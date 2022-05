Volksschulgemeinde Ertragsüberschuss der Volksschulgemeinde Horn geht in die Vorfinanzierung Der Antrag, den Ertragsüberschuss von 715’288 Franken nicht der Vorfinanzierung, sondern dem Eigenkapital zuzuweisen, wird an der Horner Schulgemeindeversammlung mit 60 zu 46 Stimmen abgelehnt.

Auch die Schulgemeinde Horn steht finanziell gut da. Bei einem Aufwand von 6,27 Millionen Franken schliesst die Rechnung 2021 mit einem Überschuss von 715’288 Franken. Gemäss Urs Bodenmann, im Schulrat zuständig für die Finanzen, sind unter anderem höhere Steuereinnahmen, weniger Abgaben an den Finanzausgleich, wo es für Horn erstmals eine Reduktion gegeben habe, weniger Beiträge an die Pensionskasse und coronabedingte Ausfälle von schulischen Veranstaltungen ausschlaggebend für die Besserstellung.

André Mathis, Schulpräsident in Horn. Bild: Rudolf Hirtl

Nach Vorstellung des Schulrates sollen vom Ertragsüberschuss 500’000 Franken für die Vorfinanzierung von Kindergärten und 200’000 Franken für die Vorfinanzierung der Pausenplatzerneuerung verwendet werden.

Votantin Alice Fehr erinnert daran, dass Schulbauten gesetzlich innert 33 Jahren abgeschrieben werden müssen. Sinn dieser 33 Jahre sei, dass mehrere Generationen an die Baukosten zahlen würden. In den vergangenen Jahren habe die Schule aber regelmässig Mehrerträge ins Konto Vorfinanzierung verschoben. Dadurch würden die aktuellen Steuerzahlerinnen und -zahler diese Abschreibungen bereits heute bezahlen, was nicht fair sei. Würde dies erneut praktiziert, so hätten die Steuerzahler bereits 3,2 Millionen Franken vorfinanziert. Sie stelle daher den Antrag, dass die Schule den gesamten Ertragsüberschuss dem Eigenkapital zuweise.

Jahresrechnung mit wenigen Gegenstimmen gutgeheissen

Schulpräsident André Mathis verweist darauf, dass die positive Entwicklung für 2023 eine substanzielle Steuerfussreduktion von mindestens acht Prozent vorsehe. Dadurch erhalte die heutige Generation spürbar Steuergeld zurück. Bei einer Einzahlung ins Eigenkapital (2,5 Mio. Franken) würde zwar dieses Kässeli geäufnet, doch der Steuerfuss würde nicht reduziert, was für die Stimmbürger nicht nachhaltig sei. Die Verwendung für die Vorfinanzierung sei besser für die Bürgerschaft, denn dadurch bekomme sie auch etwas zurück. Der Antrag von Alice Fehr wird mit 60 zu 46 Stimmen relativ knapp abgelehnt.

Die Jahresrechnung der Volksschulgemeinde Horn wird schliesslich mit 92 Ja- zu 8 Nein-Stimmen genehmigt. Damit erhält auch die vom Schulrat vorgeschlagene Verwendung des Ertragsüberschusses dieselbe Zustimmung. Das Budget 2022 der Schule sieht bei einem Gesamtaufwand von 6,788 Millionen Franken ein Defizit von 60’100 Franken vor. Dieses wurde bereits an der Urnenabstimmung vom 13. Februar genehmigt.