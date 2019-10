Von Kosmetik bis zur Behandlung von Risikopatienten – Podologiepraxis eröffnet in St.Georgen Patrizia Inverardi behandelt an der St. Georgenstrasse 98 Fussprobleme aller Art.

Patrizia Inverardi hat sich den Traum einer eigenen Podologiepraxis erfüllt. (Bild: Miguel Lo Bartolo)

Medizin «Was machst du denn mit Füssen?» – Diese Frage stellt sich so mancher aus Patrizia Inverardis Umfeld. Inverardi ist eine der wenigen Podologinnen in St. Gallen und hat vor kurzem ihre eigene Praxis in St. Georgen eröffnet. An der St. Georgenstrasse 98 behandelt sie Menschen mit Fussproblemen. Dazu gehören unter anderem Hühneraugen, eingewachsene Nägel und Hornhaut. Für Leute, die sich einfach Mal verwöhnen lassen möchten, bietet sie auch kosmetische Dienstleistungen wie Pediküren oder Fussmassagen an.

«Meine eigene Podologiepraxis zu eröffnen, war schon lange mein Traum»

Inverardi bringt 20 Jahre Berufserfahrung mit. Es gebe zu wenige Podologen und dafür umso mehr Kosmetiker und Kosmetikerinnen.

Vor allem Männern sind ihre Füsse unangenehm

«Das Bewusstsein für die Fusspflege ist in letzter Zeit gestiegen.» Viele Menschen – ihrer Erfahrung nach vor allem Männer – hätten anfangs Hemmungen, ihre Füsse zu entblössen. Die Podologin betont aber, wie wichtig es ist, bei Beschwerden über den eigenen Schatten zu springen.

«Wir schenken unseren Füssen zu wenig Beachtung.»

Ausserdem würden die meisten Leute zu kleine Schuhe tragen. «Bei Sportlern ist die Fusspflege umso wichtiger, weil sie ihre Füsse stärker belasten.» Wie die Schönheit haben also auch Höchstleistungen ihren Preis.