Vorstoss Steigende Strompreise: Flig-Politiker Matthias Ebneter fordert, dass die Gossauer Stadtwerke noch dieses Jahr neue Solargemeinschaften anbieten Vergangenes Jahr haben die Gossauer Stadtwerke auf dem Dach des Oberstufenzentrums Rosenau eine Solargemeinschaft aufgebaut. Flig-Stadtparlamentarier Matthias Ebneter will vom Stadtrat in einer Einfachen Anfrage nun wissen, ob die Stadtwerke noch dieses Jahr eine neue Solargemeinschaft anbieten können – auch wenn die eigentliche Anlage noch gar nicht steht.

Die Solaranlage auf dem Schulhaus Rosenau wurde als Solargemeinschaft umgesetzt. Bild: Ralph Ribi (29. Juni 2021)

Die steigenden Strompreise sind derzeit in aller Munde. Sie treiben auch den Gossauer Flig-Stadtparlamentarier Matthias Ebneter um. «Die Preise für Elektrizität steigen wie erwartet in 2023 massiv. Es ist zu vernehmen, dass die Energiepreise für 2024 und 2025 nochmals steigen werden», schreibt er in einer Einfachen Anfrage an den Stadtrat, die er kürzlich eingereicht hat. «Viele Leute möchten sich mittels eigener Fotovoltaikanlagen gegen diese Preisschwankungen absichern.»

Matthias Ebneter, Stadtparlamentarier Flig. Bild: Tobias Garcia

Nur leider seien die Wartezeiten für eine Anlage aufgrund des Fachkräftemangels und mangelnder Verfügbarkeit von Wechselrichtern aktuell sehr lange, weiss Ebneter. Ausserdem hätten nicht alle die Möglichkeit, auf einem eigenen Dach eine Fotovoltaikanlage zu installieren.

Die Stadtwerke haben im letzten Jahr die Solargemeinschaft Rosenau aufgebaut, deren Panels nun alle verkauft seien. «Wer sich dort eingekauft hat, dürfte richtig gelegen haben, und hat sich somit für die kommenden 19 Jahre gegenüber den Marktschwankungen wenigstens ein wenig abgesichert», so Ebneter.

Energieversorger müssen zu Energieerzeugern werden

Die Stadtwerke ihrerseits hätten eine eigene Energieerzeugungsanlage dazugewonnen, welche auch nach diesen 19 Jahren noch Strom ins Netz einspeisen und somit die Einkaufskosten der Stadtwerke reduzieren werde. «Die Anlagenkosten dürften durch den Crowdfunding-Ansatz bereits durch die Kunden finanziert sein», schreibt der Flig-Parlamentarier.

«Es bietet sich also heute aus Kundensicht und aus Anbietersicht an, möglichst schnell solche neuen Solargemeinschaften zu bilden, welche zu ähnlichen Preisen angeboten werden.»

Die Nachfrage nach abgesicherten Energiepreisen dürfte stark gestiegen sein. Und auch die Energieversorger würden merken, dass sie für das eigene Überleben je länger, je mehr zu Energieerzeugern werden müssen und nicht nur Energiehändler bleiben dürfen. Ausserdem biete die Solargemeinschaft eine Möglichkeit zur Kundenbindung, sollte der Energiemarkt eines Tages voll liberalisiert werden. Angesichts der stark steigenden Energiepreise und des Mangels an Material und Fachkräften ergibt es laut Ebneter Sinn, die Solargemeinschaft schon zu bilden, ohne dass die eigentliche Fotovoltaikanlage bereits realisiert wird.

Wie sind die finanziellen Erfahrungen?

Für den Bau der Anlage hätten die Stadtwerke als Versorger die Möglichkeit, auch noch etwas länger zu warten und trotzdem die Anlage über gesicherte Energiepreise durch die Kunden vorfinanzieren zu lassen. «Man kann auch zunächst kleinere Projekte ausschreiben und, sobald diese wieder ‹ausverkauft› sind, nächste hinnehmen, damit man zum einen die Realisierung sicherstellen und gleichzeitig der Nachfrage nachkommen kann.»

Konkret will Ebneter vom Stadtrat wissen, wie die Erfahrungen beim Projekt «Solargemeinschaft Rosenau» aus finanzieller Sicht sind. Weiter interessiert ihn, ob die Stadtwerke noch dieses Jahr eine neue Solargemeinschaft an «gebundene Kunden» anbieten können, ohne dass die eigentliche Anlage bereits steht. Und er fragt, welche Flächen und Gebäude sich für solche Projekte anbieten würden – und bringt als Möglichkeit auch ungenutzte Flächen Privater in Spiel.