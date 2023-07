Konzerte Tanzen und schlemmen: Das zehnte «Weihern Open Air» lockt mit der St.Galler Band Dachs, einer Rap-Königin und Gourmet-Menü Bereits zum zehnten Mal verwandelt sich das Familienbad Dreilinden vom 13. bis 16. September in ein Festival-Gelände. Die passende Musik liefern Künstler wie Dachs, Caroline Alves sowie Marius und die Jagdkapelle. Für die Kleinen gibt’s eine Sirup-Bar, für die Grossen ein Drei-Gänge-Menü.

Impressionen vom «Weihern Open Air» 2021, bei einem Konzert von Pegasus. Bild: Andrea Tina Stalder

Das garstige Wetter hat dem letzten «Weihern Open Air» einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war geprägt von Regen und Kälte. «Es war Glühwein-Wetter. Wir hatten ein Defizit und mussten den Gürtel enger schnallen», sagt Kajo Bischof von Vogelsanger Weine. Er organisiert das Festival mit Andy Mestka, dem Sicherheitschef des Open Air St.Gallen. «Für das Monetäre müssten wir das Festival nicht veranstalten», sagt Bischof. Es sei eine Liebhaberei. Sein Verein sei auf Helferinnen und Helfer angewiesen. Ziel sei eine schwarze Null.

Umgeben von Bäumen und Wasser: Das «Weihern Open Air» punktet mit einer idyllischen Atmosphäre. Bild: Andrea Tina Stalder

Nun stellt der Verein das Line-up für das zehnte Festival vom 13. bis 16. September vor – und hofft für diese Ausgabe auf freundlichere Temperaturen. Der St.Galler Schlagzeuger Ramon Wehrle hat das Programm zusammengestellt – und einige lokale Bands verpflichtet. Das Programm wirkt ziemlich poppig-melodiös und eingängig, wenig sperrig. Serviert wird Wohlfühlmusik. «Es ist kein eckiges Open Air. Wir setzen auf schöne, qualitativ gute Musik», sagt Bischof.

Elektropop aus St.Gallen

Am Mittwoch, 13. September, eröffnet die Elektro-Pop-Band We are Ava das Festival. Sie wurde 2018 von einer Studentin und zwei Studenten der HSG gegründet: Frontsängerin Kim Lemmenmeier, Nicola Holenstein (Keyboard, Bass, Gesang) und Andy Schwendener (Perkussion). Danach singt die Eggersrieterin Ana Scent melodische Pop-Songs, untermalt von Drums und Synthesizer.

Sängerin Ana Scent. Bild: Michel Canonica

Die teuersten Tickets kosten 59 Franken, für den Donnerstag, 14. September. Dann stehen erstmals überhaupt internationale Acts auf der Weihern-Bühne. Der britische Newcomer St.Lundi singt emotionale Popsongs rund um das Leben und die Liebe, während der junge deutsche Rapper Majan die «Liebe zu dritt» besingt. «Wir hoffen, dass durch diese Acts auch ein jüngeres Publikum den Weg zu uns hoch findet», sagt Bischof.

Vor Coldplay im Letzigrund gespielt

Am Freitag, 15. September, lassen zwei prominente Schweizer Musikerinnen ihre Stimmen erklingen. Die Bielerin Caroline Alves spielte kürzlich im Vorprogramm von Coldplay im Stadion Letzigrund. Für ihr 2020 veröffentlichtes Debütalbum «Moonlight» wurde die ehemalige Strassenmusikerin mit brasilianischen Wurzeln von SRF 3 zum «Best Talent» gekürt.

Sängerin Caroline Alves mit der Band Take this. Bild: Urs Hanhart

Nach Alves rappt die Zürcherin Naomi Lareine. Lareine trat 2019 in der Rap-Show «Bounce Cypher» von SRF Virus als eine von nur fünf Rapperinnen unter mehr als 80 Rappern auf. Sie gilt als Vorbild für queere Frauen und sagt über ihren Künstlernamen: «Eine Königin weiss, was sie will. Sie ist stolz auf das, was sie ist, schützt ihre Leute und ist zugleich ein Leader. All das möchte ich darstellen.»

Küche in Umkleidekabine

Die fünfköpfige Band Unlsh aus St.Gallen thematisiert am vierten und letzten Festivaltag Hass, Liebe und Unsicherheit. Nach ihnen präsentiert der St.Galler Rockmusiker Hiro Gähwiler sein Soloprojekt French Fuego. Zum Schluss spielt Dachs – die Band um Basil Kehl, der mit St.Galler Dialekt und einer gewagten Kopfstimme singt. Schweizweit bekannt wurde Dachs mit einer Hymne auf Radlegende Beat Breu.

Die Band Dachs um Frontmann Basil Kehl (rechts) spielte auf der Sternenbühne am Open Air St.Gallen 2022. Bild: Reto Martin

Ab diesem Freitag sind Tickets erhältlich. Die günstigsten kosten 20 Franken – für das Konzert von Marius & die Jagdkapelle, die am Samstagnachmittag auftreten. Für die Kleinen gibt es eine Sirup- und Popcornbar.

Für Speis und Trank ist am «Weihern Open Air» gesorgt. Ein Spitzenkoch serviert sogar ein Drei-Gang-Menü. Bild: Andrea Tina Stalder

Apropos Verpflegung: Punktekoch Ralph Frischknecht, Inhaber des Landgasthofs Sternen in Bühler, serviert am Festival auf Reservation ein Drei-Gänge-Menü. «Er kocht in der Umkleidekabine der Badi», sagt Bischof. Letztes Jahr habe der Koch die Gäste mit seinem berühmten Hackbraten und einem vielfältigen Dessertteller begeistert. «Es geht um mehr als Musik. Es ist ein Boutique-Festival mit Gartenfest-Feeling», sagt Bischof über das Open Air am Wasser, umgeben von Wald und Grün.