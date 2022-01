Wahlen «Ich bin happy»: Der 31-jährige Mitte-Politiker Florian Hafner wird neuer Gemeindepräsident von Muolen Bei einem absoluten Mehr von 169 holte Florian Hafner am Sonntag 277 oder rund 80 Prozent der gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 40,32 Prozent. Wann Hafner das Amt antritt, ist noch offen.

Florian Hafner ist heute Gemeinderatsschreiber in Wittenbach. Der Mitte-Mann löst seinen Parteikollegen Bernhard Keller als Gemeindepräsident von Muolen ab. Andri Vöhringer

Die Ersatzwahl wurde nötig, weil Bernhard Keller (Die Mitte) Ende März nach 17 Jahren als Gemeindepräsident von Muolen zurücktreten wird. Florian Hafner war der einzige Kandidat. Der 31-jährige lebt mit seiner Frau seit 2020 in Muolen. Im Frühsommer erwartet das Paar ein Kind.

Hafner absolvierte eine KV-Lehre bei der St.Galler Stadtverwaltung, war stellvertretender Leiter des Gossauer und Leiter des Wiler Einwohneramtes. Seit 2018 ist Hafner Gemeindeschreiber in Wittenbach.

«Ich bin happy», sagte Hafner unmittelbar nach der Bekanntgabe des Wahlresultats. Dieses mache ihn zufrieden. «Ich konnte rund 80 Prozent der gültigen Stimmen auf mich vereinen», sagt er. Wann er sein Amt antreten wird, ist offen. Er werde nun in Wittenbach kündigen, seine Kündigungsfrist betrage drei Monate, was heisst, dass er Anfang Mai in Muolen beginnen könnte. Hafner will aber einen nahtlosen Übergang von Keller zu ihm. Er werde mit seinem heutigen Arbeitgeber über einen früheren Wechsel sprechen, sagte Florina Hafner am Sonntagnachmittag.