Ehrung: Paul Düring ist seit 60 Jahren in der Musikgesellschaft Bernhardzell Seine Begeisterung für die Musik begleitet ihn schon sein ganzes Leben. Früher spielte der Landwirt Tenorhorn, heute Bariton, das sei etwas einfacher, sagt Paul Düring. Elena Fasoli

Paul Düring spielt Bariton in der Musikgesellschaft Bernhardzell. (Bild: Urs Bucher)

«Es kommt mir nicht wie 60 Jahre vor», sagt Paul Düring. So lange ist der Blasmusiker schon Mitglied der Musikgesellschaft Bernhardzell. Angefangen hat er, weil sein Vater und seine Brüder bereits bei der Musikgesellschaft mitspielten. «Daheim beim Vater habe ich schon früh ausprobiert, in ein Instrument zu blasen», sagt Paul Düring.

Damals erwachte seine Leidenschaft für die Blasmusik. «Innerhalb einer Familie steckt man sich eben mit der Begeisterung an.» So machen seine fünf Kinder ebenfalls Musik. Auch drei der Enkelkinder haben bereits angefangen, ein Instrument zu lernen.

Paul Düring spielt heute Bariton. Dies sei leichter als das Tenorhorn, das er früher gespielt habe. «Ich habe nie überlegt, aufzuhören», sagt Düring. Dafür bedeute ihm die Musik zu viel. Ausserdem sei ihm die Kameradschaft wichtig. Viele der gleichaltrigen Musiker hätten aufgehört. «Nicht jedem erlaubt es die Gesundheit, so lange dabei zu sein.» Bei ihm sei dies zum Glück bis jetzt kein Problem, sagt der 76-Jährige.

Musikstücke wurden anspruchsvoller

Seit er angefangen hat, habe sich einiges geändert. «Das Niveau ist definitiv höher geworden», sagt Düring. Früher habe man nach einem Jahr Instrumentalerfahrung mitspielen können, heute seien die Mitglieder besser ausgebildet. Auch die Stücke seien anspruchsvoller.

«Früher haben wir vor allem Polkas und Märsche gespielt. Aber die Jungen würden davonlaufen, wenn wir das heute noch so machen würden.» Deshalb werden auch moderne Lieder einstudiert. «Ich kann mir aber die englischen Titel nicht alle merken», lacht Düring.

Düring lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. «Nervös bin ich vor Auftritten eigentlich nicht.» Vielmehr geniesse er das Spielen in der Öffentlichkeit. «Man kann nicht immer nur proben.» Auftritte hat die Musikgesellschaft einige. Im Frühling findet der Unterhaltungsabend statt. Etwa drei Mal im Jahr ist die Blasmusik in der Kirche zu Gast.

Ausserdem spielen sie «Ständli» an Geburtstagen, Hochzeiten und anderen Anlässen. Das nächste Kirchenkonzert findet Ende Monat statt. Neben der Musikgesellschaft tritt auch der Mittelstufenchor Bernhardzell auf. Vier der Enkel von Düring singen ebenfalls mit und stehen mit dem Grossvater auf der Bühne.

Bald wird Paul Düring für seinen langjährigen Einsatz geehrt. An der kantonalen Delegiertenversammlung am 10. November wird er zum kantonalen Ehrenjubilar ernannt. An der Veteranenvereinigung des St.Galler Blasmusikverbands wird Düring noch einmal ausgezeichnet. «Danach reicht es langsam mit dem Feiern», lacht er. Bereits für 25, 35 und 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Paul Düring geehrt.

Landwirt, Musiker und Familienmensch

Wenn Paul Düring gerade keine Musik macht, unterstützt er seinen Sohn auf dem Bauernhof. «Herumsitzen ist mir zu langweilig», sagt der Pensionär. Beinahe sein ganzes Leben habe er auf dem Hof in Bernhardzell verbracht. Dies schaffe natürlich eine Verbindung zum Dorf. Als Landwirt musste sich Düring organisieren, um Zeit für die Musik zu finden. «Wenn ein Auftritt anstand, musste ich eben früher aufstehen», sagt er.

Vor 14 Jahren hat Düring den Bauernhof an einen seiner Söhne abgegeben. Er liess das alte Wohnhaus, das einst seiner Grossmutter gehörte, abreissen. Dann hat er das Haus gebaut, in dem er heute mit seiner Frau lebt. «Wir sind sehr zufrieden hier», sagt das Ehepaar, das seit bald 50 Jahren verheiratet ist. Paul Düring strahlt, wenn er von seiner Familie spricht. Seine Enkelkinder bereiten ihm viel Freude. Da seine Kinder alle in der Nähe wohnen, sind die Enkel häufig zu Besuch. Paul Düring sagt: «Bei uns läuft immer etwas.»

Hinweis Kirchenkonzert am 28. Oktober, 17 Uhr