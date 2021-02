Wahlen Es wird ein Spaziergang für Reto Kaelli: Der FDP-Kandidat bleibt höchstwahrscheinlich ohne Konkurrenz bei der Ersatzwahl vom 13. Juni in den Stadtrat von Rorschach Nach dem Rücktritt von Ronnie Ambauen (FDP) aus dem Stadtrat gibt es in der Exekutive der Hafenstadt Rorschach eine Vakanz. Es zeichnet sich ab, dass die Freisinnigen ihren Sitz im Schlafwagen verteidigen.

Das Rathaus in Rorschach: Eine Kampfwahl um einen Sitz im Rathaus bleibt wohl aus. Bild: Rudolf Hirtl

Bleibt wahrscheinlich ohne Konkurrenz: FDP-Kandidat Reto Kaelli. Bild: PD

Die FDP Rorschach hat einstimmig den 54-jährigen Unternehmer Reto Kaelli für die Ersatzwahl vom 13. Juni in den Stadtrat nominiert. Die FDP will mit ihm den Sitz im Stadtrat verteidigen, der jetzt frei ist, nachdem der Architekt Ronnie Ambauen seit Anfang Jahr Bau- und Stadtentwickler von Rorschach ist und deswegen aus der Stadtregierung zurücktreten musste.

Kaelli ist in Rorschach bekannt. Er politisiert seit 2013 im Schulrat, organisierte als OK-Präsident jahrelang das Stadtfest und ist heute eine treibende Kraft bei der Cliquenfasnacht. Der IT-Unternehmer, der in Goldach aufwuchs, möchte sich mit «Herzblut» für Rorschach einsetzen. Er ist ein klassischer Freisinniger. Würde Kaelli gewählt, hätte die FDP wieder zwei Sitze im Stadtrat. Und danach sieht es gegenwärtig aus.

Die SVP hat niemanden

Nicht antreten wird die SVP, die seit dem Rücktritt von Stadtpräsident Thomas Müller nicht mehr in der Rorschacher Exekutive vertreten ist. Gemäss Kreisparteipräsidentin Sabina Revoli hat sich die SVP eine Kandidatur überlegt und geprüft, aber keine Kandidatin oder Kandidaten gefunden. Rorschach ist keine SVP-Hochburg. Eine Ortspartei gibt es nicht.

SVP-Kreisparteipräsidentin Sabina Revoli sagt, Kaelli sei valabel. Bild: PD

Revoli sagt, mit Reto Kaelli habe die FDP einen valablen Kandidaten nominiert, weswegen es nicht schlimm sei, dass die SVP niemanden habe. Eine gute bürgerliche Kandidatur sei der Volkspartei genehm, sagt Revoli.

CVP-Präsidentin Ruth Belz-Scheuring sagt, eine Kandidatur ihrer Partei sei nicht ausgeschlossen. Bild: PD

Ähnlich tönt es bei der CVP Rorschach. Präsidentin Ruth Belz-Scheuring sagt, eine Kandidatur sei zwar möglich, die Suche nach einer Kandidatin oder eines Kandidaten erweise sich aber schwierig – nicht nur, aber auch wegen der Covid-19-Pandemie. Man sei noch am Evaluieren. Es könne aber auch sein, dass die CVP verzichte – zumal Kaelli für sie valabel sei.

Die CVP hat noch niemanden

Die CVP ist derzeit mit Stefan Meier im Stadtrat vertreten. Die Rorschacher Sozialdemokraten sind mit Schulpräsident Guido Etterlin und mit Ariane Thür Wenger im Stadtrat. Den Anspruch auf eine Mehrheit in der Stadtregierung erhebt die SP Rorschach Stadt am See nicht, wie ihr Vorstandsmitglied Guido Etterlin sagt: «Das wäre anmassend.» Das heisst: Auch von links erwächst dem FDP-Mann Reto Kaelli keine Konkurrenz.

Guido Etterlin sagt, eine Kandidatur der SP wäre eine Anmassung. Bild: Urs Bucher

Etterlin kennt Kaelli gut. Er arbeitet mit ihm seit acht Jahren im Schulrat zusammen. Seit Anfang Jahr ist Kaelli als Schulratsvizepräsident Etterlins Stellvertreter. Die Zusammenarbeit funktioniere gut, sagt der SP-Stadtrat, der auch im Kantonsrat politisiert. Im fünfköpfigen Schulrat hat die FDP heute mit drei Mandatsträgern eine Mehrheit. Etterlin kündigt an: «Wenn Reto Kaelli Stadtrat wird, kommt die SP mit einer Schulratskandidatur.»