Vorstoss Fitnesskur für die Behörden: Die SVP will vom Gossauer Stadtrat wissen, wo die Verwaltung sparen könnte Welche Aufgaben können ersatzlos gestrichen werden? Welche Ämter könnten zusammengeschlossen werden? Diese Fragen stellt die SVP-Fraktion im Gossauer Stadtparlament in einem Postulat. Die Partei fordert sie vom Stadtrat einen Bericht, der aufzeigt, wie die Strukturen und Prozesse der Verwaltung optimiert werden können.

Das Gossauer Rathaus: Wo gibt es hier noch Sparpotenzial? Bild: Benjamin Manser

Die SVP-Fraktion im Gossauer Stadtparlament ist nicht zufrieden: «Obwohl der Stadtrat das strukturelle Defizit bereits vor Jahren erkannt hat, sind seither keine wirksamen Massnahmen getroffen worden», schreibt sie in einem Postulat, das sie kürzlich eingereicht hat. 19 Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus allen Parteien ausser der SP haben den Vorstoss mit dem Titel «Verwaltungsstrukturen und -prozesse optimieren» unterschrieben.

Die SVP-Fraktion verweist darin auf die einleitenden Seiten des integrierten Aufgaben- und Finanzplans 2022 bis 2026. Dort halte der Stadtrat fest, dass der Bericht unter anderem ein Frühwarnsystem darstelle. Die dargelegten Tendenzen müssten zur Planung von korrigierenden Massnahmen führen. Die SVP findet, dass das nicht geschehen ist. Der Kernaufwand steige Jahr für Jahr kontinuierlich an, was sich negativ auf den Cashflow auswirke, heisst es im Vorstoss.

Überflüssige Bürokratie soll verhindert werden

Die Lücke werde mit Bankkrediten aufgefüllt, was zunehmend zu einer höheren Verschuldung führe. In ihrem Postulat fordert die SVP vom Stadtrat darum eine Strategie, wie die Effektivität und die Effizienz der Verwaltung gesteigert und somit auch das strukturelle Defizit behoben werden könnte. Die Partei will insbesondere wissen, ob es Aufgaben gibt, die nicht mehr erforderlich sind und ersatzlos gestrichen werden können.

«Um die Finanzlast der Stadt zu erleichtern.»

Zudem interessiert die SVP, welche «nicht hoheitlichen Aufgaben» die Privatwirtschaft übernehmen kann und wo Verwaltungsprozesse und Entscheidungen automatisiert werden könnten. «Sodass kostspielige überflüssige Bürokratie möglichst verhindert wird.» Weiter fragt sie den Stadtrat, ob durch die Neuorganisation oder den Zusammenschluss von Ämtern die Effizienz gesteigert werden könnte und wie vorhandene Synergien mit den Nachbargemeinden optimal genutzt werden, um den Aufwand zu verringern und die Leistungserbringung zu verbessern.