Vorschau Ein «Hosenlupf» für die Musikgesellschaft St.Georgen-St.Gallen: Zum 150-Jahr-Jubiläum den Kreismusiktag zu Gast Der Kreismusiktag ist ein Volksfest mit viel Musik: Er bringt Anfang Juni rund 350 Musikerinnen und Musiker in die Stadt St.Gallen.

Marcel Spielmann ist OK-Präsident vom Kreismusiktag St.Gallen. Er und sein Team freuen sich auf das grosse Treffen der Vereine. Bild: Benjamin Manser

13 Jahre ist es her, seit der letzte Kreismusiktag in der Gallusstadt ausgetragen wurde. Dank dem 150-Jahr-Jubiläum der Musikgesellschaft St.Georgen-St.Gallen findet er diesen Samstag, 4. Juni, nach langer Zeit wieder in städtischer Atmosphäre statt. «Wir freuen uns sehr auf das Treffen der Musikvereine. Nach der zweijährigen, coronabedingten Pause können wir endlich wieder ausgiebig feiern, die Musik geniessen und den für die Vereine so wichtigen Zusammenhalt stärken», betont OK-Präsident Marcel Spielmann.

Seit 150 Jahren in St.Georgen verwurzelt 1872 gegründet weist die Musikgesellschaft St.Georgen-St.Gallen mit ihren 150 Jahren ein stolzes Alter auf. Trotzdem ist sie jung geblieben: Ihre aktuellen Musikerinnen und Musiker weisen ein Durchschnittsalter von 32 Jahren auf. Neben dem gemeinsamen Musizieren steht der Zusammenhalt im Korps an erster Stelle. Während des Jahres werden drei Konzerte mit unterschiedlicher musikalischer Stilrichtung aufgeführt. Dazu gehören im Frühling Unterhaltungsmusik, im Herbst unterhaltsame Klassiker und im Winter getragene Kompositionen mit Weihnachtsklängen. Diese Bandbreite spricht ein breites Publikum an und trifft jeden Geschmack der Vereinsmitglieder. (cis)

Freude am musikalischen Können

Zum Konzertspiel in der Tonhalle (Einlass ab 8.45 Uhr) und dem Marschmusikwettbewerb auf der Museumstrasse (14 Uhr) sind alle Musikvereine aus der Umgebung von St.Gallen und Rorschach eingeladen. «Der Musikwettbewerb motiviert die Korps zu Höchstleistungen, weil sie von einer ausgewählten Jury beurteilt werden. Die Rückmeldung gibt ihnen eine Standortbestimmung, die wichtig für den weiteren Probenverlauf ist», erklärt der OK-Präsident, der in der MG St.Georgen-St.Gallen die Posaune spielt.

Ob auf regionaler, kantonaler oder nationaler Ebene: Jedes Musikfest sei geprägt von der Freude am musikalischen Können. Fast genauso wichtig sei aber auch das gesellige Zusammensein. Deshalb gehört zum Kreismusiktag ein Rahmenprogramm, das in der Olma-Halle 2.1 stattfindet. Bereits am Nachmittag unterhalten verschiedene Musikvereine mit Kurzkonzerten. Der Walter Zoo zeigt exotische Tiere und für die Jüngsten steht eine Hüpfburg bereit.

Um 19 Uhr beginnt der Festakt mit Ansprachen, Rangverkündigung und Veteranenehrungen. Brassbands und ein DJ sorgen schliesslich dafür, dass der Kreismusiktag mit frischem Wind bis in die späten Nachtstunden gefeiert wird. Das ganze Programm ist unter www.kmtsg.ch ersichtlich.

Ein Fest für Korps und Publikum

Marcel Spielmann ist es wichtig zu betonen, dass zum Kreismusiktag nicht nur die aktiven Musikerinnen und Musiker eingeladen sind, sondern bewusst auch Zuhörerinnen und Zuhörer angesprochen werden.

«Wie bei jedem Konzert spielt das Publikum eine wichtige Rolle. Der Kreismusiktag ist ein Volksfest mit viel Musik.»

Das Konzertspiel in der Tonhalle, der Marschmusikwettbewerb auf der Museumstrasse oder der Festakt und das Rahmenprogramm in der Olma-Halle sind deshalb für alle Interessierten kostenlos und ohne Voranmeldung zugänglich.

Für die MG St.Georgen-St.Gallen mit seinen 34 Mitgliedern bedeute die Organisation eines Kreismusiktages ein beachtlicher «Hosenlupf», erklärt Marcel Spielmann. Der Aufwand aber lohne sich aus mehreren Gründen. «Wir haben von verschiedener Seite grosszügige finanzielle Unterstützung erhalten und über 100 Helferinnen und Helfer haben ihre tatkräftige Hilfe zugesagt. Das motiviert.» Und für die MG St.Georgen-St.Gallen sei das Musikfest ein schöner Anlass, um das 150-Jahr-Jubiläum gebührend zu feiern.