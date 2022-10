Wahlen Gleich mehrere Frauen und Männer buhlen um einen Sitz: In Waldkirch und Gaiserwald stehen am 27. November Kampfwahlen an Sowohl in Waldkirch als auch in Gaiserwald wird ein Sitz im Gemeinderat frei. Während in Waldkirch drei Kandidierende diesen erobern möchten, sind in Gaiserwald sogar vier Bewerbungen eingegangen. Aber auch in anderen Gemeinden in der Region St.Gallen–Gossau–Rorschach wird gewählt und abgestimmt.

Am 27. November stehen in der Region St.Gallen–Gossau–Rorschach mehrere kommunale Wahlen an. Christian Beutler/Keystone

Rorschacherberg und Berg haben mit Patrick Trochsler (Mitte) und Peter Imthurn (parteilos) einen neuen Gemeindepräsidenten und in Mörschwil und Wittenbach ziehen zwei neue Mitte-Frauen in den Gemeinderat ein: Am 25. September wurden gleich in mehreren Gemeinden in der Region neue Köpfe für den Rest der Amtsdauer 2021 bis 2024 gewählt.

Rund zwei Monate später, am 27. November, wird bereits wieder gewählt und abgestimmt. Zumindest in Waldkirch, Gaiserwald, Mörschwil, Rorschacherberg und Thal. In manchen Gemeinden dürfte es spannend werden: Sowohl in Waldkirch als auch in Gaiserwald buhlen gleich mehrere Frauen und Männer um je einen frei werdenden Sitz im Gemeinderat. In Rorschacherberg geht es zudem um 22 Millionen Franken.

In der Gemeinde Waldkirch kommt es Ende November zu einem Dreikampf, wenn es darum geht, einen Sitz im Gemeinderat neu zu besetzen. Dieser wird frei, weil Gemeinderat Christof Wirth (FDP) Ende Dezember zurücktritt. Der Waldkircher ist seit 2013 im Amt.

Beat Bachmann PD

Für seine Nachfolge kandidieren gleich zwei Männer und eine Frau. So will einerseits Beat Bachmann den Gemeinderatssitz erobern. Der Waldkircher mit Jahrgang 1969 ist als Arbeitsinspektoratsleiter tätig und parteilos.

Konkurrenz erhält er von Nicolas Weyermann (FDP). Der Waldkircher arbeitet als Lebensmittelingenieur sowie Leiter Qualität und ist mit Jahrgang 1995 mit Abstand der jüngste Kandidat.

Nicolas Weyermann PD

Ebenfalls in den Gemeinderat einziehen will Brigitte Sommer. Die Kauffrau mit Jahrgang 1983 ist Grundbuchverwalterin und Finanzberaterin, Mitglied der Mitte und wohnt wie ihre Mitstreiter in Waldkirch.

Brigitte Sommer PD

Ob einer der drei Kandidierenden gleich im ersten Wahlgang das Rennen für sich entscheiden kann, zeigt sich am 27. November. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 12. März 2023 statt.

Am 27. November findet in Waldkirch aber nicht nur die Ersatzwahl für ein Mitglied des Gemeinderates, sondern auch eine für ein Mitglied des Schulrates statt. Die Ersatzwahl wird nötig, weil René Keller, ebenfalls per Ende Dezember, aus dem Schulrat zurücktritt. Der Parteilose ist seit 2011 dort tätig. Für seine Nachfolge kandidiert als alleinige Kandidatin Andrea Leutenegger, 1984, aus Bernhardzell. Sie arbeitet als Lehrerin und Lerncoach und ist Mitglied der IG Bernhardzell.

Weiter entscheiden die Waldkircher Stimmberechtigten über den Verkauf des ehemaligen Schulhauses Steig. Die Gemeinde will die Liegenschaft für 1,4 Millionen Franken an die Adasgo Immobilien AG in Waldkirch verkaufen.

Seraina Buob. PD

Spannend wird es auch in Gaiserwald. Dort sind gleich vier Kandidaturen für einen Sitz im Gemeinderat eingegangen. So stellt sich unter anderem Seraina Buob zur Wahl. Ihr Name stand bereits Anfang Jahr auf einem Wahlzettel. Buob kandidierte am 13. Februar für den Gaiserwalder Schulrat. Die Auswahl war damals ungewöhnlich gross: Gleich fünf Frauen und zwei Männer kandidierten für einen Sitz. Das Rennen machte schliesslich Silvia Steiner (FDP).

Nun will Seraina Buob es erneut versuchen. Die 41-Jährige wohnt in Engelburg und ist Geschäftsführerin der School of Economics and Political Science. Sie tritt für die Mitte-Partei an, bei der Kandidatur für den Schulrat war sie noch parteilos.

Philipp Köppel. PD

Für die SVP tritt Philipp Köppel an. Der Unternehmer und Pilot wohnt in Abtwil und ist seit 2018 Präsident der SVP Gaiserwald. Auch er hat bereits Wahlkampferfahrung: Der 54-Jährige kandidierte 2020 für das Kreisgericht St.Gallen als nebenamt­licher Laienrichter und für den Kantonsrat – erfolglos.

Luca Frei. Perrine Woodtli

Auch für den dritten Kandidaten Luca Frei (GLP) ist es nicht das erste Mal, dass er sich für ein politisches Amt bewirbt. Der Innenarchitekt und Projektleiter aus Abtwil kandidierte bereits bei den Erneuerungswahlen im September 2020 für den Gaiserwalder Gemeinderat. Damals hatte der heutige 39-Jährige das Nachsehen. Ob nun, zwei Jahre später, alles anders wird?

Sandro Geiger vervollständigt das Quartett. Der 24-jährige Jungfreisinnige wohnt in Abtwil und ist beim Beratungsunternehmen KPMG Schweiz tätig.

Sandro Geiger PD

Die Ersatzwahl wird nötig, weil der Engelburger Simon Schwitter (Mitte) nach zehn Jahren als Gemeinderat per Ende Dezember zurücktritt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 12. März 2023 statt.

In Mörschwil wählen die Stimmberechtigten am 27. November ein neues Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK). Die Ersatzwahl wird nötig, weil Marc Iten (Mitte) Ende Jahr nach zwei Jahren aus dem fünfköpfigen Gremium zurücktritt. Grund dafür ist die Wahl seiner Frau Isabelle Iten (Mitte) in den Mörschwiler Gemeinderat: Die 39-Jährige wurde am 25. September mit 1162 Stimmen in die Exekutive gewählt.

Für den frei werdenden Sitz in der GPK kandidiert einzig Christoph Giger. Der 43-jährige Mörschwiler ist ebenfalls Mitglied der Mitte-Partei.

Auch in Thal wird in einigen Wochen ein neues Mitglied der GPK gewählt. Dort wird ein Sitz frei, weil Johanna Grass-Kunz (Mitte) zurücktritt. Für ihre Nachfolge kandidiert alleinig Stefan Pokorny (parteilos). Die Wahl dürfte somit auch hier reine Formsache sein.

In Rorschacherberg steht am 27. November keine Wahl, dafür eine Sachabstimmung an. So stimmen die Rorschacherbergerinnen und Rorschacherberger über den Verkauf der drei Grundstücke 914, 1213 und 1940 im Gebiet Neuhus an die HRS Investment AG ab. Das 30'000 Quadratmeter grosse Grundstück kostet 22 Millionen Franken.

Die Gemeinde Rorschacherberg hatte im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens ein Bauprojekt und einen Investor für das Quartier Neuhus gesucht – und sich schliesslich für das Projekt der HRS Investment AG und den zwei Architektenbüros Scheitlin Syfrig Architekten und Oxid Architektur entschieden.

So soll das überbaute Quartier Neuhus dereinst aussehen. Visualisierung: HRS

Das Projekt «Villeverte» sieht Eigentumswohnungen, Reiheneinfamilienhäuser und Mietwohnungen vor. Daneben soll es einen Kindergarten und Gemeinschaftsräume, eine Küche, Gästezimmer, ein Hoflädeli, eine Werkstatt, ein Büroatelier, Geräteschuppen und einen Naturspielplatz geben. Diese Räume und Flächen können durch die Gründung der Infrastrukturgenossenschaft von allen Bewohnerinnen und Bewohnern frei genutzt werden.