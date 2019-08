In Horn wird vorläufig kein Land eingezont Die Gemeinde Horn revidiert ihre Ortsplanung. Im Westen am See sollen zehn Prozent mehr Wohnraum entstehen dürfen. Daniel Wirth

In der Kretzen Süd: Bevor die 3,7 Hektaren eingezont werden, muss das Raduner-Areal am See überbaut sein.Bild: Daniel Wirth (20.August 2019)

Nicht weniger als 200 Einwohnerinnen und Einwohner sind am Montagabend der Einladung des Gemeinderats Horn zu einer ersten Information über die Ortsplanungsrevision in die Mehrzweckhalle gefolgt. Das zeugt von grossem Interesse an der erwünschten Mitwirkung an der Entwicklung des Dorfes (siehe Zweittext).

Mit der Revision der Ortsplanung setzt der Gemeinderat keine neuen Massstäbe, sondern übergeordnetes Recht um, wie Gemeindepräsident Thomas Fehr zu Beginn ausführte. Er verwies auf die eidgenössische Abstimmung vom 3. März 2013, bei der das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 63 Prozent angenommen worden war. Das neue RPG und die Verordnung dazu wurden am 1. Mai 2014 in Kraft gesetzt. Mit dem neuen RPG sollen die Zersiedelung gestoppt, Kulturland geschützt und die Siedlungsentwicklung nach innen gelenkt werden. Um diese Ziele zu erreichen, arbeitete der Gemeinderat mit der ERR Raumplaner AG aus St.Gallen zusammen. Heini Forrer, diplomierter Raumplaner bei ERR, sagte: «Bis in der Gemeinde neues Bauland eingezont wird, werden einige Jahre ins Land streichen.»

Bauland gibt es in Horn West am See noch genug

Rege gebaut und geplant wird gegenwärtig in Horn West. Auf der Reutiwiesen hat die FortimoAG mehrere Mehrfamilienhäuser mit gegen 200 Miet- und Eigentumswohnungen und Gewerberäumen (Coop, Apotheke Kreyenbühl) realisiert. Im Ziegelhof plant die Rimaplan AG auf rund 16000 Quadratmetern die Wohnüberbauung Aurelia; das Bauprojekt wurde genehmigt, wie Gemeindepräsident Thomas Fehr sagt. Auf dem ehemaligen Raduner-Areal direkt am See ist ebenfalls Wohn- und Gewerberaum geplant; hier ist ein Rechtsstreit hängig. Gemäss der revidierten Ortsplanung dürfen in Horn West neu 90 Prozent Wohnungen und nicht wie im Masterplan 2016 vorgesehen 80 Prozent Wohnraum gebaut werden. «20 Prozent Gewerberäume sind einfach nicht realisierbar», sagt Gemeindepräsident Fehr. «Wir passen uns an.»

Im Dorf nimmt der Gemeinderat eine Handvoll Umzonungen vor, die für die Entwicklung des Gemeindegebietes unbedeutend sind – am Fischerweg, an der Bogen- und Kirchstrasse, im Areal Bahnhof Süd («Räthia»), an der Aachstrasse und beim Schloss Horn. Dort soll gemäss Heini Forrer der Bau einer Tiefgarage ermöglicht werden, über der danach ein ansprechender Schlosspark gestaltet werden könnte.

In der Diskussion stellte jemand die Frage, ob der Gemeinderat etwas vorhabe mit dem Werkhof an der Ecke Aach-/Bürgerstrasse, weil das Gebäude der Wohnzone zugeschieden werden soll. Gemeindepräsident Fehr sagt dem «Tagblatt», es sei nichts geplant dort.

Baulandreserven an der SBB-Seelinie

Die grösste Baulandreserve ist im kommunalen Richtplan «In der Kretzen Süd» vorgesehen; auf 37000 Quadratmetern könnten dort zwischen Eisenbahn-, Feld- und Grünaustrasse und Hornbach Wohnungen und Gewerberäume entstehen. Thomas Fehr sagt, die Ortsplanungsrevision ist für Horn keine Revolution.»