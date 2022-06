Vorschau 3000 Starts auf der Sommersweid: Dieses Wochenende beginnen die Pferdesporttage in Gossau Gossau steht die kommenden drei Wochenenden ganz im Zeichen der Pferde: Bei Mirella und Marcel Rutz auf der Sommersweid finden die Pferdesporttage statt – mit Qualifikation für die Schweizer Meisterschaft.

Der Sandplatz der Sommersweid wurde extra für die Meisterschaft vergrössert. Im Bild von links: Sohn Jan, Tochter Tina und die Eltern Mirella und Marcel Rutz. Bild: Ralph Ribi

Die Sommersweid gehört mit ihrer Infrastruktur zu den zehn bestausgestatteten und schönsten Springplätzen der Schweiz. Deshalb findet eine von zehn Qualifikationen für die Schweizer Meisterschaft der Elite (ab Hindernishöhe 150 Zentimeter) erstmals in Gossau statt. Die Sommersweid hat sich im vergangenen Jahr für die SM-Qualifikation beworben, weil ein Austragungsort ausgestiegen ist – und hat den Zuschlag zur Freude aller erhalten.

«Wir sind stolz darauf. Es ist eine Anerkennung und eine gute Werbung für unseren Stall.»

Das sagen Mirella und Marcel Rutz. Die Sommersweid ist nun – bis auf weiteres – fester Bestandteil dieser alljährlichen Championate. Die restlichen neun Qualifikationsturniere verteilen sich auf die ganze Schweiz. Eigens für diese Meisterschaft wurde der Sandplatz auf der Sommersweid auf 70x60 Meter vergrössert; er ist jetzt 14 Meter breiter als zuvor. Mit der Vergrösserung sei der neunjährige Sandplatz auch saniert worden. «Wir haben das Bewässerungssystem erneuert. Es funktioniert jetzt mit Regenwasser», sagt Marcel Rutz. Auch sei der Platz mit zusätzlichem Sand aufgeschüttet worden. Der Platz sei bereit. An den Start gehen werden vom 1. bis 3. Juli etwa 400 Reiterpaare; Mirella und Marcel Rutz gehen von etwa 800 Starts aus. Über alle drei Wochenenden gerechnet werden es etwa 3000 Starts sein.

Mirella Rutz Bild: Ralph Ribi

Auftakt der Gossauer Pferdesporttage ist diesen Donnerstag: Vom 23. bis 26. Juni werden sich brevetierte, regionale und nationale Reiterinnen und Reiter messen. Der Samstag gehört den Juniorinnen und Junioren; sie liegen Mirella und Marcel Rutz besonders am Herzen.

Neu im Schweizer National-Kader

Mit Tina Rutz, der Tochter von Mirella und Marcel Rutz, steht eine einheimische Reiterin am Start, die grosse Ambitionen hat. «Mit fünf Jahren habe ich das erste Springturnier absolviert», sagt sie und tätschelt Carl, ihr Lieblingspferd. Sie ist am diesjährigen CSIO in St.Gallen bei den Amateuren gestartet. Tina Rutz besucht die United School of Sports in St.Gallen. «Sie hat schon in Italien und Österreich an Turnieren teilgenommen», sagt Vater Marcel Rutz.

Das Ziel der 18-Jährigen ist klar: Professionelle Springreiterin zu werden. Einen Schritt in diese Richtung ist ihr bereits gelungen: Sie ist neu Mitglied im National-Junioren-Kader. «Talent allein genügt nicht. Um Erfolg zu haben, braucht es auch die richtigen Pferde», sagt Marcel Rutz. Er muss es wissen: Er sei früher selber ein ambitionierter Reiter gewesen, sagt Mirella Rutz. Sohn Jan Rutz hat allerdings wenig mit Pferden am Hut: Seine Leidenschaft gehört dem Eishockey.

Marcel Rutz Bild: Ralph Ribi

Derzeit haben Mirella und Marcel Rutz mit der Organisation der Pferdesporttage alle Hände voll zu tun. Entlang des Sandplatzes wird ein 35x15 Meter grosses Festzelt aufgestellt. Zudem wird eine 35x5 Meter erhöhte und überdachte Terrasse gebaut, auf der man einen guten Überblick über den gesamten Springplatz hat. Und eine Bar lädt zum Verweilen ein. Im Einsatz sind 80 Helferinnen und Helfer, die Festwirtschaft führt Marcel Rutz' Schwester.

Diese Infrastruktur ist auch am dritten Wochenende vom 8. bis 10. Juli in Betrieb. Dann geniesst der Reit- und Fahrverein Waldkirch auf der Sommersweid alle zwei Jahre Gastrecht. «Die Sommersweid bietet eine perfekte Infrastruktur für alle Teilnehmenden», sagt Waldkirchs OK-Präsidentin Céline Enggetschwiler. Es finden ein OKV-Cup (Verband Ostschweizerischer Kavallerie- und Reitvereine), Senioren- und Children-Prüfungen sowie weitere regionale und nationale Prüfungen statt. Gerechnet wird mit etwa 800 Starts.

Auf der Sommersweid aufgewachsen

Die Sommersweid ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Marcel Rutz ist auf der Sommersweid aufgewachsen. Seine Eltern führten einen Milchwirtschaftsbetrieb und hielten einige Pferde. Marcel Rutz hat den Betrieb 1999 übernommen. Er erzählt lachend:

«Im Lauf der Jahre wurden es immer weniger Kühe und immer mehr Pferde.»

Heute sind die Kühe ganz verschwunden – die Sommersweid ist eine moderne Anlage mit Stallungen, Longier- und Reithalle, Sandplatz und Solarium für Pferde geworden. Mirella und Marcel Rutz haben vier eigene Pferde und bieten Boxen für 30 bis 35 Pensionspferde.