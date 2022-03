Volksinitiative Der Stadtrat kann den Auftrag «nur bedingt» erfüllen: Bis die neue Fussgänger- und Velounterführung am Bahnhof Gossau gebaut ist, dauert es noch Jahrzehnte Eigentlich hätte der Stadtrat bis Mitte 2023 ein baureifes Projekt für eine Fuss- und Veloquerung am Bahnhof Gossau vorlegen sollen. Doch nun zeigt sich: Es dauert deutlich länger. Stadt, SBB und Appenzeller Bahnen wollen 2030 mit der Planung starten.

Die heutige Bahnhofsunterführung in Gossau soll verbreitert werden – aber erst im nächsten Jahrzehnt. Bild: Urs Bucher (14. Oktober 2019)

Die Ausgangslage war eigentlich klar: Im Juni 2020 hat das Gossauer Stadtparlament eine Volksinitiative der Mitte für eine Fuss- und Veloquerung am Bahnhof mit 17 Ja- zu 11 Nein-Stimmen angenommen. Damit wurde der Stadtrat beauftragt, innerhalb von drei Jahren ein baureifes Projekt für eine neue Unter- oder Überführung vorzulegen. Nun zeigt sich: Diesen Auftrag kann der Stadtrat «nur bedingt» erfüllen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Es dauert länger – und zwar deutlich.

Grund dafür sind gemäss Stadt die Eigentumsverhältnisse auf dem Areal beim Bahnhof. Jede sinnvolle Querung tangiere mehrheitlich Grundeigentum der Bahnunternehmen. «Deshalb geben diese vor, in welchem Zeitraum entsprechende Bauvorhaben möglich sind.» Bei jeder Baustelle im Gleisbereich muss ein Zug die Geschwindigkeit drosseln. Damit der Fahrplan eingehalten werden kann, ist auf einer Strecke nur eine begrenzte Zahl von Baustellen gleichzeitig möglich. Zwischen Winterthur und St.Gallen ist bis 2035 das Maximum bereits erreicht.

Stadträtin Gaby Krapf-Gubser, Vorsteherin des Departements Bau, Umwelt und Verkehr, sagt auf Anfrage:

«Das war 2020 weder den Initianten noch dem Stadtrat bewusst.»

Die «optimale Variante» dauert am längsten

Der Stadtrat hat mit den SBB und den Appenzeller Bahnen aber bereits eine schriftliche Vereinbarung getroffen, 2030 mit der gemeinsamen Planung für das Projekt zu starten. Realisiert werden soll es bis 2040. «Wir wollten eine gewisse Verbindlichkeit», sagt Krapf dazu. Beide Bahnunternehmen seien grundsätzlich sehr offen gewesen gegenüber dem Anliegen der Stadt Gossau, betont sie. Sie waren auch von Anfang an Teil des Lenkungsausschusses für das Projekt.

Gaby Krapf-Gubser, Gossauer Stadträtin. Bild: PD

«Was die zeitliche Umsetzung betrifft, ist die Stadt in diesem Fall aber Bittsteller.»

Bereits klar ist indes, wie die Querung aussehen soll. In einer Machbarkeitsstudie wurden zwei Dutzend Möglichkeiten zwischen Herisauerstrasse und Negrellistrasse geprüft und bewertet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Vier Varianten wurden vertieft angeschaut. Die Wahl fiel schliesslich auf einen Ersatzneubau der heutigen Unterführung. Gaby Krapf-Gubser sagt dazu: «Die Umsetzung dieser Variante dauert zwar am längsten, sie ist aber die optimale Lösung.»

Am teuersten, für die Stadt aber am günstigsten

Die Unterführung, in der Velofahren heute verboten ist, liege auf einer idealen Achse für die Anbindung der südlichen Quartiere von Gossau an das Stadtzentrum. Sie soll verbreitert werden. Dadurch gibt es Platz für zwei getrennte Spuren, eine für Fussgänger und eine für Velofahrer. Sämtliche Zugänge zum Stadtgebiet, zu den Perrons und zu den Park-and-Ride-Anlagen sind über Treppen, Rampen und Lifte möglich.

Plan der verbreiterten Unterführung. Bild: PD

Kostenpunkt für die Verbreiterung: rund 30 Millionen Franken. Grob geschätzt würden die beiden Bahnunternehmen laut Krapf rund zwei Drittel der Kosten tragen, die Stadt müsste den Rest übernehmen. Man werde dafür aber Fördergelder aus dem Agglomerationsprogramm beantragen können, so die Stadträtin. Darum ist der Ersatzneubau der heutigen Unterführung zwar die teuerste Variante, kommt die Stadt aber am günstigsten. Sie sagt:

«Auch aus finanzieller Sicht ist diese Variante für Gossau die beste.»

SBB sehen keinen Sinn in einer zweiten Querung

Die anderen Varianten würden die Stadt deutlich mehr kosten. Sie hätte teilweise auch selber für den Betrieb und den Unterhalt aufkommen müssen. «Die SBB sehen keinen Bedarf für eine zweite Querung, weil aus ihrer Sicht die heutige Unterführung noch ausreicht, um das Passagieraufkommen zu bewältigen», sagt Krapf.

Velofahrer sollen in der verbreiterten Unterführung eine eigene Spur erhalten. Bild: Benjamin Manser

Neben der Verbreiterung der heutigen Unterführung wurden auch der Bau einer zusätzlichen Brücke auf der Ostseite der Überführung Herisauerstrasse vertieft geprüft. Diese Variante hätte gemäss Stadt den Bahnbetrieb am wenigsten beeinträchtigt und in den nächsten fünf bis sieben Jahren realisiert werden können. Allerdings erfülle sie die Aufgabenstellung der Initiative nur ansatzweise.

Eine weitere Möglichkeit wäre eine Passerelle in der Verlängerung der Hirschenstrasse gewesen. Damit könnte das Bahngelände auf einer Höhe von mindestens sechs Metern über Boden gequert werden. «Allerdings bestehen grosse Zweifel, ob die Velofahrer diese Lösung nutzen würden.» Umsetzen liesse sie sich innert ungefähr 15 Jahren. Eine zusätzliche Unterführung auf Höhe der Hirschenstrasse wiederum brächte für den Perronzugang keine wesentlichen Vorteile, würde aber immerhin die Erreichbarkeit des neuen Bushofs verbessern.

Die Initianten sind nicht einverstanden mit dem Zeitplan

Die Initianten von der Mitte Gossau-Arnegg wurden am Montag über die Situation und das weitere Vorgehen informiert. Zu ihnen gehört Stadtparlamentarier Florin Scherrer. Er betont, man sei zufrieden mit der vorgeschlagenen Lösung und auch damit, wie sie erarbeitet wurde. «Dem Stadtrat stellen wir ein gutes Zeugnis aus.»

Florin Scherrer, Mitte-Politiker. Bild: PD

Nicht zufriedenstellend sei jedoch der Zeitplan der SBB für das Projekt. Scherrer sagt:

«Die Fuss- und Veloquerung ist wichtig für Gossau.»

Zudem gehe es hier nicht um einen Vorstoss, sondern um eine Volksinitiative, die von 860 Gossauerinnen und Gossauern unterschrieben wurde. «Das zeigt, dass ein Bedürfnis nach einer solchen Querung in der Bevölkerung da ist.» Mit der Priorisierung der SBB sei man darum nicht einverstanden. «Das entspricht nicht unserer Vorstellung von einem guten Miteinander.»