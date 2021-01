Von «hocherfreut» bis «ernüchtert»: So äussern sich die acht Kandidierenden über ihr Abschneiden bei den St.Galler Stadtratswahlen Die vier bisherigen Stadträtinnen und Stadträte fühlen sich nach dem Wahlsonntag in ihrer Arbeit bestätigt. Die vier neu Kandidierenden sind unterschiedlich zufrieden mit ihren Resultaten.

Diese acht Kandidierenden stellten sich der Wahl ins Stadtpräsidium und in den Stadtrat (von oben links nach unten rechts): Markus Buschor, Maria Pappa, Mathias Gabathuler, Peter Jans, Sonja Lüthi, Trudy Cozzio, Markus Müller und Karin Winter-Dubs.

Ich freue mich, dass ich am meisten Stimmen geholt habe. Das werte ich als Bestätigung meiner Arbeit. Ich werde als einer wahrgenommen, der ohne laute Töne, dafür aber mit Hartnäckigkeit und Ausdauer an etwas dranbleibt. Für mich ist das Wahlergebnis Motivation, die nächsten vier Jahre so weiterzumachen.

Peter Jans, SP, Stadtrat.

Die Wiederwahl als Stadträtin ist eine Bestätigung für meine Arbeit. Meine Art, auf die Bevölkerung zuzugehen, ist geschätzt worden. Ich bin sehr erfreut. Was die Stadtpräsidiumswahl angeht, habe ich mit einem zweiten Wahlgang gerechnet. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nun heisst es, nochmals Gas zu geben.

Maria Pappa, SP, Stadträtin

Über mein Wahlresultat bin ich sehr erfreut. Es zeigt, dass ein grosser Teil der Bevölkerung mit mir als Stadträtin weiterarbeiten will. Ich bin froh, dass ich auf Anhieb wiedergewählt wurde und nicht in einen zweiten Wahlgang muss. Nun kann ich mich wieder meiner Arbeit widmen und zum Tagesgeschäft zurückkehren.

Sonja Lüthi, Grünliberale, Stadträtin.

Einerseits freut es mich sehr, dass die Wiederwahl für alle vier Bisherigen geklappt hat. So können wir die nächsten vier Jahre gut weiterarbeiten. Andererseits bin ich ernüchtert, was die Wahl des Stadtpräsidiums angeht. Die Enttäuschung darüber kann ich aber einfacher ertragen, weil die Wiederwahl als Stadtrat ein sehr schönes Gefühl ist.

Markus Buschor, parteilos, Stadtrat.

Mit meinem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich habe klar über 10000 Stimmen geholt und knapp das absolute Mehr verpasst. Und bei der Stadtpräsidiumswahl bin ich gegen zwei Bisherige angetreten und habe den zweiten Platz erreicht. Das ist eine tolle Anerkennung der Wählerinnen und Wähler. Wie es nun weitergeht, kann ich noch nicht sagen.

Mathias Gabathuler, FDP, Kantonsschulrektor.

Ich freue mich riesig über die fast 10'000 Stimmen und finde das ein sehr gutes Resultat. Nun müssen wir analysieren, wie es weitergeht. Es ist keine einfache Situation, weil Ma­thias Gabathuler und ich stimmenmässig nahe beieinander liegen. Den Wahlkampf habe ich sehr spannend gefunden – ein positives Erlebnis.

Trudy Cozzio, CVP, Heilpädagogin.

Das Resultat ist so, wie es ist. Es war für mich unmöglich einzuschätzen, wie es herauskommt. Ich musste mich überraschen lassen. Enttäuscht bin ich aber nicht. Ich danke allen, die mich unterstützt haben. Der Wahlkampf war anstrengend. Jetzt freue ich mich als Lehrerin zuerst einmal auf die unterrichtsfreie Zeit.

Karin Winter-Dubs, SVP, Handelslehrerin

Michel Canonica

Mehr als 4000 Stimmen für einen «No-Name» sind ein wackeres Ergebnis. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich bin als Macher zu diesen Wahlen angetreten, als einer, der etwas verändern will. Doch ich musste merken, dass die Bevölkerung offenbar keine Veränderung will. Nun kann ich meinen Plan B angehen: das Auswandern.