Aliesch kandidiert für den frei werdenden Sitz im Steinacher Gemeinderat. Der 38-Jährige trat bereits bei den Gesamterneuerungswahlen vor einem Jahr an. Im ersten Wahlgang lag der SVP-Politiker mit 342 Stimmen im Mittelfeld, im zweiten Wahlgang erreichte er 94 Stimmen weniger als sein verbliebener Konkurrent Andreas Lutz (parteilos). Aliesch sagt:

«Ich lag nicht vollkommen abgeschlagen auf dem zweiten Platz. Das hat mich motiviert, es nochmals zu versuchen.»

Am 28. November kommt es im ersten Wahlgang nun zum Dreikampf zwischen ihm, Andreas Graf (parteifrei) und Diego Müggler (parteilos). «Ich finde es schön, dass die Steinacherinnen und Steinacher eine Auswahl haben.» Warum will er in den Gemeinderat? Aliesch sagt: «Ich wirke und arbeite gerne mit.» Sein Herz schlage für Steinach. «Mein ganzes Umfeld ist hier, meine Familie und meine Freunde.»

Partei spielt eine untergeordnete Rolle

Aliesch ist in Steinach aufgewachsen. Er absolvierte eine Lehre als Konstrukteur, bildete sich weiter zum Techniker HF und machte einen Exekutive MBA. Heute arbeitet er als Projektleiter im Maschinen- und Anlagenbau. Der 38-Jährige ist verankert und vernetzt im Dorf, Mitglied in diversen Vereinen. Er war Kassier und Präsident beim Turnverein, Leiter in der Jungwacht und engagierte sich in der Jungmannschaft. In seiner Freizeit spielt Aliesch Tennis oder kocht für Freunde. Zudem ist er gerne auf dem See unterwegs.

Mit 18 Jahren fing er an, sich für Politik zu interessieren. «Kollegen haben mich angefragt, ob ich nicht der SVP beitreten wolle.» Er wollte – und ist der Partei bis heute treu geblieben, auch wenn er nicht immer mit allem einverstanden sei. Trotzdem sei die SVP jene Partei, die ihm am meisten entspreche. Bei der Arbeit als Gemeinderat spiele die Partei aber sowieso eine untergeordnete Rolle, betont Aliesch. Er sagt:

«Es geht um die Sache, ums Dorf.»

Der Steuerfuss soll runter

Man müsse in so einem Gremium einen Konsens finden und zusammen «schlaue, nachhaltige Lösungen» erarbeiten – und dabei die Dinge schon von Anfang an kritisch hinterfragen. «Das muss ich in meinem Job als Projektleiter auch. Damit kann man manchmal Mühe und Kosten sparen.» Was für ein Gemeinderat wäre er? Nicht einer, sagt Aliesch, der gerne vor die Leute stehe und rede.

«Ich bin mehr der stille Schaffer im Hintergrund.»

Als Gemeinderat würde er sich dafür einsetzen, dass das Vereinsleben weiterhin so lebendig ist wie bisher. «Das ist sehr wichtig.» Genauso wie die Industrie und das Gewerbe. Nachholbedarf sieht er beim Steuerfuss. Eine Senkung könne aber nicht von heute auf morgen umgesetzt werden, betont Aliesch, vor allem mit den anstehenden Investitionen. «Doch hier müssen wir attraktiver werden.»

Ja zur Turnhalle, Nein zum Hochhaus

Wenn die Steinacherinnen und Steinacher am 28. November den neuen Gemeinderat wählen, entscheiden sie gleichzeitig über zwei Sachvorlagen: eine neue Turnhalle und die Revision der Ortsplanung, mit welcher der Bau eines Hochhauses an der Grenze zu Arbon ermöglicht würde. Die Turnhalle findet Aliesch ein «tolles Projekt».

Kritischer sieht er das zweite Vorhaben. «Steinach muss wachsen, aber moderat. Da passt das Hochhausprojekt nicht dazu.» Es sei zu gross, zu viele Wohnungen auf einmal. Er wird darum ein Nein in die Urne legen. Was der Rest der Bevölkerung dazu sagt, wird man in einem Monat sehen. Dann zeigt sich auch, wie viele Personen den Namen Dominik Aliesch auf den Wahlzettel geschrieben haben.