Vorschau Eine Zeitreise in die 50er, der Hase Wilhelm und neue Popsongs von Lina Button: Das planen die lokalen Kulturinstitutionen für die Wiederaufnahme ihrer Programme Nach der Sommerpause erwacht auch wieder das Kulturprogramm in der Region St.Gallen. Von schweizweit bekannten Persönlichkeiten wie Claudio Zuccolini bis zu lokalen Kunstschaffenden wie dem Theater Parfin de Siècle ist alles dabei.

Claudio Zuccolini kommt im Januar 2024 nach Engelburg. Bild: Linda Pollari

Wenn es im Sommer alle ans Meer, zur Verwandtschaft oder einfach nach Balkonien zieht, genehmigen sich auch die lokalen Institutionen für Kunst und Kultur eine Sommerpause. Allerdings ruht man sich nicht zu lange aus: Ende August und Anfang September melden sich die regionalen Kulturinstitutionen wieder mit neuen, vielfältigen Anlässen zurück. Die IG Schloss Dottenwil und die Vereine Kultur in Engelburg und AKTiGO haben breit aufgestellte Programme geplant, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Im Schloss Dottenwil treffen Kunst und Musik aufeinander

Das Wittenbacher «Neuschwanstein», wie das Schloss Dottenwil auch genannt wird, beendet die kulturelle Sommerpause am 26. August mit der Eröffnung einer Sonderausstellung der Werke von Schülerinnen und Schülern des ansässigen Oberstufenzentrums Grünau. Bis zum letzten Programmpunkt, dem Kerzenziehen am 10. Dezember, gibt es die Möglichkeit, elf Anlässe zu besuchen. Zu einem speziellen Programmpunkt gibt das Jubiläumsfest Anlass, welches das 25-jährige Bestehen der 1998 gegründeten IG Schloss Dottenwil feiert.

Am 9. und 10. September werden daher verschiedene Konzerte veranstaltet, die man alle gratis besuchen kann. Auch die Little Chevy Band kehrt für die Feier ins Schloss zurück. Dort wird das Quintett die Zuschauerinnen und Zuschauer mit selbst komponierter Musik mit dem Sound der 1950er- und 1960er-Jahre begeistern. In die Kompositionen fliessen Elemente des Rhythm ’n’ Blues, Country, Rock, Folk, Tango und Pop ein.

Die IG Schloss Dottenwil feiert 2023 ihr 25-Jahr-Jubiläum. Bild: Donato Caspari

Ab dem 30. September gibt es auf dem herrschaftlichen Landsitz Werke des Bildhauers Fredi Thalmann aus Berg SG zu bestaunen. Der Künstler macht Skulpturen in Stein, Holz, Beton, Terrakotta und Bronze, aber auch Zeichnungen und Lithografien.

Für Liebhaberinnen und Liebhaber des Jazz wird es am 28. Oktober interessant. Das Duo Meyer II Waldburger, beide klassisch und in Jazz ausgebildet, schöpfen ihre Musik aus dem Zusammenspiel von Gitarre und Piano. Dabei wird natürlich auch improvisiert. Der Eintritt kostet 30 Franken.

Das Programm von Kultur in Engelburg zeigt sich familienfreundlich

In einer der ältesten Turnhallen der Schweiz wird das Programm von Kultur in Engelburg am 9. September wieder aufgenommen. Bis zum Saisonabschluss gibt es neun Anlässe zu besuchen. Nach der Sommerpause wird mit einer Inszenierung des St.Galler Theaters Parfin de Siècle, die von Matthias Flückiger, Volker Ranisch und Tim Kraner auf der Bühne umgesetzt wird, gestartet. Ein reguläres Ticket kostet 30 Franken, Mitglieder zahlen 22 Franken.

In der alten Turnhalle Engelburg finden ab September wieder diverse Anlässe statt. Bild: Nik Roth

Für jene, die sich nicht zwischen Theater und Musik entscheiden wollen, führen am 22. September Les Trois Suisses ihr Stück «Vagabund» vor. Darin finden sich zwei Strassenmusiker plötzlich im lokalen Kleintheater wieder. Wer ihren haarsträubenden Geschichten und improvisierten Songs lauschen möchte, zahlt 30 Franken. Als Mitglied zahlt man 22 Franken.

Am 19. November gibt es die Möglichkeit, die alte Turnhalle Engelburg mit der ganzen Familie zu besuchen. Das Zürcher Kindertheater Dampf führt das tragisch-komische Stück «Der Waise Hase Wilhelm» auf. Thematisiert werden Verlust, Trauer und Freundschaft. Ein Ticket kostet 10 Franken.

Am 12. Januar 2024 schliesst Kultur in Engelburg die Saison mit dem bekannten Komiker und Moderator Claudio Zuccolini ab. Der Gewinner eines Swiss Comedy Award kommt mit seinem neuen Programm «Der Aufreger» vorbei. Darin regt er sich humorvoll vom Tischset bis zu sich selbst über alles und jeden auf. Da mit vielen Zuschauenden gerechnet wird, findet die Vorstellung in der Mehrzweckhalle Engelburg statt. Tickets gibt es je nach Platzkategorie für 40 bis 50 Franken.

AKTiGO setzt vor allem auf Coverbands

Im Werk 1 in Gossau eröffnet der Verein AKTiGO das neue Programm am 13. September mit Lina Button. Die gebürtige Thurgauerin kommt mit neuen Popsongs im Gepäck, in denen sie ihre Komfortzone verlässt. Der Eintritt ist frei, wie bei allen sieben Anlässen, die bis zum Saisonende stattfinden.

Lina Button kommt mit neuen Songs nach Gossau. Bild: Yves Bachmann

Die drei Bandmitglieder von ACG covern bei ihrem Auftritt am 11. Oktober vor allem Musik aus den 80er- und 90er-Jahren. Ergänzt werden die Coversongs mit musikalischen Elementen aus den unterschiedlichen Herkunftsländern der Mitglieder.

Am 29. November wird ebenfalls gecovert. Die Acoustic4 traten schon im KKL, am Summerdays Festival und am Open Air St.Gallen auf. Dieses Jahr begeistern sie im Werk 1 das Publikum mit ihrem Repertoire, das sich über alle Generationen zieht.

Abgeschlossen wird die Saison am 13. Dezember mit weihnachtlicher Stimmung. Die Elias Bernet Band interpretiert in ihrem Programm «A jumping jiving Christmas» bekannte Weihnachtsmelodien neu.