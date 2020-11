«Die Velostadt St. Gallen liesse sich schneller realisieren»: Pro Velo St. Gallen-Appenzell treibt Projekte voran Mitglieder von Pro Velo St. Gallen-Appenzell treffen sich am Donnerstagabend zur 15. Mitgliederversammlung. Diskutiert wird unter anderem über den Pumptrack auf dem Areal Bach und über illegale Bikertrails.

Ein Mountainbiker fährt «Downhill» auf dem legalen Waldegg-Trail. Bild: Beni Manser

Wo ein politischer Wille ist, ist auch ein Veloweg. So lässt sich die 15. Mitgliederversammlung von Pro Velo St. Gallen-Appenzell in einem Satz zusammenfassen. Veloprojekte werden lebhaft präsentiert und diskutiert. Coronabedingt wird die Versammlung via Zoom in die Wohnstuben übertragen. Der Vorstand und maximal 30 Mitglieder des Veloverbandes sind live vor Ort in der Aula des Schulhauses Schönenwegen.

Ein Diskussionspunkt an diesem Abend ist das Projekt Pumptrack, welches sogleich das Herz der Mitglieder von Pro Velo zum Pochen bringt. Wie auf einer Fahrt auf der Buckelpiste geht es jedoch nach einem Hoch wieder runter. Der Verein Waveup aus Zürich, gegründet vom St. Galler Pascal Brotzer, soll für den Betrieb der Piste auf dem Areal Bach zuständig sein. Die Brache nördlich der SBB-Gleise in St. Fiden soll für fünf Jahre zwischengenutzt werden. Der Pumptrack ist ein Teil dieser Zwischennutzung.

Der Rundkurs, der vom Thuner Unternehmen Flying Metal gebaut werden soll, kann mit einem fahrbaren Untersatz – auch mit einem Rollstuhl – benutzt werden. Vom Kind bis zum Erwachsenen können zudem alle den Pumptrack als öffentliche Sport- oder Freizeitanlage bespielen. Und hier liegt die Crux.

Ohne grössere Einnahmen scheint es für einen öffentlich zugänglichen Pumptrack schwierig, die Baukosten in Höhe von 110'000 Franken wieder reinzuholen, sagt Paul Pfenninger, Vorstandsmitglied von Pro Velo St. Gallen-Appenzell. Die Finanzierung stehe auf wackeligen Beinen, auch weil sich die Stadt St. Gallen nicht am Pumptrack beteiligen möchte. Der Bau verzögere sich deshalb auf unbestimmte Zeit, sagt Pfenninger.

So könnte dereinst die Pumptrack-Piste auf dem Bach-Areal aussehen. (Im Bild die Pumptrack in Steckborn, Thurgau) Bild: Donato Caspari

Bikertrails sind ein Politikum

Mehrere Gänge höher schalten bei den Biketrails möchte Daniel De Stefani, Gründungspräsident von Pro Velo Region St. Gallen und selbst ein passionierter Biker. Der Wald sei auch «dank» Corona ein grösserer Anziehungspunkt für verschiedene Anspruchsgruppen, sagt De Stefani. Von Tieren, Waldeigentümern, Jägern bis Sportlern: Alle gehen raus und möchten ihr Stück von der Natur.

An Biketrails scheiden sich jedoch vermehrt die Geister. Waldwege, die nicht klassiert oder schmaler als zwei Meter sind, seien für Biker tabu, sagte Raphael Lüchinger, Regionalförster der Waldregion 1 St. Gallen, kürzlich gegenüber dieser Zeitung. Wer auf illegalen Strecken abseits befestigter Wege quer durch den Wald fahre, werde deshalb gebüsst. Auch De Stefani von Pro Velo sagt: Nicht jeder Biker solle einfach eine Bresche in den Wald schlagen.

Das Problem: Die Trails werden von den Behörden weder finanziell noch formell gestützt. Dabei liegen Projekte für Bikerrouten in der Region St. Gallen laut De Stefani schon seit längerem griffbereit in den Schubladen. Die Velostadt St. Gallen würde sich mit Hilfe der Politik schneller realisieren lassen, findet der De Stefani.

«Auch das Leuchtturm-Projekt Waldeggtrail St. Gallen braucht einen grösseren politischen Willen.»

Um sich mehr Gehör zu verschaffen, wurde die IG Biketrails St. Gallen gegründet, wie De Stefani an der Mitgliederversammlung verkündet. Durch Lobbyarbeit sollen nun Themen rund um das Mountainbike bei den wichtigen politischen Playern platziert werden. Das Hauptziel bleibe jedoch, gemeinsam mit allen Interessengruppen einen Konsens zu finden.