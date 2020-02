Vroni Keller übernimmt beim Schweizer Handball-Rekordmeister LC Brühl

Eklat im St. Galler Frauenhandball: Der Meistertrainer tritt per sofort ab

Rolf Erdin tritt per sofort als Cheftrainer der Frauen des LC Brühl zurück. Unter dem St. Galler Sportler des Jahres gewann der Rekordmeister in der vergangenen Saison den 31. Titel. Auch am Tag des Rücktritts Erdins steht Brühl an der Tabellenspitze.