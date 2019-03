Amateur im Rampenlicht: Proben für Steinacher Freiluft-Theater sind im Gang

Zum 1250-Jahr-Jubiläum produziert die Gemeinde Steinach ein musikalisches Festspiel. «Wasserland – ein Sommernachts-Sturm» spielt im Mittelalter. Die Geschichte um das damals strategisch wichtige Steinach wollen die Macher unterhaltsam erzählen. Den kürzesten Landweg vom Bodensee nach St. Gallen führte im Mittelalter über den Steinacher Hafen, der eine zentrale Rolle im Stück spielt. Neben dem Bau des Klosters Mariaberg in Rorschach, kommen auch Fabelwesen und Wassergeister vor. Am 8. August ist Premiere auf dem Areal beim Gredhaus. Bis am 7. September finden 14 Aufführungen statt. Die Tribüne ist gedeckt, deshalb finden die Vorführungen grundsätzlich bei jedem Wetter statt. Im Falle von Sturm oder Überschwemmung gibt es Ersatzdaten. Tickets sind bei Tourismusinformationen in der Region oder online erhältlich: www.wasserland-2019.ch