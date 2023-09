Museumsnacht Magische Museen: Am 9. September findet in St.Gallen die Museumsnacht statt Bis in die Nacht hinein lassen 26 St.Galler Kulturinstitutionen ihre Türen geöffnet. Beim Programm dreht sich alles um das Motto Magie.

Mit der Taschenlampe die Sammlungsräume des Naturmuseums zu erforschen, ist Tradition an der Museumsnacht. Bild: Benjamin Manser

Auch dieses Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, sich wie Ben Stiller im Spielfilm «Nachts im Museum» zu fühlen. An der Museumsnacht am Samstag, 9. September, bleiben bei 26 St.Galler Museen und Institutionen von 18 bis 1 Uhr die Türen geöffnet und die Alarmanlagen aus. Während es draussen dunkel ist, leuchtet den Besucherinnen und Besuchern das Licht aus den Museen entgegen. Der ungewohnte Anblick sorgt jeweils für eine ganz spezielle Stimmung. Diese verspricht auch das diesjährige Motto Magie.

Barbara Affolter, Präsidentin des Vereins Museumsnacht St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Durch das alljährlich wechselnde Motto, das die Museen und Institutionen freiwillig umsetzen können, und die aktuellen Ausstellungen ergebe sich jedes Jahr von selbst ein eigenes Programm, sagt Barbara Affolter, Präsidentin des Vereins Museumsnacht St.Gallen. Dies stosse jeweils auch bei den Besucherinnen und Besuchern auf positive Resonanz. «Besonders gefragt sind die spezifischen Führungen und die eigens für diese Nacht entwickelten Veranstaltungen», sagt Affolter.

Auf diese freut auch sie sich. «Ich bin gespannt, wie einzelne Kulturinstitutionen das Motto umgesetzt haben.» Sie freue sich einerseits auf das spezifische Rahmenprogramm und andererseits auf all die Museen, deren aktuelle Ausstellung sie noch nicht kenne. Um den Besucherinnen und Besuchern einen besseren Überblick über die Programmpunkte und Ausstellungen zu ermöglichen, gebe es dieses Jahr neu eine WebApp, auf der die Besucherinnen und Besucher ihr individuelles Programm zusammenstellen können.

Der Vorverkauf hat schon begonnen Die Tickets können an den Kassen aller teilnehmenden Museen, der Tourist Information St.Gallen, der zentralen Vorverkaufsstelle und zum ersten Mal auch online gekauft werden. Erwachsene zahlen für ein Ticket 24 Franken oder 12 Franken mit Kulturlegi. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist gratis. Im Preis inbegriffen ist die freie Fahrt mit dem Shuttlebus zum Sitterwerk und in den Ostwind-Zonen 210 und 211. (zun)

Im Kulturmuseum und Stiftsbezirk lernen die Gäste Zaubersprüche und Flüche kennen

Wer sich für den Besuch der anderen Programmpunkte der 17. Museumsnacht noch mit den nötigen Zaubersprüchen ausrüsten will, ist im Kulturmuseum und im Stiftsbezirk richtig. Um 19 und 21 Uhr erfahren die Besucherinnen und Besucher des Kulturmuseums etwas über die Fluchtäfelchen der antiken Römerinnen und Römer. Diejenigen, die ihr Repertoire danach noch ergänzen möchten, lernen im Stiftsbezirk noch mehr Zauberformeln kennen. Stiftsbibliothekar Cornel Dora rezitiert und erklärt um 19.30 und 22 Uhr magische Sprüche und Beschwörungen aus dem Mittelalter.

Mit dem richtigen Werkzeug ausgestattet, kann es an die weiteren Programmpunkte gehen. In der Kirche St.Laurenzen, die dieses Jahr wieder mit von der Partie ist, werden die Besucherinnen und Besucher zum Tanzen eingeladen. Um 20 und 23.30 Uhr gibt es dort eine Orgeldisco, bei der Discohits auf der neuen Surround-Orgel gespielt werden.

Da ein solches Programm auch hungrig macht, gibt es an der Museumsnacht zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten. Wer einmal selbst molekulare Küche erleben will, ist zwischen 18 und 21 Uhr in der Bibliothek Hauptpost richtig. Etwas rustikaler geht es im Feuerwehrmuseum zu und her. Dort wird das Bier direkt vom Hydranten gezapft. Das Textilmuseum serviert Crêpes und Bratwürste. Den kulinarischen Aspekt der Museumsnacht weiss auch Barbara Affolter zu schätzen. «Ich freue mich auf ein paar schöne Begegnungen bei einem Glas Wein», sagt sie.

Mit der Taschenlampe durch den Museumskeller

Ebenfalls beliebt an der Museumsnacht ist, dass die Besucherinnen und Besucher mal selbst etwas ausprobieren können. Dafür gibt es auch dieses Jahr wieder Gelegenheiten. Im Kulturmuseum können die Gäste einen Zeremonienfächer aus Westafrika basteln. Die Möglichkeit, das eigene Werk in einer Dauerausstellung zu verewigen, gibt es im Textilmuseum. Alles was man dafür tun muss, ist sein Lieblingsoutfit zu zeichnen und am Wettbewerb teilzunehmen.

Auch im Naturmuseum können die Besucherinnen und Besucher kreativ werden und ein Specksteinamulett schleifen. Ein Programmpunkt, der dort nicht fehlen darf, ist die Führung durch die unterirdischen Sammelräume. Das Besondere: Um die verborgenen Schätze des Museums sehen zu können, muss man eine Taschenlampe behändigen. An dieser Führung kommt bei vielen Teilnehmenden das Nachtwächter-Feeling à la «Nachts im Museum» auf. Dass die präparierten Tiere dort wie im Film zum Leben erwachen, ist aber unwahrscheinlich.