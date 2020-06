Vom Rathausabwart zum Stadtrat? Markus Müller kandidiert im Herbst für die St.Galler Exekutive Am 27. September wird die St.Galler Stadtregierung neu bestellt. Kurz vor dem Anmeldeschluss für Kandidaturen steigt überraschend auch noch ein Kandidat ins Rennen, hinter dem keine Partei steht. Markus Müller ist seit 25 Jahren Leiter des Hausdienstes im St.Galler Rathaus. Er tritt mit dem Ziel an, die Stadtverwaltung grundlegend zu reformieren.

Markus Müller ist seit 25 Jahren Abwart des St.Galler Rathauses. Im Herbst will er den Aufstieg in die städtische Chefetage schaffen: Müller kandidiert am 27. September als Parteiloser für die Stadtregierung. Bild: Benjamin Manser

In den vergangenen zwanzig Jahren sind zu den St.Galler Stadtratswahlen regelmässig Privatperson ohne Unterstützung durch eine Partei oder andere Gruppierung antreten. Der prominenteste und bisher in der Stadtgeschichte einzige erfolgreiche Kandidat in dieser Kategorie ist Markus Buschor: Der heutige Schuldirektor schaffte 2012 als Parteiloser dank sehr spezieller Ausgangslage den Sprung in die Exekutive.

Auch 2020 versucht's einer im Alleingang

Auch diesen Herbst 2020 tritt ein Kandidat «wild» an: Es ist Markus Müller. Der 53-Jährige arbeitet seit 25 Jahren als Abwart des St.Galler Rathauses. Politisch ist er rechts der Mitte einzuordnen: Müller war SVP-Mitglied und sass in den Anfängen der SVP-Stadtpartei in deren Vorstand. Aus der Partei ausgetreten ist er, nachdem diese sich von ihrem Stadtparlamentarier Christian Hostettler getrennt hatte.

Hinter seiner Kandidatur stehe aber weder die Unabhängige Volkspartei (UVP), mit der sich Christian Hostettler erfolglos an Stadtrats- und Stadtparlamentswahlen beteiligt hat. Er kandidiere aus eigenem Antrieb als Privatmann, versichert Markus Müller im Gespräch. Dieses findet im Rathaus statt: Der Kandidat wohnt nämlich dort in der Abwartswohnung mit grosser Dachterrasse über dem Zivilstandsamt.

Verwaltungsreform als Ziel: «Zeit der kleinen Königreiche vorbei»

Die Stadt St.Gallen ist für Markus Müller «gut so, wie sie ist». Das politische Hauptanliegen des «wilden» Kandidaten ist die Reform der Stadtverwaltung. Als um die Jahrtausendwende das «New Public Management» eingeführt worden sei, sei man zu wenig konsequent vorgegangen, sagt Müller. Die Stadtverwaltung sei immer noch vertikal organisiert; die Direktionen arbeiteten unabhängig voneinander.

Diese Struktur sei sei angesichts der heutigen Problemstellungen veraltet. «Die Zeit der kleinen Königreiche» sei auch in einer öffentlichen Verwaltung definitiv vorbei, hält Markus Müller fest. Heute brauche es eine horizontal ausgerichtete Verwaltungsstruktur, die die Direktionen eng miteinander verknüpfe. Gemeinsame Aufgaben aller Direktionen etwa im Bereich Finanzen oder Personal müssten gemeinsam und nicht in jeder Direktion separat gelöst werden.