Musikfestival «Es sollen sich alle angesprochen fühlen»: Auch dieses Jahr will das Paleggo Festival in Waldkirch mit Vielfältigkeit punkten Von Hip-Hop über Elektro und Reggae bis zu Chanson ist alles dabei: Der Musikanlass am kommenden Wochenende auf der Eggwiesen in Waldkirch verspricht wieder ein durchmischtes Angebot.

Das Paleggo Festival in Waldkirch findet zum dritten Mal statt. Bild: Stefan Beusch

Dieses Jahr findet das Paleggo Festival offiziell zum dritten Mal in Waldkirch statt. «Die erste, inoffizielle Ausgabe des Festivals war eine meiner Geburtstagsfeiern», sagt Fabian Haag, Präsident des Vereins Paleggo. Diese sei so gut angekommen, dass man daraufhin beschloss, ein von der Feier inspiriertes öffentliches Festival zu veranstalten.

Zwischen dem 21. und 23. Juli werden rund 500 Festivalbegeisterte in Waldkirch erwartet. «Wir freuen uns, aber hätten künftig natürlich gerne noch mehr Besucherinnen und Besucher. Wir probieren Jahr für Jahr zu wachsen», sagt Joel Ebneter, Mitglied des Organisationskomitees.

Die Aufbauarbeiten für das Paleggo Festival sind bereits in vollem Gange: Ein Grossteil der Infrastruktur wurde bereits vergangenes Wochenende aufgestellt, am Mittwoch folgten die Bühne samt Technik und die selbst gemachte Dekoration. Auch eine Campfire-Stage soll es geben, bei der die Gäste gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern um das Lagerfeuer sitzen können.

Auch dieses Jahr gibt es wieder ein breit gefächertes Line-up

«Bei unserem Line-up ist für jede und jeden was dabei», sagt Haag. Zwar befinde sich das Festival bezüglich des Sounds noch in einer Findungsphase, aber man wolle sich auch weiterhin durch ein Angebot auszeichnen, das breit aufgestellt ist. «Es sollen sich alle angesprochen fühlen.»

Die Bandbreite der Stilrichtungen des Festivals spiegelt sich auch in den experimentellen Sounds der Acts wider. Viele der angekündigten Künstlerinnen und Künstler vermischen verschiedene Genres, um einen eigenen Sound zu kreieren. So kombiniert die Band Tula Troubles beispielsweise Klänge von Ska, Reggae, Rock, Latin und Chanson.

Es sind experimentelle Sounds zu erwarten

Zoë Më aus Fribourg wird mit ihrem eigenen Musikstil «Chill Noir », einem deutsch-französisch-cineastisch-minimalistischen Alternative Pop, auftreten. Der Ostschweizer Rapper Classic der Dicke überzeugt mit Old-School-Hip-Hop. Der Skiclub Toggenburg bringt Modular-Sounds mit, und wer Reggae hören will, ist bei Breakfast Mood richtig. Aber auch Rock-Fans kommen am Paleggo Festival mit A beautiful mind und Choose the Juice auf ihre Kosten. «Unser Ziel ist es, unsere Gäste jedes Jahr zu überraschen», sagt Ebneter zum Line-up.

Vom 21. bis 23. Juli können sich aber nicht bloss Musikbegeisterte jeglicher Genres auf der Eggwiesen treffen. Auch das nicht musikalische Angebot gestaltet sich vielseitig: Zu den bekannt gegebenen Acts gehört auch der Zauberer Johnny Danger. Ausserdem wird es einen Kinderspielplatz, eine Mini Ramp zum Skaten, Yoga, zwei Bars und ein neues kulinarisches Angebot geben.

Dieses Jahr greift der Verein selbst zum Kochlöffel

Darauf freut sich Haag besonders. «Dieses Jahr machen wir das Essen selbst», sagt er. Bei den bisherigen Festivals habe dies jeweils eine Cateringfirma übernommen. «Unser neues Menü entspricht mehr unserer Philosophie: fair und regional. So wird es auch genug fleischlose Optionen geben», sagt Ebneter. Pommes solle man aber keine erwarten.

Besonders am Paleggo Festival ist, dass es trotz seiner kleineren Grösse drei Tage lang dauert und es auch die Möglichkeit zu campen gibt. Die Besucherinnen und Besucher können mit dem Wohnmobil, Wohnwagen oder dem Zelt kommen. Ausserdem werden für die Campenden einfache sanitäre Anlagen zur Verfügung stehen.

«Man kann sich jedes Mal überraschen lassen»

Für das Festival gibt es immer noch verfügbare Tickets. Wer die ganzen drei Tage kommen will, zahlt 70 Franken. Ein Ticket für Freitag kostet 25 Franken, eines für den Samstag 40. Am Sonntag zahlt man 25 Franken. Wer den letzten Tag des Paleggo Festival noch mit einem Brunch ergänzen möchte, zahlt 35 Franken. Kinder unter 16 Jahren kommen in Begleitung einer erwachsenen Person gratis rein.

Haag und Ebneter blicken dem Festival freudig entgegen: «Man kann sich jedes Mal überraschen lassen. Letztes Jahr zum Beispiel gab es spontane Tanzeinlagen von Besucherinnen und Besuchern.» Ob einige Gäste dieses Jahr wieder überraschend das Programm mitgestalten, wird sich am Wochenende zeigen.