Vom Brezelbacken bis zum Rum-Tasting: Unternehmen bieten Workshops an, um Innenstadt zu beleben Mit dem Projekt «Sankt Selbstgemacht» möchte das City Board Management der Stadt St.Gallen zum dritten Jahr infolge die St.Galler Innenstadt beleben. 30 Unternehmen laden zu 40 unterschiedlichen Workshops ein.

Wisi Signer (links) vom Café Gschwend zeigt den City-Management-Board-Mitgliedern Laura Cortesi, Ralph Bleuer, Gian Bazzi und Samuel Zuberbühler (v.l) am Eröffnungsevent wie eine Brezel hergestellt wird. Bild: Davide De Martis

Eine eigene Tasche nähen, fotografieren lernen, einen Kräuteressig herstellen oder ein Rum-Tasting besuchen: Ab dem 1. Dezember dieses Jahres können Interessierte während drei Monaten allerlei Workshops in der Stadt St.Gallen besuchen. Das City Management Board hat am 16. November die Aktion «Sankt Selbstgemacht» gestartet.

Zwischen dem 1. Dezember und dem 28. Februar bieten 30 Unternehmen aus der Stadt insgesamt 40 Kurse an. Das City Management Board hat die Rahmenbedingungen für die Aktion geschaffen, die Unternehmen organisieren ihre Workshops selbstständig. Auch wer sich für Schmuck, Outdoor-Trainings oder das Herstellen von Weihnachtsgeschenken interessiert, kann sich über die offizielle Homepage des Projekts anmelden.

Start erfolgte mit einem Brezel-Workshop im Café Gschwend

Der Eröffnungsevent fand am 16. November in der Backstube des Café Gschwend statt. Die Teilnehmenden konnten dort ihre eigenen Brezeln backen. Die Bäckerei bietet im Rahmen von «Sankt Selbstgemacht» zwei Workshops an. Neben Brezeln können in den nächsten drei Monaten auch Biber hergestellt werden. Zehn bis 20 Personen können sich pro Kurs beim Café Gschwend anmelden. Geschäftsleiter Wisi Signer ist überzeugt vom Projekt. Er sagt:

«Ich brauchte keine fünf Minuten, um mich für die Teilnahme zu entscheiden.»

Zweck der Aktion ist, dass sich die Menschen mit den Produkten und Angeboten von St.Galler Geschäften, Restaurants und Museen befassen. Ihnen soll ein persönliches Erlebnis mit lokalen Geschäften geboten werden.

Bisherige Projekte waren ein grosser Erfolg

Das City Management Board ist ein Schulterschluss aus sechs Institutionen. Zusammen möchten sie die Innenstadt beleben und den Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich zu präsentieren. Die Geschäfte sollen ihren Kundinnen und Kunden so näherkommen und diese für sich gewinnen.

2021 erzielte das City Management Board mit dem Pop-up-Store «St. Galler Haus» bereits einen Erfolg. Über zehntausend Menschen besuchten das Geschäft, das während der Adventszeit geöffnet war. Ein Jahr zuvor hatte es die «Sankt»-Initiative zur Stärkung der Innenstadt eingeführt. Die Idee für «Sankt Selbstgemacht» sei dieses Jahr entstanden, sagt Samuel Zuberbühler von der Standortförderung St. Gallen.

Das «St. Galler Haus» an der Spisergasse 12 lockte in der Adventszeit des vergangenen Jahres viele St.Gallerinnen und St.Galler an. Bild: PD

Mitte Februar wird der Erfolg der Kampagne unter Rücksprache mit den teilnehmenden Betrieben ausgewertet. Bewährt sich diese, könnte sie auch in Zukunft wieder durchgeführt werden. Für lokale Unternehmen besteht immer noch die Möglichkeit, weitere Workshops anzubieten.