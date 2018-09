Von Engeln und Fronarbeit: Vor 250 Jahren begann der Bau der Kirche Engelburg Die Kirche Engelburg wird im Oktober 250 Jahre alt. Ihr Bau war damals ein regionales Projekt – bei dem Hunderte Fronarbeiter beteiligt waren und der Kirchturm einstürzte. Sebastian Schneider

Die Kirche gab der Gemeinde Engelburg ihren Namen. (Bild: Ralph Ribi)

Kommenden Oktober werden die Pfarrei und die Kirche Engelburg 250 Jahre alt. Geschätzte 400 Engelburgerinnen und Engelburger haben dieses Jubiläum Anfang September gefeiert. «Es war ein schönes und würdiges Fest», sagt Barbara Wälti, Pfarreibeauftragte in Engelburg. Bischof Markus Büchel habe eine kundige und pfiffige Festpredigt gehalten, nach der Messe habe man in zwei grossen Festzelten auf dem Dorfplatz gefeiert. Das Jubiläum habe das Dorf näher zusammengebracht. «Und man spürte, dass die Kirche noch eine Bedeutung hat.»

Der grosse Aufmarsch verdeutlicht aber auch, dass es beim Jubiläumsfest nicht nur um die Kirche an sich ging, sondern auch um Wurzeln, Herkunft und Identität. Das Dorf erhielt seinen Namen durch die Kirche, deren Patron die heiligen Schutzengel sind. Wie die Fürstabtei damals auf die Namensgebung gekommen war, lässt sich heute nicht mehr aufschlüsseln. Historisch belegt ist aber, dass die Bürger des Ortes Schönenbühl, wie die Südseite des Tannenbergs vor dem Bau hiess, sich eine eigene Kirche wünschten. Und sie dafür selber arbeiten mussten. Unter gnädiger Mithilfe von Nachbarn – der Bau war ein regionales Projekt.

Eine Kirche, so teuer wie die Orgel im Dom

Am 10. November 1767 gab Abt Beda Angehrn die Erlaubnis zum Bau der Kirche, wie dem Buch «Beiträge zum Bau der St. Galler Landkirchen» von Josef Grünenfelder zu entnehmen ist. Mit der Zusage der Fürstabtei war die Finanzierung aber noch lange nicht gesichert. Im ersten Schritt wurden gerade einmal 2500 Gulden zusammengetragen. Letztlich kosteten die Kirche und das heutige Pfarrhaus 7260 Gulden – etwa gleich viel wie die zwei Jahre zuvor bestellte Chororgel in der Kathedrale St. Gallen. Dennoch sei dies eine «beachtliche Summe» angesichts der damals «ärmlichen Verhältnisse», sagt Josef Knechtle, der als Aktuar der Kirchgemeinde Engelburg die Baugeschichte bestens kennt.

Ohne Fronarbeit wäre der Bau der Kirche nicht möglich gewesen. Und auch Mitglieder anderer Pfarreien haben Hand angelegt. Im Buch Grünenfelders ist zu lesen, dass am 3. Juli 1768 gleich 850 Fronende nach Engelburg zogen. 400 Mann aus Waldkirch und 450 aus Bernhardzell und Häggenschwil hätten Tausende von Ziegelplatten herangeschafft.

Beim Bau stürzte der Kirchturm ein

Die Bauarbeiten begannen im Frühling 1768, der Grundstein wurde am 9. Oktober 1768 oben am Haupteingang angebracht. Am 20. Oktober 1768 wurde das Allerheiligste aus der Notkirche ins neue Gotteshaus übertragen. Etwas Mühe bereitete allerdings die Statik. Im August des Baujahrs ist der Kirchturm umgefallen. Es dauerte bis 1770, bis er komplett wiederaufgebaut war.

Im Gespräch mit Josef Knechtle wird deutlich, dass der Aktuar ein Fan des damaligen Fürstabtes Beda Angehrn ist. Er müsse ein pragmatischer Mann gewesen sein, der sich vielseitig für seine Untertanen eingesetzt habe. Mit dem Bau der Fürstenlandstrasse von Rorschach über St. Gallen nach Wil etwa habe die Fürstabtei eine Infrastruktur gebaut, die allen diente. Auch in Engelburg hätten die Leute von Beda Angehrns Politik profitiert. Mit der Kirche, die zu Beginn eine Filialkirche des Klosters war, bekamen die Bewohner einen Treffpunkt. Und die Schule war endlich auch ärmeren Familien zugänglich.

1805 wurde die Fürstabtei aufgelöst und die schulischen Aufgaben dem neuen Kanton St. Gallen übertragen. Die Engelburger Gemeinde wurde 1807 zur eigenständigen Pfarrei. «Damals schon begann man im Gegensatz zu Bistümern im Ausland, die Seelsorge von der Kirchverwaltung zu trennen», sagt Knechtle. Dass man bereits so früh das bis heute bewährte Dualsystem eingeführt hatte, darauf dürfe man stolz sein, findet der Aktuar und Organist.

An der Kirche selber hat sich über die 250 Jahre einiges geändert. Original sind einzig noch die Gebäudehülle, die Kanzel und das Deckengemälde über dem Chorraum. Altäre zum Beispiel seien immer wieder aus der Mode gekommen, sagt Knechtle. «Die aktuellen gehören bereits zur dritten Generation.» Solche baugeschichtlichen Details sind der Pfarreibeauftragten Barbara Wälti weniger wichtig. Für sie sei zentral, dass sich diese Kirche auch in Zukunft mit Menschen fülle. «Wer weiss, ob in 250 Jahren nochmals ein Fest, wie wir es erlebten, stattfinden wird.»