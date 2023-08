Ärgernis Thaler Strassensanierung hat Verspätung: Aufwendiger Leitungsbau ist die Ursache Seit März 2022 läuft die Sanierung der Dorfstrasse in Altenrhein. In eineinhalb Wochen ist dort für Deckbelagsarbeiten eine Vollsperrung nötig. An der Töberstrasse, eine andere wichtige Durchgangsstrasse, die vom Dorfzentrum über das ­Buriet zur Autobahneinfahrt führt, kommt es zu einer weiteren Verzögerung.

Die Sanierung der Töberstrasse in Thal hätte bereits Mitte Dezember abgeschlossen sein sollen. Entgegen der Aussage des Gemeindepräsidenten, befahren Fahrzeuge die Strasse. Bild: Rudolf Hirtl

Im Zusammenhang mit der neu sanierten Dorfstrasse in Altenrhein werden laut Thaler Gemeinderat am 21. und 22. August die Deckbelagsarbeiten ausgeführt. Diese Bauarbeiten erfordern eine Vollsperrung der Strassenfahrbahnfläche in der entsprechenden Etappe.

Für die Deckbelagsarbeiten der 1. Etappe, Bereich BWB bis Sonnenstrasse, erfolgt die Vollsperrung vom Montag 21. August, 7 Uhr bis Dienstag 22. August, 6.30 Uhr. Die Vollsperrung der 2. Etappe, Bereich Kantonsstrasse (Einfahrt Werkplatz) bis BWB, erfolgt von Dienstag, 22. August, 7 Uhr bis Mittwoch 23. August, 6.30 Uhr.

Zu beachten ist gemäss Anstösserinfo, dass in der 2. Etappe einzig die Bushaltestelle Flugplatz am Verschiebeort (Höhe Stadler-Areal) angefahren wird. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, werden diese bei Regenwetter auf den nächstmöglichen Termin verschoben. Ein eventuelles Verschiebedatum wird auf der Website www.thal.ch bekannt gegeben.

Da die Zu- und Wegfahrt während der Sperrung zu den entsprechenden, direkt anstossenden Liegenschaften nicht möglich sind, empfiehlt der Rat, Motorfahrzeuge ausserhalb des Baustellenbereichs abzustellen. Als Notparkplätze für direkte Anstösser stehen die Parkplätze «Milchhütte» und «Werkplatz Altenrhein» zur Verfügung.

Zusatzarbeiten führen zu Bauverzögerung

Anfang Dezember 2022 hat das Tagblatt darüber berichtet, dass die Bauarbeiten an der Thaler Töberstrasse nicht bis Mitte Dezember abgeschlossen werden können. Die engen Platzverhältnisse und der nicht exakten Vermassungen der Leitungen in den Plänen sei diese Verzögerung geschuldet. Gemeindepräsident Simon Diezi sagte damals: «Ab 9. Januar 2023 wird der Teilbereich Marienburg bis Parzelle 973 fertiggestellt. Die Arbeiten im Teilbereich Grundstück 973 bis Brücke beim Abzweiger Künggass sollen im April 2023 starten und drei bis vier Monate dauern.»

Simon Diezi, Gemeindepräsident von Thal. Bild: Andri Vöhringer

Die vier Monate sind um, der letzte Abschnitt sieht alles andere als fertig aus, was hat die Arbeiten verzögert, wann werden sie abgeschlossen? Diezi dazu: «Die Arbeiten sind Mitte April gestartet und dauern gemäss Zeitplan der Unternehmer voraussichtlich bis Ende September, inklusive Belagseinbau und Anpassungsarbeiten. Zusätzliche Bauarbeiten ergaben sich aufgrund später Rückmeldung eines Telekommunikationsanbieters. Derartige Zusatzarbeiten sind auch für die Bauleitung und die Bauherrenvertretung unangenehm, können aber leider nicht einfach gestrichen werden.»

Zudem müssten die neuen Wasserleitungen vor Belagseinbau bis ausserhalb der Töberstrasse erstellt sein, damit die technisch zwingende erforderliche Druckprobe durchgeführt werden könne. Unter Berücksichtigung der Sommerferien der beteiligten Unternehmen, würden die Arbeiten also «geringfügig» länger dauern.

Fahrverbot wird grosszügig missachtet

Beim Augenschein dieser Zeitung vor Ort sind nicht nur Anrainer trotz Fahrverbot durchgefahren, auch nicht dort wohnende Autofahrende haben sich nicht um das Verbot gekümmert; verliert die Bevölkerung die Geduld, was tut die Gemeinde gegen diese Baustellenverkehr? «Diese Feststellung verwundert mich», sagt der Gemeindepräsident. Bei den verantwortlichen Gemeindestellen seien keine Reklamationen eingegangen.

Seiner Einschätzung nach – er habe sich die Situation vor Ort angeschaut – sei das Befahren fast unmöglich. Aufgrund des hohen Absatzes beim Trottoir Töberbrücke für einen Standard-PW zumindest nicht schadenfrei, und wenn doch, dann auf eigenes Risiko, da alles fachgerecht signalisiert sei. Auch in den vergangenen Wochen seien Gräben offen gewesen, die ein Befahren verunmöglicht hätten.

Der Werkleitungsbau ist deutlich aufwendiger, als eingeplant. Bild: Rudolf Hirtl

Die Sanierung der Buechbergstrasse zwischen Buechen und Buriet steht seit über zehn Jahren auf der Traktandenliste der Gemeinde Thal. Im Bereich der Bäckerei Motzer tut sich im Zusammenhang mit dem Neubau etwas; sind die Abklärungen mit dem Bundesamt für Strassen gemacht, ist davon auszugehen, dass auch die Sanierung des restlichen Bereichs zeitnah umgesetzt wird, wie sieht der Zeitplan aus?

Diezi sagt, die Arbeitsvergabe sei gemäss aufgelegtem Projekt bis und mit Einlenker Mösli erfolgt. Je nach Baufortschritt, unbekannte Werkleitungen oder Felsen seien nicht auszuschliessen, erfolge die Sanierung im laufenden Jahr bis zum Weiler Schueler, im kommenden Jahr sei die Fortsetzung bis zum Einlenker Mösli geplant.

Auch die Heidlerstrasse wird saniert

Die Sanierung der Dorfstrasse in Altenrhein wird wie erwähnt diesen Monat mit dem Einbau des Deckbelages abgeschlossen, hat der Gemeinderat weitere Strassenprojekte auf seiner Agenda? Am 21. August starten die Sanierungsarbeiten an der Heidlerstrasse in Thal; die Arbeiten dauern voraussichtlich bis in den kommenden Herbst. Die Sanierung startet beim Engitobelweg und schreitet in Richtung Heiden voran. Für den Durchgangsverkehr wird die Heidlerstrasse gesperrt bzw. umgeleitet. Für Anstösser bleibt die Zufahrt erlaubt. In den kommenden Wochen stehen laut Diezi ausserdem der Belagseinbau an der Hofäckerenstrasse sowie der Werkleitungsbau an der Striegelgass auf dem Programm.